SumUp anuncia su lanzamiento oficial en México como su 37º mercado

La fintech global con raíces europeas refuerza su presencia en América Latina

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La fintech global SumUp anunció oficialmente su llegada a México, con el objetivo de transformar la forma en que las pequeñas empresas operan a través de sus innovadoras herramientas de pago y gestión empresarial. Con este lanzamiento, SumUp busca introducir un nuevo nivel de eficiencia y facilidad que marcará un antes y un después para el mercado mexicano.

Según el Banco Mundial y la OCDE, México alberga casi 4.5 millones de pequeñas y medianas empresas (PYMEs), de las cuales el 94% son microempresas. Estos negocios son el foco principal de SumUp, cuya misión es ayudar a los emprendedores a aceptar pagos de manera sencilla y crecer en cualquier lugar.

Como prueba de su capacidad de expansión, SumUp ya presta servicio a grandes empresas y sedes emblemáticas, como el famoso recinto de entretenimiento O2 Arena en Londres y el Estadio Aviva en Dublín, Irlanda, un icónico espacio deportivo y de conciertos.

A medida que el panorama empresarial ha evolucionado, la oferta de productos de SumUp también lo ha hecho. SumUp desarrolla sus productos con un enfoque centrado en el comerciante, actualizando regularmente su ecosistema de soluciones para responder a sus necesidades y comentarios. SumUp ofrece una amplia gama de herramientas a cada mercado, incluyendo sistemas de punto de venta, herramientas de pago digital, productos financieros y más.

Como parte de su lanzamiento en México, SumUp ha introducido la terminalde cobro SumUp Go. Este dispositivo compacto y fácil de usar permite a los comerciantes aceptar pagos en cualquier momento y lugar, sin costos fijos mensuales. Es compatible con todas las principales tarjetas de crédito y débito, cuenta con una batería de larga duración y ofrece conectividad 4G ilimitada gracias a su SIM integrada. Además, su diseño robusto y sus avanzadas funciones de seguridad garantizan transacciones seguras y confiables.

Si bien México sigue siendo un país donde predomina el uso de efectivo—actualmente, poco más de una cuarta parte de las transacciones se realizan con tarjeta—, varios factores han limitado históricamente la adopción de pagos digitales, como el hecho de que solo la mitad de la población adulta mexicana tiene una cuenta bancaria y apenas el 45% de las tarjetas están habilitadas para pagos sin contacto (NFC). Sin embargo, las tendencias recientes muestran un creciente uso de tarjetas de débito, lo que indica un cambio hacia transacciones sin efectivo, tendencia que se espera que crezca en los próximos años. Este cambio, junto con la rápida adopción de tecnologías de pago digital, presenta una gran oportunidad de crecimiento para el sector de pagos con tarjeta en los próximos años.

La entrada de nuevos actores, en particular empresas fintech, ha impulsado significativamente la adopción de terminales de pago con tarjeta en una gama más amplia de negocios. La exitosa expansión de SumUp en Colombia y Perú, así como su adquisición estratégica de Fivestars, una red líder de fidelización y pagos en EE. UU., refuerzan su compromiso de empoderar a las pequeñas empresas en toda América. Estos logros establecen una base sólida mientras SumUp se prepara para introducir sus soluciones en México.

Andrew Helms, Director General de SumUp Mexico:

"Expandirnos a México representa un paso clave en la estrategia de crecimiento de SumUp en América Latina. Vemos un gran potencial en la región y reconocemos una fuerte demanda de soluciones de pago accesibles y fáciles de usar que optimicen las operaciones comerciales. En SumUp, nuestra misión es simplificar los negocios para nuestros comerciantes, y estamos encantados de llevar este compromiso a México. Confiamos en que, gracias a nuestra trayectoria global y nuestro enfoque dedicado a América Latina, podremos ofrecer un valor excepcional a los comerciantes en México."

Acerca de SumUp

SumUp es una empresa líder en tecnología financiera a nivel global, impulsada por el propósito de igualar las oportunidades para negocios de todos los tamaños, con la visión de un mundo donde cualquiera pueda construir un negocio próspero. Fundada en 2012, SumUp es el socio financiero de más de 4 millones de pequeños comerciantes en 37 mercados en todo el mundo, ayudándolos a iniciar, operar y hacer crecer sus negocios.

A través de su SuperApp, SumUp proporciona a los comerciantes una tienda en línea, una solución de facturación y opciones para aceptar pagos en persona y a distancia, todo perfectamente integrado con las terminales de tarjeta y los sistemas de punto de venta de SumUp.

SumUp está comprometido con el uso de su éxito para generar un impacto positivo en el mundo, donando el 1% de sus ingresos de SumUp Solo a causas medioambientales y apoyando proyectos educativos y de emprendimiento en todo el mundo. En 2023, la fintech SumUp fue reconocida como uno de los Mejores Empleadores Globales para la Inclusión por el Stonewall Workplace Equality Index.

Para más información, visita https://www.sumup.mx.

