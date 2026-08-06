SiteVue AI obtiene 7,5 millones de dólares en financiación inicial para llevar la visión impulsada por IA a la primera línea de la fabricación, el procesamiento de alimentos y la construcción

Los clientes de SiteVue AI suelen ver cómo sus márgenes de beneficio aumentan un 3 % en menos de 3 meses

NASHVILLE, Tennessee, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- SiteVue AI ha anunciado hoy una ronda de financiación inicial de 7,5 millones de dólares para llevar la visión impulsada por IA a la primera línea de la fabricación. La ronda de financiación fue coliderada por Penny Jar Capital y Overture, con la participación de Silence, Spring Bank, Mana Ventures, Outset Capital, WaterStone y Untapped Ventures.

Video de presentación de la empresa SiteVue AI Speed Speed

SiteVue AI fabrica cámaras de video impulsadas por IA con una tecnología que transforma las operaciones de producción en datos prácticos. Los modelos entrenados a medida analizan de forma activa y en tiempo real las imágenes de las cámaras para detectar cuellos de botella en los procesos, tiempos de ciclo, defectos en los productos, estado de las máquinas, tiempo de trabajo, movimientos del personal, movimientos de las máquinas, errores de embalaje, errores de etiquetado, cuasiaccidentes, lesiones y el cumplimiento de las normas sobre EPI. Los datos de rendimiento se presentan en un panel de control personalizado que permite realizar simulaciones basadas en datos reales. El sistema, al que se accede mediante suscripción, se instala en cuestión de días y no requiere cambios en la infraestructura ni interrumpe los flujos de trabajo.

Según la encuesta de empresas de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), en 2026 había en Estados Unidos unos 12,6 millones de trabajadores de primera línea en el sector manufacturero. A muchas de estas personas les pasan productos a gran velocidad, lo que les dificulta identificar con claridad los defectos de los productos o les hace correr el riesgo de detener la producción. SiteVue observa de forma pasiva el producto, el proceso o la persona.

"Nuestra combinación de hardware, software y modelos de IA ofrece un análisis en tiempo real en la línea de producción, en todo momento. Cuando detectamos un problema, podemos avisar al trabajador o al supervisor al instante, e incluso detener la línea de producción; lo que sea necesario para resolver el problema con una intervención humana mínima", explicó Andrew Jebasingh, fundador y director ejecutivo de SiteVue AI. "SiteVue AI reduce los residuos, los costos y las emisiones de carbono".

Convertir la visión en beneficios

Las instalaciones que utilizan SiteVue AI suelen registrar un crecimiento del margen de beneficio superior al 3 % en menos de 3 meses, lo que incluye una mejora del 10-20 % en la eficiencia de la planta, un aumento del 5-10 % en la calidad del producto, una recuperación del 5-10 % de las horas de trabajo y una reducción del 90 % en los incidentes de seguridad. Algunos clientes están obteniendo un retorno de la inversión 10 veces superior.

"SiteVue permitió a mi equipo saber exactamente lo que estaba pasando en la línea de producción, en todo momento. En lugar del kit de observación de bloc de notas, bolígrafo y reloj, ahora podemos tener una visión más amplia y mejorar la seguridad y la productividad de nuestras líneas de producción gracias a una tecnología optimizada que tenemos al alcance de la mano", afirmó Tim Romero, director de planta de Foster Farms.

Trazabilidad total: Del defecto a la causa

Las cámaras SiteVue ofrecen una trazabilidad de principio a fin, con un registro visual con marca de tiempo de cada producto, puesto de trabajo y línea de producción. "Cuando surge un problema de calidad, el departamento de operaciones puede localizar su origen en cuestión de minutos: la estación, el turno o el ciclo concretos en los que se inició", comenta Jebasingh.

Este nivel de visibilidad reduce drásticamente el tiempo necesario para el análisis de las causas raíz, pasando de días a minutos, lo que permite adoptar medidas correctivas con mayor rapidez y reduce el riesgo de retiradas del mercado, reelaboraciones y desechos. Además, proporciona a los fabricantes documentación fehaciente para las auditorías, el cumplimiento normativo y la gestión de la responsabilidad civil.

"SiteVue permite aumentar la productividad más allá de los métodos tradicionales al identificar tanto los pasos que aportan valor añadido como los que generan pérdidas, como los desplazamientos o las esperas", afirmó Mike Vann, director ejecutivo de XOS Trucks.

Fabricadas en Tennessee, pensadas para todo el mundo

SiteVue AI diseña y fabrica sus propias cámaras y entrena los modelos de IA en su sede central de Nashville, Tennessee. La empresa cuenta actualmente con 37 empleados y presta servicio a clientes de todo Estados Unidos. Esta startup se centra inicialmente en la fabricación de automóviles y la producción de alimentos, y se está expandiendo rápidamente hacia los sectores del comercio minorista, la construcción, la industria química, el petróleo y el gas, tanto a nivel nacional como internacional.

"Los líderes del sector industrial están hartos de que les vendan tecnologías 'universales'", comentó Rich Scudellari, socio de Penny Jar Capital. "Andrew y su equipo colaboran con los clientes para ofrecerles una solución a sus problemas empresariales específicos. Y, lo que es más importante, SiteVue garantiza que las interrupciones durante la implementación sean mínimas. La combinación de experiencia técnica y en el sector que tiene el equipo, junto con su sentido de la urgencia, es la razón por la que las empresas confían en SiteVue."

"En Meta, Andrew aprendió a hacer que el hardware complejo pareciera sencillo y, posteriormente, dedicó varios años a desarrollar soluciones de software para empresas. SiteVue combina ambas cosas: cámaras fáciles de usar que proporcionan a los fabricantes información en tiempo real para aumentar la productividad y la seguridad, al tiempo que reducen los residuos. Estamos encantados de apoyar a Andrew y a su equipo", declaró Leila Pirbay, socia de Overture.

Acerca de SiteVue AI

SiteVue AI es una empresa de tecnología de inteligencia artificial con sede en Nashville, fundada en agosto de 2025. La empresa diseña cámaras propias, tanto fijas como portátiles, que se combinan con un sistema de análisis de video impulsado por IA, lo que permite convertir las operaciones de producción en datos visibles y aprovechables. La plataforma se puede configurar en todos los aspectos operativos: tiempos de ciclo, control de calidad, identificación de cuellos de botella y detección de defectos, lo que proporciona a los responsables de operaciones una visión objetiva sin alterar los flujos de trabajo existentes. Las instalaciones que utilizan SiteVue AI suelen registrar un aumento del margen de beneficio superior al 3 % en menos de tres meses. Para obtener más información, visita sitevue.ai.

FUENTE SiteVue AI