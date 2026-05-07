SOPHIE TURNER TRAE UN POCO DE LA MAGIA DEL VERANO A LA RIVIERA FRANCESA CON ST~GERMAIN®

Un nuevo cortometraje muestra a la actriz transformando un día de playa interrumpido en un momento de disfrute, mientras comparte un ST~GERMAIN® Spritz con amigos

HAMILTON, Bermudas, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ST~GERMAIN® Licor de saúco presenta una nueva campaña global ambientada en la Riviera Francesa, protagonizada por la actriz y colaboradora Sophie Turner, la campaña se centra en los pequeños momentos de placer y ligereza que hacen especial al verano.

Sophie Turner en una nueva campaña con ST~GERMAIN®, Crédito de la foto: Cortesía de ST~GERMAIN®

En el corazón de la campaña se encuentra un nuevo cortometraje en el que Sophie disfruta de un día de playa con amigos. Cuando el clima da un giro inesperado, lejos de dejar que eso arruine el momento, encuentra la manera de despejar las nubes y celebrar la vuelta del sol con un ST~GERMAIN Spritz.

"Este verano me escaparé a la Riviera Francesa con ST~GERMAIN®. Grabar mi nuevo proyecto ha sido intenso y divertido, así que tengo muchas ganas de relajarme con amigos y disfrutar de un verano sencillo", comenta Sophie Turner. "Un ST~GERMAIN Spritz es el acompañante perfecto: es ligero, fresco y lleno de brillo; captura la esencia del verano, ya sea en una playa lejana o disfrutando de un momento de relajación en casa".

La campaña se lanza en un contexto en el que el Spritz continúa ganando popularidad a nivel global, con consumidores que cada vez prefieren opciones más ligeras y frescas, ideales para ocasiones sociales casuales, pero con estilo. Esto se refleja también en las búsquedas en Google, donde el interés por ST~GERMAIN Spritz creció un 20 % a nivel mundial en 2025. La demanda alcanza su punto máximo durante la primavera y el verano, la llamada "temporada del Spritz", consolidándolo como una de las opciones favoritas para los meses más cálidos.

"El verano gira en torno a momentos compartidos, y vemos que cada vez más personas buscan formas relajadas y naturales de socializar", señala Emma Fox, Global Vice President de ST~GERMAIN®. "Con Sophie, queríamos dar vida a esa idea y demostrar que, llueva o haga sol, cualquiera puede convertirse en el héroe a la hora del cóctel con un ST~GERMAIN Spritz".

La campaña marca el inicio de un programa de actividades que se extenderá durante todo el verano para el aperitivo francés, amplificado por creadores de contenido en todo el mundo que compartirán sus propios momentos ST~GERMAIN® a lo largo de la temporada. Además, una serie de activaciones y pop–ups llevará el espíritu inspirado en la Riviera Francesa a distintas ciudades clave, transformando ocasiones cotidianas en verdaderas "Escapadas Deliciosas".

En el centro de estas experiencias se encuentra el pop–up ST~GERMAIN® "Riviera Club" en Cannes, donde los visitantes podrán desconectarse de la rutina y disfrutar de un ST~GERMAIN Spritz perfectamente preparado durante los meses de julio y agosto. Más adelante este verano, ST~GERMAIN® también presentará una nueva colaboración con el mundo de la moda, reafirmando que ST~GERMAIN Spritz no solo se trata de lo que hay en la copa, sino del estilo y la actitud con la que se llega a cada ocasión.

Encuentra a continuación la receta completa del ST~GERMAIN Spritz y visita www.stgermainliqueur.com o sigue a @StGermainDrinks y @SophieT en Instagram para descubrir más sobre la campaña.

Receta ST~GERMAIN Spritz

Ingredientes

60ml de Martini Prosecco®

60ml de agua mineral

45ml oz de licor de saúco ST~GERMAIN®

Limón amarillo para decorar

Preparación:

Añadir hielo a una copa de vino. Verter 60ml de vino espumoso y 60 ml de agua mineral, y completar con 45 ml de licor de saúco ST~GERMAIN®. Decorar con limón amarillo.

Contacto de PR: Myrthala González [email protected] Brand Manager

ACERCA DE ST~GERMAIN ELDERFLOWER LIQUEUR®

ST~GERMAIN® es un licor francés elaborado a partir de flores de saúco silvestres, frescas y recolectadas a mano. Aporta un toque de inspiración y un giro divertido e inesperado a los cócteles favoritos, ya sea un Spritz, Margarita, Elderfashioned, Royale o una creación propia. Las flores de saúco frescas y silvestres le confieren a ST~GERMAIN® su distintivo sabor dulce, brillante y ligero, inolvidable desde el primer sorbo: indulgente pero delicado, con notas de madreselva y pera. Elaborado cuidadosamente en Francia mediante el savoir–faire de su Maestro Licorista y Maestro Botánico, ST~GERMAIN® es reconocido por su capacidad excepcional de elevar cualquier cóctel con un toque universalmente delicioso. La marca ha recibido algunos de los más altos reconocimientos de la industria de bebidas espirituosas y es considerada uno de los componentes de coctelería más influyentes de la última década.

La marca ST~GERMAIN Elderflower Liqueur® forma parte del portafolio de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Bermudas. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluyendo Bacardi International Limited.

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ST~GERMAIN®, su trade dress y Vie Parisienne en bouteille son marcas registradas.

Fuente: Google Search Data (2024 y 2025)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974905/image001.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1386968/5957638/ST_GERMAIN_Logo_1.jpg

FUENTE ST-GERMAIN Elderflower Liqueur