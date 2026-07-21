Sunbelt Solomon anuncia a TJC como nuevo socio de inversión

El proveedor líder en soluciones de energía para todo el ciclo de vida inicia una nueva etapa de crecimiento junto a TJC

TEMPLE, Texas, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Sunbelt Solomon, un proveedor líder en soluciones de energía para todo el ciclo de vida, anunció hoy que fondos de inversión administrados por TJC, L.P. ("TJC") firmaron un acuerdo definitivo para adquirir la empresa de manos de Trilantic North America.

Con sede central en Temple, Texas, Sunbelt Solomon opera en 42 ubicaciones en Estados Unidos, Canadá y Chile, y cuenta con más de 1.600 colaboradores. Con TJC como su nuevo socio de inversión, Sunbelt Solomon continuará ejecutando su estrategia de crecimiento a largo plazo y quedará bien posicionada para ampliar sus capacidades y ofrecer soluciones energéticas integrales en todas las regiones donde opera.

"Nuestro éxito siempre se ha debido a nuestra gente, al compromiso con los clientes y a una cultura de seguridad, innovación audaz y excelencia. Junto con el respaldo de Trilantic North America, hemos construido una organización más sólida y diversificada, además de establecer una base excepcional para el futuro", afirmó Gus Cedeño, director ejecutivo de Sunbelt Solomon. "TJC reconoce la solidez de nuestro negocio y las oportunidades que tenemos por delante. Al comenzar esta nueva etapa, mantenemos nuestro compromiso de invertir en nuestra gente, atender a nuestros clientes y dar forma al futuro de la infraestructura eléctrica en EE. UU., Canadá y Chile".

Fundada en 1982, TJC cuenta con una amplia trayectoria de alianzas con empresas líderes en infraestructura industrial y energética, apoyando a equipos directivos de gran experiencia y generando valor a largo plazo mediante la excelencia operativa, el crecimiento estratégico y una inversión consciente en el talento y sus capacidades. La inversión de TJC refleja la confianza compartida en la estrategia a largo plazo de Sunbelt Solomon y en su capacidad para seguir creciendo al tiempo que ofrece un valor excepcional a los clientes.

"Sunbelt Solomon se sitúa en el centro de algunas de las tendencias más atractivas en infraestructura energética que observamos en la actualidad, desde la modernización de las redes eléctricas y la relocalización industrial hasta la expansión de los centros de datos y la energía renovable", señaló Jim Sikorski, director de TJC. "La oferta de servicios integrales para todo el ciclo de vida que brinda la empresa, sumada a su equipo directivo de gran experiencia, la posicionan de manera excepcional para aprovechar esta sólida demanda. Nos entusiasma respaldar a Gus y a su equipo a medida que continúan haciendo crecer la empresa".

Charles Fleischmann, socio y jefe de servicios comerciales de Trilantic North America, agregó: "Trilantic agradece a Gus Cedeño y a todo el equipo de Sunbelt Solomon por aportar su arduo trabajo y dedicación a la empresa todos los días. A lo largo de nuestra asociación, el equipo ha ayudado a establecer a Sunbelt Solomon como proveedor líder de soluciones de energía de ciclo de vida completo, satisfaciendo las crecientes necesidades de infraestructura eléctrica crítica. Estamos emocionados por ver todo lo que lograrán en esta nueva etapa".

No se revelaron los términos de la transacción. Se prevé que la transacción concluya durante el tercer trimestre de 2026, conforme a las condiciones de cierre habituales y aprobaciones reglamentarias.

Acerca de Sunbelt Solomon

Sunbelt Solomon es un proveedor líder en soluciones de energía para todo el ciclo de vida. Entre las capacidades integradas de la empresa se incluyen servicios de ingeniería, soluciones de automatización, servicios técnicos en campo, soluciones de energía temporal, el suministro de equipos de distribución de energía eléctrica nuevos y reacondicionados, y la gestión de activos a lo largo de su ciclo de vida.

Con sede central en Temple, Texas, Sunbelt Solomon opera en 42 ubicaciones en Estados Unidos, Canadá y Chile, y cuenta con más de 1.600 colaboradores. La empresa atiende a clientes del sector de servicios públicos, industrial, de petróleo y gas, comercial, de energías renovables, de centros de datos y otras infraestructuras críticas, ayudándoles a mejorar la confiabilidad, prolongar la vida útil de sus activos y optimizar el rendimiento de su infraestructura eléctrica.

Para más información, visite www.sunbeltsolomon.com.

Acerca de TJC

TJC, LP, antes conocida como The Jordan Company, ha trabajado durante más de 40 años con directores ejecutivos, fundadores y emprendedores en diversos sectores, incluidos infraestructura digital y energética, industrias diversificadas, tecnología industrial, servicios logísticos y empresariales, bienes de consumo y salud. Con 31,9 mil millones de dólares en activos bajo gestión al 31 de marzo de 2026, TJC está dirigida por un equipo de alta dirección que ha realizado conjuntamente más de 90 inversiones a lo largo de más de 24 años. TJC tiene oficinas en Nueva York, Chicago, Miami y Stamford. Para obtener más información, visite www.tjclp.com.

Contacto de prensa

Michele Rast

vicepresidenta, Marketing

Sunbelt Solomon

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FUENTE Sunbelt Solomon