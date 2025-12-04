Segway ofrece mayor acceso y grandes ahorros en México con su nueva colaboración con Liverpool y ofertas de "Venta Nocturna"

El líder mundial en soluciones de micromovilidad ahora ofrece sus populares scooters eléctricos en 44 sucursales de Liverpool en todo México, con el apoyo de promociones exclusivas y un servicio posventa líder en la industria.

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Segway, elegida como la marca n.º 1 en ventas de scooters eléctricos (eKickScooter) a nivel mundial con más de 15 millones de unidades vendidas en todo el mundo, se complace en anunciar su lanzamiento oficial en Liverpool, una de las cadenas minoristas más grandes y reconocidas de México. Con disponibilidad en 44 tiendas Liverpool, incluidas las principales sucursales en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Segway está ampliando considerablemente el acceso de los consumidores a sus soluciones de micromovilidad de primer nivel en la región. Los productos están disponibles tanto en tienda como en línea en https://www.liverpool.com.mx.

Segway anuncia el lanzamiento oficial de sus scooters eléctricos en Liverpool, una de las cadenas minoristas más grandes y reconocidas de México. / Foto: Liverpool Insurgentes

"La expansión de Segway a las tiendas Liverpool en todo el país destaca nuestro esmero por llegar a los consumidores donde ya compran y confían", comentó Tom Hebert, vicepresidente de ventas de Segway. "Nuestro compromiso es brindar a los usuarios de todo México un acceso más fácil a soluciones de transporte confiables y de alto rendimiento".

Este lanzamiento a nivel nacional presenta varios de los modelos de scooters eléctricos más populares de Segway a los compradores de Liverpool, incluidos el E2 Plus II, E3 Pro y Max G2. Estos modelos representan el compromiso de Segway con la conveniencia, el rendimiento y la movilidad inteligente para los usuarios cotidianos en todo México.

Promociones exclusivas durante el evento "Venta Nocturna" de Liverpool

Segway participará en la próxima promoción de "Venta Nocturna" de Liverpool, que se extenderá del 5 al 7 de diciembre de 2025, y ofrecerá a los compradores descuentos exclusivos del 20 al 25 por ciento en modelos seleccionados. Las ventajas de compra adicionales estarán disponibles mediante planes especiales de pago a plazos con tarjetas de crédito elegibles.

Servicio posventa líder del sector en México

Como parte de su inversión a largo plazo en la región, Segway ha inaugurado oficialmente su nuevo centro de servicio posventa en México, lo que la convierte en la única marca de micromovilidad en el país con una infraestructura de asistencia especializada y autogestionada. El centro ofrece a los clientes una garantía de dos años, servicio técnico profesional y acceso a un centro de asistencia telefónica gestionado por Segway al +52 800 323 1118. La dirección del lugar es SIMTECH / Félix Guzmán 9A. Col. El Parque. Naucalpan. Estado de México C.P. 53398.

Dónde comprar

Los productos Segway ahora están disponibles en 44 tiendas Liverpool de todo el país, incluidas las principales sucursales como Polanco, Satélite, Perisur, Insurgentes, Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan y La Fé y Monterrey. Los consumidores también pueden comprar en línea en https://www.liverpool.com.mx.

Acerca de Segway

Segway transformó la micromovilidad en 1999 con el revolucionario Personal Transporter, que despertó la curiosidad mundial sobre el futuro del transporte personal. Con su misión de "Simply Moving" ("Movilidad sin complicaciones"), Segway se dedica a simplificar la forma en que se desplazan tanto las personas como los bienes, y mejora la eficiencia y la experiencia general de la vida cotidiana. Durante décadas, Segway ha establecido de forma continua nuevos puntos de referencia en transporte de corta distancia y robótica de consumo, para ampliar constantemente los límites de la innovación. Hoy en día, como líder mundial en soluciones de micromovilidad, los productos de Segway han evolucionado mucho más allá de sus orígenes. Desde scooters eléctricos y go-karts hasta bicicletas eléctricas, vehículos de deportes motorizados y robots personales, Segway es pionero en el futuro de la movilidad con tecnología de vanguardia, al ofrecer productos innovadores que redefinen la forma en que nos desplazamos. Descubra más en https://store-mx.segway.com/.

Contacto para los medios: [email protected] / [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837278/Segway_Liverpool_Mexico.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2635383/segway_logo_global_black_horizontal_web_Logo.jpg

FUENTE Segway Inc.