Tecnología híbrida revelada: la lógica detrás del rendimiento y el bajo consumo de OMODA C5 SHS-H

OMODA C5 SHS-H rompe el dilema clásico entre potencia y ahorro. Con hasta 1,000 km de autonomía y una aceleración ágil, se posiciona como uno de los híbridos más equilibrados y versátiles de su segmento.

WUHU, China, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En los vehículos electrificados, "eficiencia" y "potencia" suelen ser opuestos: si se busca menor consumo, se pierde aceleración; si se quiere desempeño, sube el gasto. OMODA C5 SHS-H rompe ese compromiso gracias a su sistema híbrido propio SHS (Super Hybrid System), que permite unir ambos atributos en un solo vehículo.

Para entender cómo lo logra, se presentan tres ejes:

Base tecnológica





Resultados de desempeño





Valor para las personas



Base tecnológica: la lógica detrás del SHS

OMODA C5 SHS-H combina eficiencia y potencia mediante una arquitectura diseñada específicamente para híbridos:

Motor 1.5T dedicado para HEV , con 44.5% de eficiencia térmica , entre las más altas de la industria.





, con , entre las más altas de la industria. Transmisión híbrida DHT , con 98.5% de eficiencia de transmisión y múltiples relaciones para entregar la fuerza adecuada en cada escenario.





, con y múltiples relaciones para entregar la fuerza adecuada en cada escenario. Batería híbrida de alto desempeño, con 85 kW de descarga pico, corte de protección en 2 ms y cuatro niveles de seguridad.

El resultado es un sistema capaz de mantener potencia constante sin sacrificar consumo, y viceversa.

Desempeño verificado: eficiencia y potencia en equilibrio

En pruebas reales, OMODA C5 SHS-H destaca por:

1,000 km de autonomía WLTP





Consumo altamente competitivo





Gran rango con un solo tanque



Este rendimiento ya ha sido reconocido con premios como "Best Value Car" (Reino Unido) y "Most Recommended Vehicle of the Year 2025" (Chile).

El sistema SHS adapta su funcionamiento según el entorno: en ciudad prioriza la conducción eléctrica o los modos híbridos de baja carga para reducir el uso de gasolina, mientras que en carretera mantiene el motor dentro de su rango óptimo y utiliza la batería para extender la autonomía. En conjunto, el sistema entrega 165 kW de potencia, con un motor eléctrico de 150 kW y 310 Nm, lo que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos y alcanzar 175 km/h, cifra que lo posiciona como referente en el segmento A0 SUV HEV. Además, ofrece dos modos de manejo: Eco, orientado a optimizar el consumo, y Sport, que combina el motor térmico y eléctrico para una respuesta más contundente.

La línea C5 SHS-H cumple EU E-NCAP y ha superado más de 200 pruebas, incluyendo temperaturas de -30°C a 50°C y 100,000 km de durabilidad.

Valor para las personas: el híbrido que simplifica todo

OMODA C5 SHS-H elimina los problemas habituales del segmento:

1,000 km WLTP: reduce la ansiedad por la autonomía.





reduce la ansiedad por la autonomía. 44.5% de eficiencia + DHT: consumo comparable o menor que un vehículo de combustión.





consumo comparable o menor que un vehículo de combustión. 165 kW y 7.9 s 0–100: potencia real que desmonta el mito del híbrido "lento".

Dirigido a conductores de 25 a 40 años, combina tecnología, manejo dinámico y responsabilidad ambiental.

Eficiencia entre semana. Potencia el fin de semana. Un híbrido pensado para distintos ritmos de vida.

Visión global que evoluciona con las nuevas generaciones

OMODA & JAECOO mantienen la visión "Co-Create a Beautiful Life With Young People", impulsando dos caminos:

OMODA: construir la crossover global de referencia.





construir la crossover global de referencia. JAECOO: desarrollar una marca internacional de off-road de lujo ("From the Classic, Beyond the Classic").

La tecnología SHS es un eje clave para avanzar hacia la meta: convertirse en la marca híbrida número uno del mundo.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

