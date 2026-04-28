Texas Regional Bank anuncia alianza de factoraje transfronterizo con Capital X

HARLINGEN, Texas, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Texas Regional Bank (TRB) anunció una alianza estratégica con la firma de factoraje mexicana Capital X para establecer una colaboración de factoraje transfronterizo enfocada en apoyar el comercio entre exportadores mexicanos y compradores en Estados Unidos. Esta iniciativa amplía las capacidades internacionales del banco y fortalece las soluciones de financiamiento que facilitan el comercio entre México y Texas.

TRB IPB - Capital X alianza estratégica

A través de esta alianza, TRB y Capital X introducirán soluciones de financiamiento diseñadas para apoyar a exportadores mexicanos que venden a empresas en Texas y en todo Estados Unidos. La colaboración combina la solidez y el marco regulatorio de una institución bancaria estadounidense con la experiencia operativa y el conocimiento del mercado local de una empresa de factoraje mexicana.

Impulsada por la división de Banca Privada Internacional de TRB, la cual ofrece soluciones bancarias y de financiamiento transfronterizo, esta iniciativa representa un paso importante en los esfuerzos continuos del banco por fortalecer su plataforma internacional y apoyar a las empresas que operan a lo largo del corredor comercial entre Texas y México.

"Expandir nuestras capacidades internacionales es una parte importante de la estrategia de largo plazo de TRB", señaló Eduardo Caso, Vicepresidente Ejecutivo y responsable de International Private Banking. "A través de nuestra alianza con Capital X, estamos creando una estructura que apoya el comercio transfronterizo, al mismo tiempo que brinda a los exportadores un mejor acceso a liquidez y una evaluación de crédito disciplinada centrada en compradores en Estados Unidos."

El factoraje permite a los exportadores convertir sus cuentas por cobrar en capital de trabajo mediante la venta de facturas a una institución financiera. Esta estructura resulta particularmente valiosa en el comercio internacional, donde los plazos de pago suelen extenderse de 60 a 120 días y los exportadores requieren liquidez predecible para sostener la producción y atender nuevos pedidos.

Bajo el marco de la alianza, TRB trabajará en conjunto con Capital X para evaluar cuentas por cobrar asociadas a compradores en Estados Unidos, al tiempo que proporciona supervisión bancaria, gestión de riesgos y la infraestructura financiera que respalda el proceso de financiamiento y cobranza. A través de la plataforma bancaria de TRB en Estados Unidos, los pagos de los compradores pueden ser recibidos, monitoreados y administrados dentro de un entorno financiero regulado, fortaleciendo la transparencia y la disciplina crediticia en toda la estructura.

"Esta alianza refleja el tipo de colaboración estratégica que se requiere para apoyar a las empresas que operan entre dos economías", comentó Guillermo Gómez, International Banking and Factoring Officer. "Al combinar la plataforma bancaria de TRB con la experiencia de Capital X en el mercado mexicano, estamos creando una solución diseñada para ayudar a los exportadores a gestionar su flujo de efectivo, navegar la complejidad del comercio transfronterizo y continuar creciendo sus negocios."

El corredor Texas–México continúa siendo una de las regiones comerciales más dinámicas del mundo. Al unir a una institución bancaria estadounidense con un socio de factoraje mexicano, TRB y Capital X buscan ofrecer a exportadores y a sus compradores en Estados Unidos estructuras de financiamiento que apoyen el comercio, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de gobierno corporativo, transparencia y disciplina crediticia.

La alianza también refleja el compromiso más amplio de TRB de expandir las capacidades de su plataforma de International Private Banking, la cual ofrece soluciones financieras para individuos, familias y empresas que operan a través de fronteras.

Acerca de TRB International Private Banking

TRB International Private Banking ofrece servicios financieros especializados para individuos, familias y empresas con intereses financieros entre Estados Unidos y México. La división apoya necesidades bancarias transfronterizas mediante soluciones diseñadas para facilitar el comercio internacional, la gestión de divisas y la coordinación financiera entre ambos paises.

Operando dentro de la plataforma diversificada de servicios financieros de Texas Regional Bank, TRB International Private Banking combina la solidez y el marco regulatorio de una institución financiera estadounidense con una profunda experiencia regional en el corredor comercial Texas–México.

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Acerca de Texas Regional Bank

Fundado en 2010 y con un propósito local, Texas Regional Bank (TRB) es una institución financiera privada que devuelve a las comunidades a las que sirve un modelo de banca integral, basada en relaciones cercanas. Con más de 35 sucursales en el Valle del Río Grande, Texas Hill Country, Houston y el área metropolitana de Dallas–Fort Worth, TRB ofrece una amplia gama de soluciones financieras para individuos, familias y empresas, a través de equipos locales respaldados por la escala y capacidades de una plataforma diversificada de servicios financieros. En conjunto con sus subsidiarias, TRB ofrece servicios de banca nacional e internacional, fiduciarios y de gestión patrimonial, seguros, crédito hipotecario, mercados de capitales, desarrollo económico y operaciones de divisas.

Para más información sobre Texas Regional Bank, visite: trb.bank

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FUENTE Texas Regional Bank