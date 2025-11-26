Sorcia Minerals Destaca el Fuerte Impulso Regional y Reafirma su Visión Estratégica de Crecimiento en Argentina

SANTIAGO, Chile, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sorcia Minerals compartió hoy una actualización respecto de recientes acciones administrativas voluntarias realizadas en Chile. Estas acciones administrativas, no respaldadas ni autorizadas por Sorcia Minerals, fueron iniciadas por un exrepresentante de la filial chilena de la compañía y no reflejan la dirección, el enfoque ni las prioridades estratégicas de Sorcia.

Sorcia Minerals avanza de manera rápida y decidida en un exhaustivo proceso de revisión interna y legal. La compañía espera plenamente un resultado constructivo y considera esta instancia como una oportunidad para fortalecer aún más su gobernanza, su relacionamiento regional y su base operativa de largo plazo en Chile.

Sorcia sigue viendo a Chile como un país con un notable potencial a largo plazo en la industria global del litio. La compañía continúa comprometida en conversaciones positivas y orientadas al futuro sobre oportunidades de desarrollo, y cree que la evolución de las condiciones regulatorias podría abrir una nueva era de producción de litio sostenible y basada en tecnología avanzada, en beneficio de Chile, las comunidades locales y la transición energética global.

Mientras tanto, los esfuerzos de desarrollo de proyectos de Sorcia Minerals en Argentina están logrando un impulso excepcional. El avance técnico supera las expectativas, respaldado por un entorno regulatorio altamente favorable, sólidas asociaciones y rápidos progresos en soluciones de extracción de próxima generación. Los equipos de la compañía en terreno están demostrando una ejecución sobresaliente en exploración y desarrollo.

"Nuestro impulso en Argentina es verdaderamente extraordinario, y las oportunidades que tenemos por delante son mayores y más emocionantes que nunca", señaló Daniel Layton, Presidente del Grupo Ensorcia. "Seguimos profundamente comprometidos con la innovación sostenible, las alianzas regionales y el liderazgo en tecnologías avanzadas de litio. A medida que obtengamos plena claridad sobre la situación en Chile, la abordaremos de manera responsable y continuaremos construyendo oportunidades que respalden nuestra visión a largo plazo para el papel fundamental de Sudamérica en la transformación energética global."

Sorcia Minerals mantiene un firme compromiso con impulsar el progreso tecnológico, expandir el desarrollo responsable del litio y contribuir al dinámico crecimiento del sector del litio en Sudamérica, ayudando a impulsar un futuro global más limpio y sostenible.

