Software.com.br se convierte en Socio de Canal SMB de OpenAI en América Latina

Empresa brasileña amplía el acceso a ChatGPT Business con seguridad, escala y soporte local para compañías en toda la región

SÃO PAULO, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Software.com.br, empresa brasileña líder en gestión inteligente de software y soluciones tecnológicas con presencia en toda América Latina, anuncia una alianza estratégica con OpenAI, y se convierte en Socio de Canal SMB de OpenAI para la región. Esta iniciativa marca un paso significativo en la expansión del acceso a soluciones avanzadas de inteligencia artificial para las empresas de toda América Latina.

A través de esta alianza, Software.com.br ofrecerá licencias de ChatGPT Business junto con servicios de implementación, capacitación y soporte continuo, permitiendo a las organizaciones adoptar la IA de manera segura y eficiente, alineada con las necesidades del mercado local.

"Establecer esta alianza con uno de los principales innovadores en inteligencia artificial del mundo representa un hito estratégico en el avance de la innovación en América Latina, tanto para OpenAI como para nuestra empresa. Esta colaboración refuerza el compromiso de Software.com.br de ofrecer soluciones de vanguardia a nuestros clientes, combinadas con los más altos estándares de seguridad, gobernanza y soporte especializado, permitiendo una adopción estratégica y sostenible de la IA en el entorno corporativo", afirma Rodrigo Villar, CEO de Software.com.br.

Al combinar la tecnología de OpenAI con la experiencia regional de Software.com.br, las organizaciones acceden a una trayectoria más completa hacia la adopción de inteligencia artificial empresarial a gran escala.

Seguridad, productividad y escalabilidad para la empresa

Uno de los principales diferenciales de ChatGPT Business frente a la versión gratuita es la seguridad, un requisito esencial para los entornos corporativos. La solución está diseñada para garantizar que las conversaciones y los archivos cargados no se utilicen para entrenar los modelos de IA por defecto, además de ofrecer controles administrativos avanzados para la gestión de usuarios, accesos y permisos.

ChatGPT Business también mejora significativamente la productividad al integrarse con herramientas corporativas como sistemas CRM, documentos internos y otras plataformas organizacionales. La solución permite automatizar flujos de trabajo, incluye Codex y agentes de programación para apoyar el desarrollo de software, y proporciona capacidades avanzadas de análisis de datos, convirtiendo la IA en un aliado estratégico para las operaciones diarias.

Asimismo, ofrece mayor capacidad y rendimiento, con límites más altos de uso, generación de imágenes y análisis de datos, además de acceso prioritario a los modelos más recientes de OpenAI. Estas ventajas permiten a las empresas ir más allá del uso experimental y adoptar la inteligencia artificial de forma estructurada dentro de procesos críticos del negocio.

Al adquirir ChatGPT Business a través de Software.com.br, las organizaciones se benefician de un proceso simplificado y adaptado a América Latina, que incluye facturación local y soporte en portugués, junto con servicios de extremo a extremo que abarcan desde licenciamiento hasta implementación y optimización. La empresa también ofrece capacitación y programas continuos de habilitación, ayudando a acelerar la adopción de IA e impulsar la innovación y el crecimiento en la región.

Acerca de Software.com.br

Fundada en 2007 en São Paulo, Software.com.br es líder en gestión inteligente de software y soluciones tecnológicas para empresas en Brasil y en toda América Latina. La compañía ofrece un sólido portafolio de más de 10.000 proveedores globales de TI y acceso a más de un millón de títulos de software.

Más allá del licenciamiento, Software.com.br cuenta con una división dedicada de Servicios Profesionales que ofrece servicios técnicos, consultoría para la implementación de proyectos, capacitación, soporte y outsourcing, incluyendo soluciones de hardware y nube. Con esta estructura, la empresa apoya a sus clientes en la selección del modelo de licenciamiento ideal y en la implementación de estrategias tecnológicas alineadas con sus necesidades de negocio.

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FUENTE Software.com.br