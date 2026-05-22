Summit Nanotech se convierte en Summit Lithium Technologies y completa la ingeniería básica de su planta comercial de DLE

CALGARY, AB, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Summit Nanotech Corporation anunció hoy que ha cambiado su nombre operativo a Summit Lithium Technologies ("Summit"). La nueva identidad refleja el alcance completo de la tecnología de extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés) de la compañía, que incluye un sorbente propietario, un sistema y una plataforma de modelado predictivo, y marca la finalización de la ingeniería básica del diseño de su planta comercial modular.

Summit's modular commercial plant design (render). Summit Logo

Summit ha desplegado sistemas DLE en terreno en el norte de Chile, comenzando con un piloto el 2022 y una demostración en terreno en la faena de Albemarle el 2025. A comienzos de este año, la compañía puso en marcha una planta de demostración de validación rápida en sus instalaciones de Santiago, donde ha empezado a realizar pruebas con salmuera de clientes proveniente del terreno. La ingeniería básica ya está completa para la planta comercial modular de Summit, configurable en módulos de 5.000 toneladas por año, escalables hasta 50.000 toneladas anuales de producción de litio.

"Nuestro nuevo nombre refleja una realidad simple: Summit ya no es una empresa de nanotecnología; estamos construyendo la capa de infraestructura para la transición energética", afirmó Amanda Hall, Fundadora y CEO de Summit Lithium Technologies. "Al integrar sorbente, sistemas modulares e inteligencia predictiva de procesos, estamos habilitando la producción de litio con mayor confiabilidad y menores costos a lo largo del ciclo de vida. Completar la ingeniería básica de nuestra planta modular representa el momento en que la DLE de Summit pasó de la validación a una infraestructura rápidamente desplegable para la industria del litio."

La presencia global de Summit se mantiene, con casa matriz en Calgary, Canadá; instalación piloto de desarrollo en Denver, Estados Unidos; planta regional de validación rápida en Santiago, Chile; y oficina de desarrollo de proyectos en Salta, Argentina. Todos los contratos vigentes con clientes, acuerdos tecnológicos y alianzas continúan activos bajo el nuevo nombre. Una identidad visual renovada —que incluye un logo actualizado, sitio web y materiales corporativos— se lanzará hoy junto con el cambio de nombre.

Acerca de Summit Lithium Technologies

Summit Lithium Technologies es una empresa tecnológica global que impulsa el despliegue comercial de su tecnología propietaria de extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés). El sistema DLE denaLi™, habilitado por el sorbente eLivate™ de Summit, está diseñado para lograr una alta recuperación de litio, un sólido rechazo de impurezas y un uso ultrabajo de agua, entregando el menor costo nivelado de producción de litio a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Con casa matriz en Calgary, Canadá, Summit opera a nivel global con instalaciones en Estados Unidos, Chile y Argentina, y se asocia con productores de litio y desarrolladores de proyectos desde la evaluación del recurso hasta el despliegue comercial.

Más información en summitlithium.tech.

Contacto de prensa

Kristen Gray Gerente de Marketing y Comunicaciones

Summit Lithium Technologies

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FUENTE Summit Lithium Technologies