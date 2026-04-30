Se celebró con éxito el diálogo de cooperación de la industria gráfica en honor de Bi Sheng en Bogotá

BOGOTÁ, Colombia, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 27 de abril (hora local), se celebró con éxito el diálogo de cooperación de la industria gráfica en honor de Bi Sheng - Bogotá con el tema "Juntos por la Ruta de la Seda, imprimiendo el futuro con inteligencia". Representantes y expertos de los sectores de impresión de China y América Latina mantuvieron intercambios en profundidad sobre políticas industriales, actualización digital e inteligente, gestión de la calidad y cooperación en el mercado.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Zhu Jingyang, Embajador de China en Colombia; Sofía Cañón, Viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Turismo de Colombia; y Wang Xiaozheng, Subdirectora de Dirección de Impresión y Distribución del Departamento de Publicidad del Comité Central del PCCh.

Yuan Yaping, director del Centro de Supervisión y Examen de Calidad de Publicaciones de China y vicepresidente de la Asociación de la Tecnología de Impresión de China, describió las políticas sobre impresión, logros e iniciativas de calidad de China y destacó las perspectivas de cooperación con América Latina. Representantes de la Cámara de Comercio Colombia-China, la Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica y la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica analizaron la dinámica del mercado y el potencial de colaboración en la región. Mientras tanto, la Editorial de la Universidad Nacional de Colombia habló sobre las tendencias locales sobre la impresión de libros. Las empresas chinas, incluidas Beijing Shengtong, Shenzhen Yuto y Hangzhou CRON, mostraron sus logros prácticos en la fabricación inteligente, la expansión mundial y la innovación tecnológica.

En el evento, la Asociación de la Tecnología de Impresión de China y la Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica firmaron el "Acuerdo Marco de Cooperación Estratégica entre la Industria Gráfica de China y América Latina", que marca una nueva etapa de cooperación institucionalizada y normalizada. La exposición simultánea de productos impresos chinos de alta calidad mostró logros en libros finos, productos culturales y creativos, empaques inteligentes y tecnologías de inspección de calidad, lo que demuestra la fortaleza integral y el nivel de innovación del sector de impresión de China y recibió elogios generalizados.

Este evento, organizado por la Dirección de Impresión y Distribución del Departamento de Publicidad del Comité Central de China organizado por China Intercontinental Press, coorganizado por la Asociación de la Tecnología de Impresión de China y el Centro de Supervisión y Examen de Calidad de Publicaciones de China, estableció una plataforma de cooperación de alto nivel para el intercambio abierto y de beneficio mutuo entre las industrias de impresión chinas y latinoamericanas, lo que promoverá el intercambio de experiencias del sector, la complementariedad de recursos y la implementación de proyectos e incentivará un nuevo impulso a la profundización del aprendizaje mutuo entre las civilizaciones chinas y latinoamericanas y promoverá el desarrollo de alta calidad del sector impresiones.

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FUENTE China Intercontinental Press