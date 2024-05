Shutterstock entra em um acordo definitivo para adquirir a Envato, apresentando o Envato Elements, a assinatura ilimitada de conteúdo criativo

NOVA YORK, 2 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece conteúdo criativo de alta qualidade para marcas transformadoras, mídia digital e empresas de marketing, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo para adquirir a Envato Pty Ltd. ("Envato"), líder em ativos e modelos criativos digitais. O principal produto da Envato, o Elements, é uma assinatura criativa que oferece downloads ilimitados de uma grande variedade de ativos, modelos e muito mais – um companheiro criativo inteligente que ajuda os criativos a deixar sua marca globalmente.

Fundada em 2006 e com sede na Austrália e presença no México e na Nova Zelândia, a Envato permite que milhões de pessoas em todo o mundo comprem e vendam ativos criativos, usem modelos de design inteligentes e aprendam habilidades criativas. Por meio de sua combinação de uma ampla variedade de tipos de ativos, uma biblioteca profunda, uma proposta de valor atraente e arte de qualidade, a Envato ajuda os criativos a realizar projetos com mais rapidez e eficiência.

"Estamos entusiasmados com essa transação e ansiosos para receber a equipe da Envato na Shutterstock", disse o CEO da Shutterstock, Paul Hennessy. "A Envato está perfeitamente posicionada para atender à crescente necessidade dos clientes de uma assinatura ilimitada de vários ativos para uma biblioteca de conteúdo criativo, com ênfase em vídeos, áudio, gráficos, fontes e modelos. Ao ampliar nosso alcance para públicos que crescem mais rapidamente e para tipos de conteúdo adicionais, essa aquisição ajudará a Shutterstock a cumprir sua missão de conectar os clientes ao conteúdo de que precisam, onde quer que estejam, para que possam criar, construir e compartilhar sua próxima grande ideia."

"Desde o seu humilde início em uma garagem de Sydney, a Envato gerou mais de US$ 1,3 bilhão em ganhos para sua comunidade de autores e escalou para 650 mil assinantes. Sinto um imenso orgulho da equipe por ter alcançado essa escala global como uma empresa independente", acrescentou o CEO da Envato, Hichame Assi. "Ao entrarmos no próximo capítulo, continuamos focados em capacitar a comunidade criativa a prosperar e animados para alcançar esse objetivo compartilhado com a Shutterstock."

O ex-CEO e cofundador Collis Ta'eed expressou sua gratidão à comunidade, afirmando que é "profundamente grato a todos aqueles que desempenharam um papel, grande ou pequeno, em nossa história coletiva". Ta'eed acrescentou: "Estarei torcendo do lado de fora, confiante de que há uma dedicação compartilhada à inovação e à criatividade, bem como um compromisso contínuo com nossos valores".

Destaques estratégicos :

Complementa a oferta existente da Shutterstock com o Envato Elements, uma oferta líder de assinatura ilimitada de vários ativos

Expande o alcance da Shutterstock em públicos de crescimento mais rápido, como freelancers, amadores, pequenas empresas e agências

Adiciona 650 mil assinantes, mais do que dobrando a base de assinantes da Shutterstock para 1,15 milhão

Aumenta a receita de conteúdo da Shutterstock com vídeo, áudio, gráficos, fontes e modelos

Reforça a biblioteca de conteúdo da Shutterstock com 10 milhões de imagens, 6 milhões de vídeos, 1 milhão de clipes de áudio, 0,5 milhão de modelos e 0,2 milhão de gráficos e fontes

Diversifica ainda mais a Shutterstock em novos tipos de conteúdo, incluindo códigos e temas da web, maquetes de produtos, fontes e modelos (por exemplo, Slides, Powerpoint, Keynote, Wordpress, vídeo, designs para postagens sociais, jogos, podcasts e impressão sob demanda)

Destaques da transação :

Compra em dinheiro de US$ 245 milhões de 100% da Envato Pty Ltd no fechamento, após o capital de giro habitual e outros ajustes

Espera-se acelerar o caminho para as metas de longo prazo da Shutterstock para 2027, com a Envato adicionando 20% às receitas anuais e 15% ao EBITDA ajustado anual

Financiamento por meio de uma linha de crédito de US$ 375 milhões com alavancagem esperada de 0,7x a dívida líquida para o EBITDA ajustado combinado de 2024

Previsão de fechamento da transação no terceiro trimestre, sujeito às condições habituais de fechamento

Informações adicionais:

Os investidores podem encontrar um link para o material de apresentação sobre a aquisição da Envato em: https://investor.shutterstock.com.

Fontes de financiamento e consultores :

O financiamento para a transação será fornecido pelo Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e Citizens. CapM Advisors e White & Case LLP atuaram como consultores financeiros e consultores jurídicos, respectivamente, para o Shutterstock. Drake Star Partners e Goodwin Procter LLP e King & Wood Mallesons atuaram como consultores financeiros e consultores jurídicos, respectivamente, para a Envato.

SOBRE A SHUTTERSTOCK

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é uma plataforma criativa global líder que oferece conteúdo criativo de alta qualidade para marcas transformadoras, empresas de mídia digital e marketing. Impulsionada por milhões de criadores ao redor do mundo, uma crescente plataforma de dados e uma dedicação à inovação de produtos, a Shutterstock é a principal plataforma global para licenciamento da mais extensa e diversificada coleção de modelos 3D, vídeos, músicas, fotografias, vetores e ilustrações de alta qualidade. Desde o maior mercado de conteúdo do mundo até as últimas notícias e acesso editorial de entretenimento de primeiro nível, até a plataforma completa de edição de conteúdo e serviço de produção de estúdio, tudo isto usando o que há de mais moderno em tecnologia inovadora, a Shutterstock oferece a seleção mais abrangente de recursos para trazer a narrativa de histórias à vida.

Saiba mais em www.shutterstock.com e siga-nos no LinkedIn, Instagram, X, Facebook e YouTube.

SOBRE A ENVATO

A Envato é líder global em ativos, ferramentas e modelos de criação digital. Atendendo a clientes em todo o mundo, a Envato está moldando o processo criativo com produtos como o Envato Elements – a assinatura criativa essencial – e o Placeit, uma plataforma de primeira linha para mockups e modelos. Com mais de 16 milhões de ativos de alta qualidade criados por colaboradores globais apaixonados e talentosos, a Envato se dedica a impulsionar projetos criativos com modelos de design e vídeo prontos para uso, vídeos, gráficos, fotos, faixas de música, efeitos sonoros e muito mais. A Envato está elevando o futuro do fornecimento de ativos criativos – tornando a experiência mais inteligente e utilizável e capacitando os profissionais de criação a realizar projetos com mais rapidez e eficiência.

Saiba mais em www.envato.com e siga-nos no LinkedIn,Instagram, X, Facebooke Tuts+ YouTube.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo o significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos são prospectivas. Exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações relacionadas à orientação, perspectivas do setor, negócios futuros, resultados futuros de operações ou situação financeira, recursos novos ou planejados, produtos ou serviços, estratégias de gestão e nossa posição competitiva. Pode-se identificar declarações prospectivas por palavras como "poder", "irá", "iria", "deveria", "poderia", "esperar", "visar", "antecipar", "acreditar", "estimar", "pretender", "planejar", "projetar", "procurar", "potencial", "oportunidades" e outras expressões similares e as negativas dessas expressões. Entretanto, nem todas as declarações prospectivas contêm estas palavras. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles expressos ou implícitos aqui contidos. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros, aqueles discutidos sob o título "Fatores de risco" em nosso recente relatório anual no Formulário 10-K, assim como em outros documentos que a empresa possa arquivar de tempos em tempos junto à Comissão de Valores Mobiliários. Fatores relacionados às transações discutidas nestes documentos que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles contemplados pelas declarações prospectivas incluem: incertezas quanto ao momento de consumação da transação potencial; o risco de que uma condição para o fechamento da transação potencial possa não ser atendida; litígio potencial relacionado à provável transação que poderia ser instituída; os efeitos da interrupção em nossos negócios ou nos respectivos negócios do alvo; o impacto dos custos da transação; nossa capacidade para obter os benefícios da transação proposta, nossa capacidade para integrar efetivamente as operações adquiridas em nossas operações; nossa capacidade para reter e contratar pessoal-alvo chave e os efeitos de quaisquer passivos desconhecidos. Como resultado desses riscos, incertezas e fatores, os resultados reais da Shutterstock podem ser materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho ou realizações discutidos ou implícitos pelas declarações prospectivas aqui contidas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas somente a partir desta data e a Shutterstock não assume nenhuma obrigação de atualizar as informações incluídas neste comunicado à imprensa ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

