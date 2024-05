La sensación venezolana de YouTube colabora con SHEIN en el lanzamiento de trajes de baño imprescindibles para el verano

LOS ÁNGELES, 30 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- La tienda minorista online global de moda y estilo de vida SHEIN anuncia su asociación inaugural de trajes de baño de la marca con la creadora de contenidos, cantante y personalidad televisiva Lele Pons. La estrella de YouTube ha colaborado con SHEIN para crear una colección exclusiva de trajes de baño que presenta una variedad de estilos, que incluyen bikinis provocativos, trajes de una pieza llamativos, pareos coloridos y prendas elegantes estilo resort con las que querrás pasar todo el verano.

SHEIN anuncia a Lele Pons como la primera socia en los trajes de baño de la marca

La colección SHEIN por Lele Pons fusiona el estilo chic de Lele con los diseños modernos de SHEIN para crear un vestuario extraordinario y perfecto para actividades junto a piscinas y playas de arena bañadas por el sol. Inspirada en la personalidad de Lele que ama la diversión, la colección destaca colores vibrantes, siluetas impresionantes, patrones con vetas y mallas sexis.

"Soy una gran admiradora de SHEIN, así que me emocioné cuando me dieron la oportunidad de trabajar con la marca en una colección de trajes de baño justo a tiempo para el verano", dijo Lele Pons. "Me encantó seleccionar esta colección llena de trajes de baño brillantes en una variedad de estilos y tamaños. Nuestra esperanza es que haya algo para todos y que se sientan mejor, ya sea tomando el sol en la playa o descansando junto a la piscina".

La colección SHEIN x Lele Pons presenta estilos listos para las vacaciones en una amplia variedad de tallas y consta de trajes de baño que van desde una pieza hasta conjuntos de dos piezas y pareos. La colección encarna el espíritu del verano a través de sus detalles divertidos, como motivos de rosas, crochet neón y cortes en malla. La colección completa también tiene un precio asequible entre 7 y 21 dólares.

SHEIN y Lele piden a sus fans que compartan sus looks de la colección en las redes sociales etiquetando a @shein_us y usando el hashtag #SHEINxLelePons. La colección SHEIN x Lele Pons ya está disponible en SHEIN.com.

Acerca de SHEIN

SHEIN es una tienda minorista global en línea de moda y estilo de vida que ofrece prendas y productos de la marca SHEIN de una red global de proveedores a precios asequibles. Con sede en Singapur, SHEIN se compromete a hacer que la belleza de la moda sea accesible para todos, promoviendo su metodología de producción bajo demanda líder en la industria para una industria más inteligente y preparada para el futuro. Para conocer más sobre SHEIN, visite www.sheingroup.com.

