Se inaugura en Chile la exposición especial "Still Waters Run Deep": Pinturas de la dinastía Song de la gran colección de pinturas chinas a través de los tiempos

SANTIAGO, Chile, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Con motivo del 55 .º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Chile, el 27 de octubre se inauguró en el Museo de Artes Visuales (MAVI) de Chile la exposición especial "Still Waters Run Deep": Pinturas de la dinastía Song de la Gran Colección de Pinturas Chinas a través de los siglos. El evento se basa en los intercambios interpersonales y los lazos culturales entre los dos países y está organizado conjuntamente por el Departamento Provincial de Cultura, Radio, Televisión y Turismo de Zhejiang y la Universidad de Zhejiang.

A la ceremonia de apertura asistieron unos 90 invitados, entre ellos el Embajador de China en Chile, Niu Qingbao; Lai Yingjie, Director Ejecutivo Adjunto del Departamento de Publicidad del Comité Provincial de Zhejiang del CPC; Ye Min, Vicepresidente del Comité de Desarrollo de la Universidad de Zhejiang; y Amelia Saavedra Ramírez, Directora de MAVI.

Amelia Saavedra Ramírez señaló que la exposición crea un diálogo artístico a través del tiempo entre dos culturas, demostrando el compromiso del museo con la colaboración internacional y uniendo a las personas con la historia a través del arte. Espera fomentar más conexiones culturales en los próximos años.

Con el tema "Still Waters Run Deep", la exposición reúne 100 reproducciones seleccionadas de La colección completa de pinturas de la dinastía Song . Se divide en tres partes: "Sublime Peaks: A Journey of Awe", "Nature's Chorus: A Symphony of Life" y "Luminous Lives: The Radiance Within", que ilustran las antiguas visiones chinas de la naturaleza y la vida a través de paisajes, pájaros y flores, y pinturas de figuras. Un segmento dedicado, "Un regalo para el futuro", describe las dos décadas de obras del proyecto. Las sesiones prácticas, que incluyen la creación de patrones de la era Song y la asistencia a ceremonias tradicionales del té, proporcionan una forma inmersiva para que los visitantes se involucren con la elegancia duradera de la cultura Song y el atractivo duradero del arte chino.

