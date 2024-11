SMASHBOX COSMETICS LANZA UNA EDICIÓN LIMITADA EN COLABORACIÓN CON LA MARCA DE MODA CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO: ILKA MEXICO - Spanish USA - English Smashbox Cosmetics 04 nov, 2024, 16:11 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo UNA PRIMERA INCURSIÓN EN LA MODA PARA LA MARCA GLOBAL DE MAQUILLAJE CIUDAD DE MEXICO, 4 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Smashbox Cosmetics se complace en anunciar una colaboración exclusiva con la marca de accesorios ILKA, con sede en Ciudad de México. Presentada en la Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, esta colaboración marca la primera incursión de Smashbox en el mundo de la moda, integrando a la perfección la icónica marca Smashbox y sus colores con algunos de los estilos más vendidos de ILKA. Continue Reading

De izquierda a derecha: Felix Backhaus, Lauren Aja, Ana Paula Capetillo, Ilana Kraus, Rosine Kalach Actriz Grettell Valdez Modelando el nuevo bolso Smashbox x Ilka: Lauren Aja (Smashbox) La colección de bolsos Smashbox x Ilka

"Cuando la belleza y la moda se encuentran, ocurren cosas sorprendentes", afirma Rosine Kalach, cofundadora de ILKA. "En nuestra opinión, Smashbox e ILKA son la pareja perfecta para crear piezas únicas. Todos los que asistieron a nuestro acto de presentación quedaron asombrados con los bolsos y con lo bien que se complementan ambas marcas".

La colaboración comenzó tras una visita a la Ciudad de México de los líderes de marca de Smashbox, Felix Backhaus y Lauren Aja, quienes trabajan extensamente en el floreciente mercado de belleza mexicano desde su base en Los Ángeles.

"Nos inspiró la creatividad que encontramos en Ciudad de México y vimos la oportunidad de colaborar con el talento local", menciona Aja. "En junio, organizamos una masterclass de Sephora con la encantadora Ela Velden y nos presentaron a ILKA. Esta colaboración va más allá de los bolsos: en Smashbox celebramos la belleza y la innovación en todas sus formas".

Lori Taylor Davis, Artista profesional principal a nivel mundial de Smashbox, se hace eco de este compromiso con la colaboración creativa: "Smashbox siempre ha utilizado su plataforma para destacar el talento emergente en la moda, el arte y la música. Siempre buscamos oportunidades para destacar el talento local en las regiones donde Smashbox está presente".

El evento de lanzamiento de la colaboración, celebrado el 18 de octubre de 2024, atrajo a figuras destacadas como la estrella de telenovelas Grettell Valdez y la actriz y socialité Ana Paula Capetillo, junto con los principales influencers de la Ciudad de México.

"Me encantan los bolsos, son muy Smashbox", dice Davis Factor, fundador de Smashbox Cosmetics y Smashbox Studios, conocido por inculcar un espíritu colaborativo y creativo dentro de la marca.

Diseñada pensando tanto en la forma como en la funcionalidad, la colección de 4 piezas presenta formas elegantes adornadas con la marca Smashbox y los icónicos detalles de flecos de ILKA. La colección está disponible en tienda y en línea en ILKA , con precios a partir de 2.450 pesos mexicanos, hasta agotar existencias.

https://ilka.com.mx/collections/ilka-x-smashbox

ACERCA DE SMASHBOX COSMETICS:

"Todo sale del estudio para convertirse en realidad". – Davis Factor

Nacida en un estudio fotográfico de Los Ángeles en 1990 de la mano del aclamado fotógrafo de moda y famosos, Davis Factor, Smashbox se convirtió muy pronto en un centro creativo para fotógrafos, actores, modelos y músicos de talla mundial. La energía creativa en el plató no muestra signos de desaceleración, excepto cuando el equipo tiene que parar para retocar el maquillaje. En 1996 nació oficialmente Smashbox Cosmetics.

En 2000, Davis creó Photo Finish Smooth & Blur, nuestro fondo original de larga duración. Esta fórmula, que se ha convertido en un favorito de culto, ayuda a que el maquillaje luzca impecable, tenga mejor tacto y dure más, todo el día, todos los días, en el plató y mucho después de terminar la sesión.

Hoy en día, Smashbox mantiene ese legado con maquillaje de estudio de alto rendimiento que hace que el arte sea fácil y esté siempre listo para la cámara.

Más información en sephora.com.mx

Instagram @smashboxcosmetics | TikTok @smashboxcosmetics

