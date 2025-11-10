SoftExpert celebra 30 años y refuerza su actuación en América Latina con el lanzamiento de la versión 3.0

São Paulo, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con 30 años de trayectoria y presencia consolidada en más de 50 países, SoftExpert, multinacional especializada en soluciones de software para cumplimiento, gobernanza y gestión empresarial , anuncia una nueva fase de expansión, marcada por el lanzamiento de SoftExpert Suite 3.0. La actualización de la plataforma, resultado de un amplio proceso de perfeccionamiento técnico y de experiencia del usuario, simboliza el compromiso de la empresa de mantenerse a la vanguardia de las transformaciones digitales que moldean el futuro de la gestión corporativa.

Presente en 15 países de América Latina, incluyendo México, Chile, Colombia, Argentina, Perú, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, SoftExpert viene ampliando su ecosistema de clientes y socios estratégicos, apoyando a organizaciones de diferentes tamaños y sectores en sus jornadas de digitalización y excelencia operativa. Entre los clientes destacados en la región se encuentran Aeroméxico, Naturgy, BRF, Sicredi, Atento y Nidec, empresas que representan la diversidad de sectores atendidos por la compañía, como aviación, energía, alimentos, finanzas y tecnología.

Desarrollada con infraestructura de Amazon Web Services (AWS), la nueva generación de SoftExpert Suite combina desempeño, escalabilidad y seguridad con recursos avanzados de automatización e integración. Esta base tecnológica garantiza procesamiento en tiempo real y capacidad de evolución continua, apoyando a empresas que operan en ambientes de alta complejidad y cumplimiento.

"El SoftExpert Suite 3.0 refleja la madurez de una jornada construida con innovación, colaboración y presencia global. Más que una nueva versión, representa una nueva forma de pensar la gestión más integrada, inteligente y orientada a la experiencia del usuario", afirma Josiani Silveira, CEO de SoftExpert.

El proyecto involucró a más de 200 profesionales en ingeniería, diseño y experiencia del cliente. Entre las mejoras se encuentran seguridad reforzada, reportes integrados, formularios inteligentes y una arquitectura más intuitiva, que ofrece mayor autonomía a los usuarios y simplifica la adopción del sistema en empresas con distintos niveles de madurez digital.

Con una red de más de 3 mil clientes y 3 millones de usuarios en el mundo, SoftExpert consolida su posición como uno de los principales proveedores globales de soluciones corporativas integradas.

"América Latina es un mercado muy estratégico para nosotros por ser diverso, en crecimiento y con alto potencial de innovación", complementa Ricardo Lepper, fundador y presidente de SoftExpert.

FUENTE SoftExpert