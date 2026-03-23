Summit Explore firma Term Sheet con Power Minerals para desarrollar proyecto de litio multi-salar en Argentina

CALGARY, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Summit Explore Corporation ("Explore"), subsidiaria de propiedad total de Summit Nanotech Corporation ("Summit"), ha suscrito un term sheet no vinculante con Power Minerals Limited (ASX: PNN) ("Power Minerals") para el desarrollo propuesto del Proyecto de Litio Salta de Power Minerals en la Provincia de Salta, Argentina.

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El Proyecto Salta comprende cinco salares de salmuera de litio — Incahuasi, Rincón, Pocitos, Pular y Arizaro — ubicados dentro del Triángulo del Litio de Argentina. El term sheet establece un marco bajo el cual Explore adquiriría un 59% de interés en un joint venture sobre el proyecto mediante el financiamiento de la exploración, la entrega de un Estudio de Prefactibilidad (PFS) y la emisión de una Orden de Proceder para el desarrollo a escala comercial. Power Minerals mantendría un 41% de interés.

Bajo la estructura propuesta, Explore financiaría hasta US$6 millones en trabajos de desarrollo durante el primer año, incluyendo perforación de pozos de agua, perforación de recursos, muestreo de salmuera y la preparación de un PFS según los estándares NI 43-101 (o equivalentes). Explore también financiaría pruebas de compatibilidad de salmuera y eficiencia de extracción en la planta de demostración de validación rápida de DLE de Summit en Santiago, Chile, generando datos de rendimiento específicos del activo para respaldar el diseño comercial.

El term sheet también otorga a Explore la opción de adquirir el Proyecto Salta de Power Minerals en su totalidad por US$50 millones en cualquier momento durante el período de opción.

Explore está adquiriendo de forma independiente propiedades adicionales de salmuera de litio en la región, cada una con Estimaciones de Recursos Minerales JORC 2012 existentes. Estas propiedades se incorporarían al joint venture, ampliando la base de recursos y la escala de la operación propuesta. El interés del 41% de Power Minerals se extendería a todas las propiedades adicionales dentro del Área de Interés definida una vez formado el joint venture.

Contexto estratégico

El acuerdo de Salta avanza la estrategia de construir-poseer-operar-mantener (BOOM) de Summit Explore: adquirir y desarrollar activos de salmuera utilizando la tecnología patentada denaLi™ DLE de Summit Nanotech. Summit Explore lanzó una ronda semilla de US$8 millones en febrero de 2026 con tres proyectos asegurados. Esta transacción, de concretarse, representaría una expansión material de ese portafolio.

La plataforma tecnológica denaLi™ de Summit, habilitada por su sorbente eLivate™, está diseñada para entregar alta recuperación de litio, fuerte rechazo de impurezas y baja intensidad de uso de agua, lo que resulta en el menor costo nivelado de producción de litio a lo largo del ciclo de vida completo del proyecto. La planta de demostración de validación rápida en Santiago proporciona validación de diseño específica por activo en una fracción del tiempo y capital requeridos para demostraciones de campo tradicionales.

Comentarios de Mena Habib, Director General de Power Minerals:

"Estamos encantados de trabajar con Explore y Summit para avanzar en la transacción propuesta que consolida el desarrollo de todos los proyectos de salmuera de litio de Power en Argentina. La colaboración entre Power, Explore y Summit permite tanto la aplicación de la tecnología DLE líder mundial de Summit como la aceleración del desarrollo de los cinco salares en Incahuasi, Arizaro, Rincón, Pocitos y Pular, que representan todos los activos de litio de Power dentro del área del proyecto Salta. Vemos a Explore y Summit como los socios ideales para ayudarnos a desbloquear y maximizar el valor de los cinco salares. Explore y Summit aportan una combinación de tecnología DLE propietaria de vanguardia y experiencia en desarrollo. La oportunidad de trabajar junto con Explore y Summit es un paso fundamental para que Power avance hacia la producción a escala comercial de productos de litio de alta calidad a partir de sus proyectos argentinos. Power espera completar esta transacción con Explore, que se basa en una larga y mutuamente beneficiosa relación de trabajo con Summit."

Comentarios de Stephen Ross, Presidente del Directorio de Power Minerals:

"Estamos entusiasmados de avanzar en una transacción coordinada para desarrollar el portafolio de proyectos de salmuera de litio de Power en Salta, en el Triángulo del Litio de Argentina. Esperamos trabajar con Explore y Summit para completar el Estudio de Prefactibilidad, validar la viabilidad del proyecto y avanzar en el desarrollo de nuestros proyectos argentinos de litio para desbloquear todo su potencial de valor tanto para Summit Nanotech como para Power. La relación de larga data de Power con Summit, una empresa con la que compartimos visión, se fundamenta en altos niveles de certeza y competencia, y estamos muy comprometidos en ejecutar nuestra visión estratégica y compromiso con el desarrollo sustentable que creará valor para los accionistas y el avance de nuestros proyectos de litio."

Amanda Hall, Fundadora y CEO de Summit Nanotech Corporation y Summit Explore Corporation, comentó:

"El Proyecto Salta nos entrega una base de recursos multi-salar en una de las regiones con mayor concentración de litio del planeta. Nuestra planta de validación rápida en Santiago analizará la salmuera de cada salar y generará los datos de diseño necesarios para avanzar hacia la producción a escala comercial. La estructura que hemos establecido con Power Minerals alinea los plazos de desarrollo, la disciplina de costos y la economía de largo plazo. Para esto fue creado Explore: tomar activos de salmuera de alta calidad y desplegar la tecnología DLE probada de Summit para llevarlos a producción."

Próximos pasos

Las partes han acordado negociar un Acuerdo Definitivo vinculante dentro de los 90 días siguientes a la firma del term sheet. Tras la firma, Explore financiará los trabajos de desarrollo hacia el PFS, incluyendo pruebas de salmuera en la planta de demostración DLE de Summit en Santiago. Un Comité Técnico compuesto por representantes de ambas partes supervisará el avance del PFS, con Explore como presidente del comité.

Todas las materias contempladas bajo el term sheet quedan sujetas a las aprobaciones de directorio y regulatorias de ambas partes, y a la finalización de un financiamiento mediante colocación privada en términos aceptables para Summit y Explore.

Acerca de Summit Explore

Summit Explore Corporation es una empresa de desarrollo de salmuera de litio y subsidiaria de propiedad total de Summit Nanotech Corporation. Summit Explore adquiere y desarrolla activos de salmuera en Chile, Argentina y Estados Unidos utilizando la tecnología patentada denaLi™ DLE de Summit Nanotech bajo un modelo de construir-poseer-operar-mantener. La empresa se lanzó en febrero de 2026 con una ronda semilla de US$8 millones y tres proyectos asegurados.

Acerca de Summit Nanotech

Summit Nanotech Corporation es una empresa de tecnología global que avanza en el despliegue comercial de la extracción directa de litio para productores de litio en Chile, Argentina y Estados Unidos. Con sede en Calgary, Canadá, Summit opera instalaciones de demostración y pruebas en Santiago, Chile y Denver, Colorado. La tecnología denaLi™ DLE de la empresa, habilitada por su sorbente eLivate™, está diseñada para entregar el menor costo nivelado de producción de litio con altos estándares ambientales.

Acerca de Power Minerals

Power Minerals Limited (ASX: PNN) es una empresa de exploración y desarrollo listada en la ASX, enfocada en minerales críticos en América del Sur. La empresa posee el 100% del Proyecto de Salmuera de Litio Salta, que comprende siete concesiones mineras que cubren 147 kilómetros cuadrados en la Provincia de Salta, Argentina, dentro del Triángulo del Litio. Power Minerals también posee el proyecto de niobio-tierras raras-galio Santa Anna en el Estado de Goiás, Brasil, y activos de exploración en el sur de Australia. La empresa fue constituida en 2002 y tiene su sede en Mount Hawthorn, Australia Occidental.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Estas declaraciones involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. El term sheet descrito en este documento no es vinculante y está sujeto a la negociación y ejecución de un acuerdo definitivo, aprobaciones de directorio, aprobaciones regulatorias y la finalización de un financiamiento mediante colocación privada. No se puede asegurar que un acuerdo definitivo será ejecutado o que el joint venture propuesto será formado. Summit Explore y Summit Nanotech declinan toda obligación de actualizar declaraciones a futuro, salvo cuando lo exija la legislación de valores aplicable.

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FUENTE Summit Explore Corporation