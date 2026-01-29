Steel Warehouse promueve a Francisco Ponton como Country Director - México

En su nuevo cargo, Ponton brindará supervisión estratégica a todas las operaciones con sede en México, representará a Steel Warehouse en consejos directivos y liderará iniciativas de desarrollo de mercado en sectores clave. Su profundo conocimiento de la cadena de suministro regional, que incluye fabricantes, proveedores externos y procesos regulatorios, continuará ayudando a los fabricantes a establecer y hacer crecer con éxito sus operaciones en México.

"El compromiso de Paco con la excelencia operativa y las alianzas con clientes no solo ha dado forma al éxito de nuestras operaciones en México, sino que también ha ayudado a los clientes a reubicar con confianza sus operaciones de manufactura en México gracias a su asesoría y conocimiento del mercado", afirmó Marc Lerman, CCO de Steel Warehouse.

La experiencia de Ponton abarca permisos de importación y exportación, asesoría sobre el programa IMMEX para apoyar el ahorro de costos, y la conexión de empresas con expertos en la materia para la selección de sitios y la entrada al mercado. Asimismo, es miembro activo de la American Chamber of Commerce of Mexico (AMCHAM), capítulo Noreste, donde se desempeña como miembro del Consejo Directivo, así como de REF (anteriormente Renaissance Executive Forums), una organización global de consejos consultivos entre pares que reúne a líderes de industrias no competidoras para acelerar el crecimiento y la evolución empresarial.

Para reforzar aún más el desarrollo de negocios en la región, Steel Warehouse anunció la promoción de Oscar Sanchez a Business Unit Manager de Steel Warehouse – México. Sanchez se unió a Steel Warehouse hace 19 años y ha ocupado puestos de liderazgo tanto en funciones comerciales como operativas. Ha sido una pieza clave en el éxito y crecimiento continuo de la empresa en la región.

Estas promociones subrayan el compromiso de Steel Warehouse con la inversión en su gente, el fortalecimiento de la continuidad del liderazgo y el posicionamiento de sus operaciones en México para un crecimiento sostenido y un impacto estratégico a largo plazo.

Acerca de Steel Warehouse

Steel Warehouse es una empresa familiar y un procesador y centro de servicios de acero de primer nivel que ofrece capacidades integrales de distribución, envío y procesamiento. La compañía proporciona rollo cortado (slit coil), lámina, placa y acero rolado en frío, con especialización en calidad superficial, precisión dimensional, consistencia de grado y planicidad. Con 16 ubicaciones en Norteamérica y Brasil, Steel Warehouse ha construido una sólida reputación de integridad y servicio al cliente durante más de 75 años.

Para más información, visite: www.steelwarehouse.com

