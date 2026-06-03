Seguritech mostrará su innovación en la Expo Seguridad México del 2 al 4 de junio

Presentación de soluciones tecnológicas de última generación en el principal evento de seguridad de Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Seguritech, líder en diseño e integración de ecosistemas tecnológicos para infraestructura crítica y seguridad pública, anunció hoy que participará en la Expo Seguridad México, el evento más grande e influyente del sector de seguridad en América Latina. El evento se llevará a cabo del 2 al 4 de junio de 2026 en el Centro Banamex de la Ciudad de México.

En la Expo Seguridad México, Seguritech destacará sus últimas innovaciones diseñadas para mejorar la seguridad, la eficiencia operativa y la resiliencia de las comunidades y organizaciones. Los representantes de la empresa demostrarán soluciones de vanguardia en vigilancia, comunicaciones, sistemas de datos e infraestructura inteligente, lo que refuerza el compromiso de Seguritech de construir ciudades más seguras y entornos más inteligentes en México, América Latina y más allá.

Expo Seguridad México es un evento anual cuyo objetivo es reunir a proveedores y usuarios del sector de seguridad para abarcar productos y soluciones en sistemas de seguridad, tales como alarmas, vigilancia, control de acceso, ciberseguridad, fuerzas del orden, telecomunicaciones, automatización, inteligencia artificial, vehículos y drones. Se prevé que el evento atraiga a más de 18.000 profesionales y más de 420 marcas de todo el mundo.

"Esperamos colaborar con líderes de seguridad, clientes e inversionistas con visión de futuro en la Expo Seguridad México, el principal evento de seguridad de Latinoamérica", declaró Ariel Picker, director ejecutivo de Seguritech. "Nuestro enfoque multidisciplinario nos permite ofrecer soluciones escalables y de alto impacto que abordan los desafíos de seguridad en constante evolución a los que se enfrentan las comunidades en la actualidad. Nos complace dar a conocer cómo nuestras soluciones tecnológicas pueden impulsar un cambio considerable".

Para obtener más información sobre este evento y registrarse, visite https://www.exposeguridadmexico.com/en-gb.html

Acerca de Seguritech

Seguritech es pionera en integración de tecnologías de seguridad avanzadas y tiene más de 30 años de experiencia transformándose y evolucionando hasta convertirse en referente del sector. La empresa ofrece soluciones integrales e innovadoras que combinan sistemas de vigilancia, comunicaciones y datos para ofrecer soporte a clientes residenciales, institucionales y gubernamentales. Seguritech es reconocida por su compromiso de rendimiento, confiabilidad y desarrollo de sistemas de seguridad inteligentes e integrados que ayudan a crear comunidades más seguras y resilientes.

Para obtener más información, visite www.seguritech-international.com.

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FUENTE Seguritech