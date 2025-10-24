La marca líder en tecnología de audio presenta la campaña de lanzamiento "Soundcore envolviendo la ciudad" en CDMX, Monterrey y Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Como parte de la estrategia de expansión en México, Soundcore, marca líder de Anker Innovations, lanzó una campaña masiva para presentar tecnología de vanguardia en sus audífonos con traducción por Inteligencia Artificial (IA), en las tres ciudades más importantes del país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Soundcore trae a México tecnología e innovación para el oído

Con esta campaña, el líder en tecnología de audio celebra la manera en que lleva la música a los momentos cotidianos, conectando a las personas con el mundo, la aventura y con la armonía, y con ello, redefinir la experiencia auditiva personal con tecnología que se anticipa al futuro.

Durante aproximadamente un mes, la marca vistió la Ciudad de México en más de 100 puntos, con vallas publicitarias, kioscos digitales, publicidad en centros comerciales y autobuses, con el objetivo de hacerse presentes en su recién llegada a México, y cubrir las necesidades de entretenimiento auditivo de los consumidores mexicanos.

Anker y Soundcore, destacan por incluir tecnología de punta en sus productos. Prueba de esto es que Anker destina al menos 8.5% de sus ingresos a tareas de Investigación y Desarrollo, lo que incluye el 53% de su plantilla laboral.

Como resultado de su constante innovación, presentan los productos:

Liberty 5: Audífonos insignia que combinan calidad de sonido premium, cancelación activa de ruido, y un diseño elegante y ergonómico.

AeroFit 2: Audífonos open-ear de nueva generación, diseñados para el movimiento, con la revolucionaria función de traducción por inteligencia artificial integrada, pensados para viajeros, exploradores urbanos y cualquier persona que quiera mantenerse conectada con el mundo sin aislarse de su entorno.

Actualmente, parte del portafolio de Soundcore se puede adquirir en Mercado Libre, Amazon, Coppel, Liverpool, Palacio de Hierro, Walmart, entre otros puntos de venta; y cada vez se irán incorporando más productos para completar la oferta.

Con presencia en más de 140 países y más de 40 millones de usuarios activos, Anker Innovations lidera el desarrollo de tecnología en carga móvil, dispositivos de seguridad, audio premium y soluciones para hogares inteligentes a través de sus principales marcas: Anker, Soundcore y eufy.

Para más información, consulta http://anker-latam.com/

Acerca de Soundcore

Marca premium de audio comprometida con reinventar la experiencia auditiva y hacerla accesible para todos. Su portafolio incluye audífonos inalámbricos de alta gama y bocinas diseñadas con estilo para interiores y exteriores, así como una creciente gama de productos para hogares inteligentes y experiencias sonoras envolventes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804993/Foto_Anker_comunicado.jpg

FUENTE Anker