Summit Nanotech logra un uso de agua 30% menor que las piscinas de evaporación

30 oct, 2025, 10:00 GMT
SANTIAGO, Chile, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Summit Nanotech Corporation ("Summit") anunció hoy un hito importante en eficiencia hídrica para la extracción de litio, reforzando su posición como líder global en tecnología sustentable de extracción directa de litio (DLE). Este anuncio sigue a una serie de desarrollos estratégicos que han acelerado la preparación comercial de Summit:
- Demostración exitosa de DLE en terreno en el sitio de Albemarle en el norte de Chile
- Lanzamiento de su planta de demostración interna en Santiago para validar diseños comerciales de manera más eficiente
- Datos de su programa de ingeniería de confiabilidad que validan la durabilidad y vida útil del sorbente
Uso de agua de referencia en DLE
Una validación independiente confirmó que el proceso de Summit utiliza aproximadamente 30% menos agua dulce que las piscinas de evaporación y 50% menos que los referentes comerciales en DLE, manteniendo una alta recuperación de litio y calidad del producto.
Su proceso ha demostrado un rendimiento consistente en activos de salmuera de litio comercialmente viables en EE.UU., Argentina y Chile:
- Recuperación de litio: 96–99%
- Rechazo de impurezas: 96–99%
- Uso específico de agua en DLE: 5–17 m³/tLCE
- Relación Li:TDS: 0.10 – 0.12
Este avance significativo en el uso de agua dulce es posible gracias al método de secuenciación de flujo patentado de Summit, que requiere un volumen mínimo de agua de reposición en comparación con las piscinas de evaporación y otras tecnologías DLE, incluyendo las plataformas de intercambio iónico (IX) más avanzadas. Esto permite además incorporar sistemas de recuperación en circuito cerrado en sus diseños comerciales, eliminando la necesidad de agua externa en una planta de Cloruro de Litio.
"Después de más de 25 años observando operaciones de litio y desarrollos de procesos en todo el mundo, puedo decir que Summit ha cruzado un umbral crítico en la extracción directa de litio", dijo José de Castro, Ingeniero Químico y Asesor Independiente de la industria en Minería Positiva (MP+). "Lograr tanto una recuperación excepcionalmente alta como un consumo de agua ultra bajo es un hito extraordinario — una combinación que rara vez se ve. Esto posiciona a Summit entre las tecnologías DLE más avanzadas a nivel global, y muy probablemente a la vanguardia del sector."
Sobre Summit Nanotech
Summit marca el ritmo en DLE, superando consistentemente a las alternativas en confiabilidad, eficiencia y economía. Su sistema modular y sorbente de alto rendimiento, desarrollado en Norteamérica, produce litio de alta pureza a partir de salmueras en Chile, Argentina y Estados Unidos, con eficiencia hídrica líder en la industria.
