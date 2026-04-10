Sunon presenta soluciones inteligentes y sostenibles para espacios de trabajo en la CIFF Guangzhou 2026 MEXICO - Spanish APAC - English USA - English Sunon Technology Co., Ltd. 10 abr, 2026, 02:32 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo GUANGZHOU, China, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Entre el 28 y el 31 de marzo, Sunon participó en la Feria Internacional de Muebles de China (CIFF, por sus siglas en inglés) en Guangzhou, donde presentó sus últimas soluciones para espacios de trabajo, así como innovaciones de productos, a través de un concepto expositivo inmersivo e inspirado en los bosques. Continue Reading

Stand de Sunon en la CIFF Guangzhou 2026 (PRNewsfoto/Sunon Technology Co., Ltd.) Solución de asientos modulares One for All (PRNewsfoto/Sunon Technology Co., Ltd.) Escritorio ejecutivo ARC de Sunon (PRNewsfoto/Sunon Technology Co., Ltd.) Estación de trabajo Lido Pro de Sunon (PRNewsfoto/Sunon Technology Co., Ltd.)

Durante el evento de cuatro días, los visitantes pudieron explorar una serie de entornos cuidadosamente diseñados que reinterpretaban los espacios de trabajo modernos. La exposición presentó entornos ejecutivos, de colaboración e informales, que demostraron la manera en que Sunon integra la funcionalidad, el confort y la capacidad de adaptación en función de favorecer la concentración, la interacción y el bienestar general. Al experimentar los productos en situaciones reales, los visitantes pudieron obtener una perspectiva más amplia sobre la versatilidad y la calidad detrás de cada diseño.

"En Sunon, creemos que el futuro de los espacios de trabajo radica en la integración perfecta de la sostenibilidad, la tecnología inteligente y el diseño centrado en las personas", expresó Vicky Zhu, directora de Marketing de Sunon. "La CIIF ofrece una plataforma importante para que compartamos nuestra visión y conectemos con profesionales del diseño de todo el mundo".

Uno de los productos más destacados fue One for All, una innovadora solución de asientos de espuma de polipropileno expandido (EPP, por sus siglas en inglés), diseñados para un uso flexible y dinámico. Estos bancos, ligeros pero resistentes, admiten varios modos de asiento —desde una posición de asiento vertical hasta un suave balanceo— e incluso pueden funcionar como atriles provisionales. Asimismo, se pueden acomodar varias unidades en forma circular o de S, y de esta manera estimular la colaboración espontánea y las interacciones creativas. El producto está fabricado a partir de materiales completamente reciclables y cumplen con los estándares europeos ROHS y REACH, lo que refleja el compromiso de Sunon con el diseño sostenible sin renunciar al rendimiento.

Para añadir un elemento distintivo e interactivo, la muestra contó con robots asistentes que guiaron a los visitantes por el stand, presentaron los productos más importantes y aumentaron la participación. Esta integración de la tecnología inteligente evidenció el enfoque visionario de Sunon de combinar la innovación digital con las experiencias en los espacios laborales físicos.

La CIFF 2026 le ofreció a Sunon una valiosa oportunidad para dialogar con arquitectos, diseñadores y líderes del sector provenientes de todas partes del mundo. Con esta presentación holística, que combina productos adaptables, un diseño bien pensado del espacio y tecnologías interactivas, Sunon continúa consolidando su posición como empresa líder a nivel mundial en soluciones para espacios de trabajo, y definiendo la configuración de entornos que estén centrados en las personas y preparados para el futuro.

Sitio web: sunonglobal.com

YouTube: @sunonfurniture

Instagram: @sunonfurniture

LinkedIn: Sunon Group Co., Ltd.

Acerca de Sunon

Sunon es un proveedor internacional de soluciones para espacios de trabajo, que se especializa en muebles de oficina y entornos en interiores que combinan la innovación en el diseño, el rendimiento ergonómico y las prácticas sostenibles. Con especial énfasis en la investigación y el desarrollo, Sunon ofrece soluciones integrales para espacios de trabajo modernos en los sectores empresarial, educativo y público a nivel mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953547/Sunon_Booth_CIFF_Guangzhou_2026.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953548/One_All_Modular_Seating_Solution.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953549/ARC_Executive_Desk_Sunon.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953550/Lido_Pro_Workstation_Sunon.jpg

FUENTE Sunon Technology Co., Ltd.