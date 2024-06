Soft N Dry Lanza Nuevas Fraldas para Bebés sin Árboles en Argentina

Soft N Dry está dedicada a transformar el mercado global de pañales desechables para bebés mediante la introducción de sus pañales desechables sin árboles, que cuentan con la tecnología propietaria ecoFlex Core. A diferencia de los núcleos de pañales tradicionales que dependen de fibra de árbol, el ecoFlex Core está hecho de materiales sintéticos avanzados. Esta tecnología revolucionaria no solo garantiza una absorción excepcional y propiedades de eliminación de humedad, sino que también ofrece una alternativa escalable, rentable y ambientalmente sostenible.

En Argentina, donde la conciencia ambiental está en aumento, el compromiso de Soft N Dry con la sostenibilidad busca alinearse con los valores de los consumidores. A diferencia de los pañales tradicionales de hoy, la tecnología ecoFlex Core de la empresa reduce la dependencia de la fibra de árbol, contribuyendo a la conservación de los bosques naturales y la biodiversidad. Este compromiso con la responsabilidad ambiental se combina con un enfoque en la asequibilidad, asegurando que lo que es bueno para el presupuesto del hogar también sea bueno para el medio ambiente.

Ampliando el Alcance con Socios de Ventas en eCommerce

Para maximizar su alcance en el mercado y accesibilidad, Soft N Dry Argentina incluirá robustas asociaciones de ventas en eCommerce dentro de la región. Estas asociaciones permitirán que los consumidores argentinos compren convenientemente los pañales Soft N Dry en línea, asegurando fácil acceso a productos de cuidado infantil sostenibles y de alto rendimiento. Al aprovechar las plataformas de eCommerce, Soft N Dry apunta a mejorar la conciencia de la marca y la penetración en el mercado, facilitando que los padres elijan opciones ecológicas para sus bebés.

Soluciones Innovadoras y Rentables para las Familias Argentinas

Los pañales sin árboles de Soft N Dry, que cuentan con la tecnología ecoFlex Core, ofrecen una propuesta de valor única que aborda tanto preocupaciones ambientales como económicas. Los materiales sintéticos avanzados utilizados en el ecoFlex Core aseguran una cadena de suministro consistente y escalable, resultando en costos de producción más bajos en comparación con los materiales tradicionales. Esta eficiencia de costos respalda estrategias de precios competitivos, haciendo que los pañales sostenibles de alta calidad sean más asequibles para las familias argentinas.

Compromiso con la Sostenibilidad desde la Cúpula

Matthew Keddy, CEO de Soft N Dry, declaró: "Cualquiera puede acceder a datos de vertederos publicados en línea por fuentes reconocidas como el Foro Económico Mundial y usar herramientas de IA para comprender el impacto ambiental de los pañales desechables para bebés. Estamos implementando soluciones en colaboración con fabricantes, minoristas y consumidores para abordar esto. Nos sorprende que nadie haya hecho esto antes o se haya dado cuenta de que se talan 10 millones de árboles cada año para producir estos productos cotidianos. Si los robots pueden conducir nuestros autos, al menos deberíamos poder discutir las implicaciones de sostenibilidad dentro de nuestro sector usando estas nuevas herramientas para hacer cálculos básicos."

Según la firma global de investigación, Euromonitor:

Más de la mitad de los consumidores en Argentina ya han establecido hábitos de reciclaje y están conscientes de su impacto en el planeta, moldeando decisiones de compra sostenibles.

Las afirmaciones naturales están ampliamente disponibles en diversas industrias, principalmente en el mayor sector de bienes sostenibles, Belleza y Cuidado Personal, debido al aumento de consumidores que se identifican como Activistas Climáticos.

Ricardo Santana, Presidente de Soft N Dry México, enfatizó: "Nuestra tecnología ecoFlex Core para fabricantes de pañales para bebés y pañales de marca blanca para minoristas tradicionales y de eCommerce nos permite entregar un mensaje unificado a los consumidores en toda Argentina y América Latina. Nuestros pañales sin árboles para bebés no solo son más suaves y secos, sino que también preservan nuestros recursos naturales vitales. Estamos encantados de introducir nuestros pañales sin árboles en el mercado argentino, que superan a los pañales tradicionales en todas las métricas de rendimiento y ofrecen asequibilidad a los consumidores que priorizan la sostenibilidad."

Sobre Soft N Dry Diapers Corp.

Soft N Dry Diapers Corp. (SDC) es una empresa canadiense especializada en materiales avanzados dentro del mercado global de pañales desechables para bebés de $60 mil millones. Utilizando su tecnología propietaria ecoFlex Core, SDC ofrece un rendimiento superior de productos y sostenibilidad a clientes comerciales de fabricación y venta al por menor en América del Norte y América Latina, superando a los materiales tradicionales basados en pulpa de árbol. Para más información, visite: www.SoftNDryCorp.com, www.SotfNdry.mx, www.SoftNDry.com.ar. For diaper manufacturers, visit www.ecoFlexCore.com.

Información de Contacto:

Soft N Dry Argentina - Avenida Del Libertador 1000 Vicente López, B1638BEV Buenos Aires, Argentina - Tel. +54 11 1234 5678 – [email protected]

Soft N Dry de México - Insurgentes 108, Zona Romántica, Emiliano Zapata, 48380 Puerto Vallarta, Jalisco, México – Tel. +52 55 8421 4685 – [email protected]

Soft N Dry Brasil - Avenida Paulista 1374, 12 Floor, Bela Vista, São Paulo, Brazil 01310-100 - Tel. +55 11 3280 0955 – [email protected]

Soft N Dry Diapers Corp. (Canada) - 40 King St W, 42nd Floor Toronto, Ontario, Canada M5H 3Y2 – Tel. +1 647 237 7744 – [email protected]

