Shutterstock llega a un acuerdo definitivo para adquirir Envato, incluyendo Envato Elements, la suscripción ilimitada de contenido creativo

NUEVA YORK, 2 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), una plataforma creativa global líder que ofrece contenido creativo de alta calidad para marcas transformadoras, medios digitales y empresas de marketing, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Envato Pty Ltd. (Envato). ("Envato"), líder en recursos creativos digitales y plantillas. El producto estrella de Envato, Elements, es una suscripción creativa que proporciona descargas ilimitadas de una amplia gama de recursos, plantillas y mucho más: un compañero creativo inteligente que ayuda a los creadores a dejar su huella en todo el mundo.

Fundada en 2006, con sede en Australia y presencia en México y Nueva Zelanda, Envato permite a millones de personas de todo el mundo comprar y vender activos creativos, utilizar plantillas de diseño inteligentes y aprender habilidades creativas. Gracias a la combinación de una gran variedad de tipos de recursos, una biblioteca extensa, una propuesta de valor convincente y un arte de calidad, Envato ayuda a los creadores a realizar sus proyectos con mayor rapidez y eficacia.

"Estamos encantados con esta transacción y deseamos dar la bienvenida al equipo de Envato a Shutterstock", ha declarado Paul Hennessy, director ejecutivo de Shutterstock. "Envato está perfectamente posicionada para satisfacer la creciente necesidad de los clientes de suscribirse de forma ilimitada a una biblioteca de contenidos creativos, con énfasis en videos, audios, gráficos, fuentes y plantillas. Al ampliar nuestro alcance a audiencias de crecimiento más rápido y a tipos de contenido adicionales, esta adquisición ayudará a Shutterstock a cumplir su misión de conectar a los clientes con el contenido que necesitan, estén donde estén, para que puedan crear, construir y compartir su próxima gran idea".

"Desde sus humildes comienzos en un garaje de Sídney, Envato ha generado más de 1.300 millones de dólares en ganancias para su comunidad de autores y ha alcanzado los 650.000 suscriptores. Me siento inmensamente orgulloso del equipo por haber alcanzado esta escala mundial como empresa independiente", añadió Hichame Assi, director general de Envato. "A medida que entramos en este próximo capítulo, seguimos enfocados en potenciar a la comunidad creativa para prosperar y estamos contentos de lograr este objetivo compartido con Shutterstock".

El antiguo director general y cofundador, Collis Ta'eed, expresó su gratitud a la comunidad afirmando que está "profundamente agradecido a todos aquellos que desempeñaron un papel, grande o pequeño, en nuestra historia colectiva". Ta'eed añadió: "Estaré animando desde las gradas, seguro de que existe una dedicación compartida a la innovación y la creatividad, así como un compromiso continuado con nuestros valores".

Puntos estratégicos destacados :

Complementa la oferta actual de Shutterstock con Envato Elements, una oferta líder de suscripción ilimitada de múltiples activos

Amplía el alcance de Shutterstock dentro de audiencias de rápido crecimiento como autónomos, aficionados, pequeñas empresas y agencias

Shutterstock suma 650.000 suscriptores, lo que supone más del doble de su base de suscriptores a 1,15 millones

Aumenta los ingresos de Shutterstock por contenidos de video, audios, gráficos, fuentes y plantillas

Refuerza la biblioteca de contenidos de Shutterstock con 10 millones de imágenes, 6 millones de vídeos, 1 millón de clips de audio, 0,5 millones de plantillas y 0,2 millones de gráficos y fuentes

Shutterstock se diversifica aún más con nuevos tipos de contenido, como temas de código y web, maquetas de productos, fuentes y plantillas (p. ej., diapositivas, Powerpoint, Keynote, Wordpress, video, diseños para publicaciones sociales, juegos, podcasts e impresiones a pedido)

Transacciones destacadas :

Compra del 100 % de Envato Pty Ltd. por 245 millones de dólares en efectivo al cierre, tras los ajustes habituales de capital circulante y otros

Con Envato, se espera acelerar el camino hacia los objetivos a largo plazo de Shutterstock para 2027, añadiendo un 20 % a los ingresos anuales y un 15 % ajustado anual de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, en inglés)

Financiación mediante una línea de crédito de 375 millones de dólares con un apalancamiento dispuesto previsto de 0,7 veces la deuda neta hasta el EBITDA ajustado combinado de 2024

Cierre previsto de la operación en el tercer trimestre, sujeto a las condiciones habituales de cierre

Información adicional :

Fuentes de financiación y asesores :

La financiación de la operación correrá a cargo de Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Citizens. CapM Advisors y White & Case LLP actuaron como asesor financiero y asesor jurídico, respectivamente, de Shutterstock. Drake Star Partners y Goodwin Procter LLP y King & Wood Mallesons actuaron como asesor financiero y asesor jurídico, de Envato, respectivamente.

ACERCA DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) es una plataforma creativa global líder que ofrece contenido creativo de alta calidad para marcas transformadoras, medios digitales y empresas de marketing. Impulsada por millones de creadores de todo el mundo, un motor de datos en crecimiento y una dedicación a la innovación de productos, Shutterstock es la plataforma global líder para la concesión de licencias a partir de la colección más amplia y diversa de modelos 3D, videos, música, fotografías, vectores e ilustraciones de alta calidad. Desde el mayor mercado de contenidos del mundo hasta el acceso editorial a noticias de última hora y entretenimiento de primera línea, pasando por una plataforma de edición de contenidos todo en uno y servicios de producción en estudio, todo ello con la tecnología más innovadora, Shutterstock ofrece la selección más completa de recursos para dar vida a la narrativa.

Más información en www.shutterstock.com

ACERCA DE ENVATO

Envato es líder mundial en recursos creativos digitales, herramientas y plantillas. Al servicio de clientes de todo el mundo, Envato está dando forma al proceso creativo con productos como Envato Elements —la suscripción creativa esencial— y Placeit, una plataforma de primera para maquetas y plantillas. Con más de 16 millones de activos de alta calidad creados por apasionados y talentosos colaboradores de todo el mundo, Envato se dedica a alimentar proyectos creativos con plantillas de diseño y video listas para usar, videos de stock, gráficos, fotos, pistas de música y efectos de sonido y mucho más. Envato está elevando el futuro de la búsqueda de recursos creativos, haciendo que la experiencia sea más inteligente y utilizable y permitiendo a los creativos realizar sus proyectos con mayor rapidez y eficacia.

Más información en www.envato.com

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos son prospectivas. Entre los ejemplos de declaraciones prospectivas se encuentran, entre otras, las declaraciones relativas a la orientación, las perspectivas del sector, el futuro negocio, los resultados futuros de las operaciones o la situación financiera, las características, productos o servicios nuevos o previstos, las estrategias de gestión y nuestra posición competitiva. Puede identificar las declaraciones prospectivas por palabras como "puede", "hará", "haría", "debería", "podría", "espera", "pretende", "anticipa", "cree", "estima", "pretende", "planea", "predice", "proyecta", "busca", "potencial", "oportunidades" y otras expresiones similares, así como los negativos de estas expresiones. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que nuestros resultados reales difirieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los comentados en el apartado "Factores de riesgo" de nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K, así como en otros documentos que la empresa pueda presentar ocasionalmente ante la Comisión del Mercado de Valores. Entre los factores relacionados con las transacciones analizadas en este documento que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas se incluyen: incertidumbres en cuanto al calendario para consumar la transacción potencial; el riesgo de que no se cumpla una condición para cerrar la transacción potencial; litigios potenciales relacionados con la transacción potencial que podrían iniciarse; los efectos de la interrupción de nuestros respectivos negocios o los del objetivo; el impacto de los costes de transacción; nuestra capacidad para lograr los beneficios de la transacción propuesta; nuestra capacidad para integrar eficazmente las operaciones adquiridas en nuestras operaciones; nuestra capacidad para retener y contratar personal clave del objetivo; y los efectos de cualquier pasivo desconocido. Como resultado de tales riesgos, incertidumbres y factores, los resultados reales de Shutterstock pueden diferir materialmente de los resultados futuros, el rendimiento o los logros discutidos en o implícitos en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen solo a partir de esta fecha y Shutterstock no asume ninguna obligación de actualizar la información incluida en este comunicado de prensa o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo, excepto cuando sea requerido por la ley.

