THE DOLPHIN COMPANY EMITE ACTUALIZACION SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE DELAWARE

La Corte niega la moción de desestimación y reafirma la continuidad del proceso del Capítulo 11 bajo la administración actual

CANCÚN, México, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- The Dolphin Company informó hoy que la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware negó en su totalidad una moción que solicitaba la desestimación del caso de Capítulo 11 de Controladora Dolphin, S.A. de C.V., el levantamiento de la suspensión automática (automatic stay) y la revocación de órdenes previas de la Corte, que determinaron que el ex directivo Eduardo Albor incurrió deliberadamente en violaciones a las órdenes de la Corte y a la suspensión automática, imponiéndole sanciones por dichas violaciones. En una opinión fundamentada (memorandum opinion) emitida el 4 de agosto de 2026, la Honorable Laurie Selber Silverstein concluyó que los procedimientos bajo el Capítulo 11 deben continuar y rechazó los argumentos presentados por el Sr. Albor. Esta resolución subraya que, contrario a los reportes publicados en la prensa mexicana con base en comunicados falsos y engañosos emitidos por la administración anterior, el Sr. Albor no tiene autoridad para actuar en representación de la Compañía.

La resolución de la Corte se produjo después de una audiencia probatoria de dos días y aborda las afirmaciones falsas sobre una supuesta resolución de un tribunal mexicano que habría restituido al Sr. Albor como presidente de Controladora Dolphin, e invalidó la estructura corporativa actual de la Compañía. La corte determinó expresamente que la resolución de amparo del 31 de marzo de 2026 no restituyó al Sr. Albor, no invalidó los actos corporativos que dieron lugar al nombramiento de la administración actual y no constituye fundamento para desestimar los casos del Capítulo 11.

Puntos clave de la opinión fundamentada de la Corte

La moción de desestimación fue negada en su totalidad.

La Corte rechazó conceder el levantamiento de la suspensión automática para permitir litigios adicionales en México relacionados con cuestiones de gobierno corporativo.

La Corte concluyó que la resolución de amparo del 31 de marzo de 2026 no restituyó al Sr. Albor como presidente de Controladora Dolphin.

La Corte determinó que la desestimación de los casos del Capítulo 11 no sería en el mejor interés de los acreedores ni de las masas concursales, y podría afectar negativamente los esfuerzos de reestructuración en curso, las transacciones de activos y las consideraciones relacionadas con el bienestar animal.

Asimismo, la Corte determinó que el Sr. Albor ha violado continuamente la suspensión automática y las órdenes previas de la Corte. En consecuencia, las órdenes mediante las cuales se le sanciona por dichas violaciones deliberadas, incluida la imposición de sanciones por USD $10,000 diarios debido a la continuación de las violaciones a la suspensión automática, permanecen vigentes.

La opinión fundamentada también señala que la Corte previamente reconoció la autoridad de la administración actual para actuar en representación de los Deudores y señaló que los procedimientos en México citados por el Sr. Albor no demuestran que actualmente controle la Compañía. Asimismo, la Corte determinó que las medidas cautelares dictadas por el Juzgado del Concurso Mercantil en México no prohibían los actos que dieron lugar al nombramiento de la administración actual.

Los casos del Capítulo 11 continúan administrándose de manera conjunta bajo el expediente In re Leisure Investments Holdings LLC, et al., Caso No. 25-10606 (LSS), ante la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware. El proceso de reestructuración y los procedimientos de venta continúan bajo la supervisión de dicha Corte. Como se informó previamente, la Compañía ha impulsado un proceso supervisado por la Corte con el objetivo de maximizar el valor para las partes interesadas, priorizando al mismo tiempo la estabilidad operativa y el cuidado continuo de los animales en todas sus instalaciones.

La Compañía mantiene su compromiso de llevar a cabo el proceso de reestructuración y venta de conformidad con la legislación aplicable, las órdenes de la Corte de Quiebras de Delaware y su responsabilidad permanente con los colaboradores, clientes, socios comerciales y los animales bajo su cuidado.

Información del procedimiento

Los casos del Capítulo 11 se administran de manera conjunta bajo el expediente principal In re Leisure Investments Holdings LLC, et al., Caso No. 25-10606 (LSS), ante la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware.

Documentos del procedimiento

La información oficial relativa al procedimiento, incluidos los documentos de la Corte y la información sobre solicitudes, está disponible a través del sitio web de Verita Global (https://www.veritaglobal.net/dolphinco).

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FUENTE Leisure Investments Holdings LLC, et al. (The Dolphin Company)