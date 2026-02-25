Sting Energy® enciende motores en México con su explosivo sabor fresa que ya conquista al mundo

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Sting Energy®, una de las marcas de bebidas adicionadas con cafeína de mayor crecimiento a nivel internacional, aterriza en México para encender el ritmo del día a día de quienes viven a máxima velocidad con una propuesta que combina sabor explosivo, diseño icónico y actitud sin frenos.

Reconocida por marcar tendencia en Asia, Medio Oriente y Europa del Este, Sting Energy® llega al país con su sabor insignia fresa, una mezcla intensa y vibrante que ya conquista paladares alrededor del mundo. Su estética inconfundible y su personalidad audaz, la han convertido en un símbolo de movimiento, adrenalina y juventud.

Respaldada globalmente por PepsiCo® y producida en GEPP® México, la marca Sting Energy® ha encendido mercados como Vietnam, India, Turquía, Filipinas y Egipto, consolidándose como un símbolo de movimiento, adrenalina y juventud. Su presencia en la Fórmula 1 y su patrocinio del equipo Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, ha sido clave para impulsar su expansión internacional y reforzar su identidad profundamente ligada al rendimiento, la velocidad y la cultura del alto desempeño.

Hoy, México se suma a esta aceleración global. Sting Energy® Fresa, llega con una mezcla de dulzor intenso que integra una fórmula con cafeína*, diseñada para brindar un impulso real y mantener el ritmo.

La propuesta es clara y directa: encender tu día de forma accesible. Con un precio de solo $10 pesos, Sting Energy® rompe esquemas y se coloca al alcance de todos, lista para acelerar en cualquier momento que requiera intensidad.

"Sting Energy® es una marca que conecta con la velocidad de la vida real. En cada mercado al que llega, se integra de forma natural al ritmo de las personas y México representa una oportunidad clave para seguir acelerando con una propuesta intensa, accesible y con identidad global.", señaló Martín Watson, LATAM Senior. Marketing Director, PepsiCo.

Desde el frente operativo, GEPP será el motor que impulse la distribución de Sting Energy® a nivel nacional. "Sting tiene un sello global, un momentum enorme y un precio que rompe esquemas. Esto nos permite dinamizar la categoría, llegar a más consumidores y entrar con fuerza en los puntos de venta", afirmó Rainer Strauss, Director de Pepsi, Gepp México

Con este lanzamiento, PepsiCo® reafirma su compromiso con ofrecer bebidas adicionadas con cafeína alineadas al ritmo real del consumidor actual: personas que buscan mantenerse activas, avanzar con determinación y encontrar un impulso auténtico en su rutina diaria. Diseñada para quienes viven entre tareas, trayectos y momentos que requieren rendimiento inmediato, Sting Energy® se integra a la rutina del país como una opción accesible, intensa y hecha para acompañar el movimiento.

De la pista a la vida cotidiana, Sting Energy® llega para encender a México.

Get. Set. Stinggggggggg.

* El contenido de cafeína del producto es superior al de una bebida de cola tradicional del portafolio PepsiCo® en México.

Contacto: martha.paez@elemepr.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920537/STING28.jpg

FUENTE PEPSICO - STING