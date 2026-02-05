Según una nueva investigación, solo un pequeño grupo de bancos está convirtiendo la IA en ingresos

SINGAPUR, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Dyna.Ai, proveedor global de soluciones de IA, publicó hoy un nuevo informe de perspectivas ejecutivas, desarrollado en colaboración con GXS Partners y Smartkarma, que examina por qué la mayoría de los bancos tienen dificultades para traducir la inversión en IA en ingresos y cómo un pequeño grupo está logrando avances. El informe destaca cómo las instituciones financieras de todo el Sudeste Asiático, América Latina y Medio Oriente están desbloqueando ingresos a través de un pequeño número de capacidades de IA, al tiempo que enfatiza las condiciones operativas necesarias para escalarlas en la producción.

La investigación encuentra que los bancos que operan con éxito la personalización de la IA están logrando hasta un 6 % de aumento de ingresos en el sector bancario, de servicios financieros y de seguros (BFSI). Con el gasto en IA de BFSI proyectado para aumentar más de 10 veces de $ 35 mil millones en 2023 a $ 368 mil millones para 2032, el éxito no estará determinado por la mayoría de los pilotos, sino por aquellos que se muevan más rápido al despliegue a escala de producción con responsabilidad por resultados medibles.

A pesar de las crecientes inversiones en IA de BFSI, la mayoría de las instituciones financieras permanecen en la fase piloto. Una nueva investigación confirma que, si bien el 77 % de los ejecutivos de servicios financieros informan un ROI positivo durante el primer año, el impacto significativo en toda la empresa sigue siendo difícil de alcanzar si no se rinden cuentas por los resultados operativos. Las principales instituciones financieras de los mercados emergentes ahora están cerrando esta brecha al anclar la IA a resultados de ingresos específicos, desarrollar la responsabilidad desde el despliegue hasta los resultados operativos, estructurar asociaciones para la rendición de cuentas compartida y el impacto medible.

"La mayoría de los bancos creen que están progresando con la IA, sin embargo, las investigaciones muestran que solo el 10 % de las organizaciones que utilizan la IA auténtica están viendo un ROI significativo y medible", dijo Tomas Skoumal, presidente y cofundador de Dyna.Ai. "Este informe muestra dónde se están generando ingresos y por qué muchas instituciones siguen estancadas a pesar de años de pilotos, una brecha que es mucho más amplia de lo que la mayoría de los ejecutivos esperan".

"Una cosa que siguió surgiendo en nuestras entrevistas ejecutivas fue lo difícil que es escalar la IA completamente internamente", dijo William Hahn, director de GXS Partners. "Muchos ejecutivos nos dijeron que subestimaron el esfuerzo requerido más allá de la etapa piloto y que estaban cada vez más abiertos a asociarse donde se pudiera compartir la ejecución y la propiedad".

Mercados prioritarios para dispositivos móviles y gestión de patrimonios impulsada por IA en el sudeste asiático

En el sudeste asiático, una población joven que prioriza los dispositivos móviles y los marcos regulatorios de apoyo están traduciendo la inversión en IA en un impacto mensurable en los ingresos. DBS Singapur generó $ 565 millones a partir de 350 casos de uso de IA en 2024, con un objetivo de $ 745 millones para 2025. En toda la región, los bancos están aplicando la IA en actividades generadoras de ingresos a través de canales de clientes móviles y digitales, respaldados por la brecha de financiamiento de $ 300 mil millones de la región para las MIPYME.

Ambiciones soberanas de IA y pagos transfronterizos en Medio Oriente

La ambición de IA liderada por el gobierno y el impulso de las fintech están acelerando la adopción de IA en los servicios financieros en Medio Oriente. PwC estima que la IA podría agregar $ 320 mil millones a la economía de Medio Oriente para 2030, con los servicios financieros en el centro. Está surgiendo un impacto temprano en la gestión de patrimonios y los pagos transfronterizos, donde las instituciones financieras están implementando la IA para escalar la gestión de relaciones, fortalecer el cumplimiento y permitir transacciones regionales más rápidas y confiables.

Datos alternativos y prevención de fraudes que desbloquean la inclusión en América Latina

En América Latina, la escala y el riesgo siguen siendo las mayores limitaciones, ya que la exclusión financiera y el riesgo de fraude siguen aumentando. Con más de 200 millones de adultos que permanecen fuera de los servicios financieros formales en América Latina, la toma de decisiones crediticias impulsada por la IA y la prevención del fraude se aplican cada vez más para ampliar el acceso a los préstamos mientras se mantiene la disciplina de riesgo. Instituciones como BBVA México demuestran cómo la toma de decisiones habilitada por IA puede apoyar una inclusión más amplia sin comprometer los controles de riesgo.

Las BFSI de mercados emergentes ya están desbloqueando los ingresos de la IA a gran escala

En las tres regiones, los desafíos organizativos, como la fragmentación de datos, la incertidumbre de la gobernanza y la fricción de la adopción, afectan a la mayoría de las implementaciones de BFSI. Las instituciones financieras que anclan la IA a los resultados de ingresos e incorporan la gobernanza desde el primer día están pasando de la experimentación al impacto a escala de producción. Las organizaciones de la BFSI ahora se están asociando en un modelo de resultados como servicio en el que se paga a los proveedores por los resultados, no por las herramientas. Como proveedor global, Dyna.Ai opera con responsabilidad de ejecución de pila completa desde modelos de IA específicos de dominio a través de agentes y aplicaciones de IA agéntica hasta resultados operativos.

"El problema no son los experimentos, sino la rendición de cuentas", dijo Tomas Skoumal. "Resultados como servicio significa vincular las implementaciones de IA a resultados comerciales medibles, no a la adopción de herramientas. Ese cambio cambia la forma en que las empresas piensan sobre la ejecución cuando pasan de los pilotos a la producción ".

El informe completo, De los pilotos a la producción: cómo los bancos convierten la IA en ingresos, se puede descargar aquí.

