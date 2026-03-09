Santander, Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey y Gobierno Federal impulsan programa nacional de microcredenciales para fortalecer la empleabilidad de hasta 330,000 estudiantes

Especialistas del Instituto para el Futuro de la Educación presentaron el enfoque conceptual, la metodología y la hoja de ruta para la implementación de microcredenciales en las universidades participantes.

El programa reúne a 12 instituciones de educación superior del país.

Con esta iniciativa, Banco Santander México y el Tecnológico de Monterrey fortalecen su colaboración para impulsar la innovación, la calidad académica y la vinculación de la educación superior con el entorno productivo en México.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Banco Santander México, a través de Santander Universidades, y el Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, a través de su Instituto para el Futuro de la Educación, en coordinación con el Gobierno Federal de México, lanzaron el Programa de Desarrollo de Microcredenciales para Universidades una iniciativa estratégica para que 12 universidades públicas y privadas puedan ofrecer cursos para competencias específicas.

El programa se realiza con el apoyo de Banco Santander México para su implementación, acompañamiento académico y desarrollo metodológico, en colaboración con el Instituto para el Futuro de la Educación. La iniciativa tiene el potencial de impactar hasta a 330 mil estudiantes de 12 instituciones ubicadas en 10 estados del país.

El esfuerzo conjunto busca contribuir a la modernización de la educación superior, impulsar la empleabilidad y promover la adopción de modelos formativos más flexibles e innovadores, alineados con las necesidades del mercado laboral. En este contexto, las microcredenciales se han consolidado como una herramienta estratégica para certificar competencias específicas.

En representación del Gobierno Federal de México, Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, señaló que: "Para que las microcredenciales desplieguen realmente su potencial innovador y contribuyan al cierre de brechas, es indispensable que sean las universidades quienes asuman el protagonismo en su diseño, gestión y aseguramiento de la calidad. Solo desde las instituciones de educación superior puede garantizarse que estas herramientas impacten de manera efectiva en el desarrollo de México, con una visión orientada al bien público. En ese sentido, este programa representa una oportunidad importante para fortalecer capacidades institucionales y avanzar hacia modelos sólidos, pertinentes y con estándares claros."

Por su parte, Salomón Amkie Cheirif, director de Relaciones Institucionales de Santander Universidades y Universia México, afirmó: "Desde Santander sabemos que las microcredenciales son una herramienta clave para cerrar brechas de habilidades y fortalecer la empleabilidad. Por ello decidimos impulsar este programa nacional que permitirá a 12 universidades mexicanas desarrollar capacidades propias y avanzar hacia esquemas de formación más innovadores y pertinentes, reafirmando el compromiso que tenemos, desde hace 30 años, con el fortalecimiento de las instituciones de educación superior en el país".

En tanto, Jorge Alfonso Rodríguez Tort, Líder de Consultoría y Servicios & Credenciales Alternativas del Instituto para el Futuro de la Educación del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, destacó: "Desde el Instituto para el Futuro de la Educación apoyamos a las universidades en su transformación para la adopción de modelos formativos más flexibles, relevantes e inclusivos. El Programa permitirá fortalecer las capacidades institucionales y habilitar la implementación de microcredenciales con estándares internacionales, impulsando el desarrollo humano y preparando el talento que México necesita para un entorno laboral en constante evolución."

Durante el Programa, especialistas del Instituto para el Futuro de la Educación del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey abordaron el enfoque conceptual y la metodología para la creación de microcredenciales, así como los entregables y la hoja de ruta que permitirá a cada universidad implementar este modelo en su comunidad académica.

Las universidades de México participantes son: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Universidad Autónoma de Aguascalientes; Universidad Autónoma de Baja California; Universidad Autónoma de Guerrero; Universidad Autónoma de Nayarit; Universidad Autónoma de Tamaulipas; Universidad Autónoma del Estado de México; Universidad de Celaya; Universidad de Colima; Universidad de Guanajuato; Universidad Insurgentes y el Tecnológico de Monterrey como institución anfitriona.

Con esta iniciativa, Banco Santander México y el Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey consolidan una alianza estratégica que contribuye a la transformación del sistema de educación superior en México, promoviendo innovación, calidad académica y una mayor vinculación con el entorno productivo.

FUENTE Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey