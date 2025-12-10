The Home Depot proporciona una actualización estratégica; ratifica las directrices para el año fiscal 2025; establece las perspectivas preliminares para el año fiscal 2026 y un caso de recuperación del mercado

ATLANTA, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, en la Conferencia para Inversionistas y Analistas 2025, The Home Depot®, la mayor cadena de comercio minorista del mundo especializada en mejoras para el hogar, analizará las prioridades estratégicas fundamentales, ofrecerá las perspectivas preliminares para 2026 y presentará un caso de recuperación del mercado.

La conferencia comenzará hoy a las 8:30 a. m. hora del Este, y estará completamente disponible la transmisión en vivo y en repetición en ir.homedepot.com/events-and-presentations.

Durante la conferencia de hoy, la empresa analizará cómo cuenta con una posición privilegiada para aumentar su cuota de mercado y proporcionar valor para los accionistas mediante su estrategia para impulsar los valores fundamentales y la cultura de la empresa, ofrecer una experiencia interconectada y fluida, y obtener resultados excepcionales.

"Estamos centrados en aumentar las ventas y ofrecer un rendimiento excepcional para los accionistas, por lo que nos apoyamos en nuestra cultura y nuestros valores", expresó Ted Decker, director, presidente y director ejecutivo. "Las inversiones que hemos hecho en los últimos años han reforzado aún más las ventajas competitivas que nos distinguen y nos han puesto en una posición ideal para aumentar la cuota de participación en un mercado potencial total de aproximadamente 1,1 billones de dólares".

Directrices para el año fiscal 2025

La empresa ratifica sus directrices para el año fiscal 2025, un año de 52 semanas en comparación con el año fiscal 2024 que contó con 53 semanas:

Crecimiento de las ventas totales de aproximadamente un 3 % Se prevé que GMS contribuya con aproximadamente 2 mil millones de dólares en ventas incrementales

Se espera que el crecimiento de las ventas comparables sea ligeramente positivo para el período equivalente de 52 semanas

Apertura de aproximadamente 12 tiendas nuevas

Margen bruto de aproximadamente un 33,2 %

Margen operativo de aproximadamente un 12,6 %

Margen operativo ajustado (1) de aproximadamente un 13,0 %

de aproximadamente un 13,0 % Tasa tributaria de aproximadamente un 24,5 %

Gasto neto por intereses de aproximadamente 2.300 millones de dólares

Se prevé que las ganancias diluidas por acción disminuyan aproximadamente un 6 % de $14,91 en al año fiscal 2024

Se prevé que las ganancias diluidas por acción ajustadas (1) disminuyan aproximadamente un 5 % de $15,24 en el año fiscal 2024

disminuyan aproximadamente un 5 % de $15,24 en el año fiscal 2024 Inversiones de capital de aproximadamente un 2,5 % de las ventas totales

(1) La empresa informa sus resultados financieros según los principios contables generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) en EE. UU. Tal como se utilizan en este comunicado, el ingreso operativo ajustado, el margen operativo ajustado y las ganancias diluidas por acción ajustadas son indicadores financieros no establecidos en los GAAP. Consulte el final de este comunicado para ver la explicación de estos indicadores financieros no establecidos en los GAAP y las conciliaciones con los indicadores más directamente comparables establecidos en los GAAP.

Perspectivas preliminares para el año fiscal 2026

Hoy, la empresa ofrece las perspectivas preliminares para el año fiscal 2026:

Mercado de mejoras para el hogar en un rango entre -1 % y +1 %

Crecimiento de las ventas comparables de aproximadamente un 0 % a un 2 %

Crecimiento de las ventas totales de aproximadamente un 2,5 % a un 4,5 %

Margen operativo de aproximadamente un 12,4 % a un 12,6 %

Margen operativo ajustado (1) de aproximadamente un 12,8 % a un 13,0 %

de aproximadamente un 12,8 % a un 13,0 % Se prevé que las ganancias diluidas por acción aumenten de aproximadamente un 0 % a un 4 %

Se prevé que las ganancias diluidas por acción ajustadas(1) aumenten de aproximadamente un 0 % a un 4 %

Caso de recuperación del mercado

Hoy, la empresa también presenta un caso de recuperación del mercado:

Crecimiento de las ventas totales de aproximadamente un 5 % a un 6 %

Crecimiento de las ventas totales comparables de aproximadamente un 4 % a un 5 %

Crecimiento de las ganancias operativas más rápido que las ventas

Crecimiento de las ganancias diluidas por acción de aproximadamente un dígito medio a alto

"Nuestro caso de recuperación del mercado refleja nuestras expectativas de rendimiento cuando veamos un impulso en la actividad inmobiliaria y un aumento de los gastos en proyectos más grandes motivados por una demanda acumulada. Creemos que las presiones en el sector inmobiliario corregirán el mercado de mejoras para el hogar y lo ayudarán a crecer más rápido que la economía general, y esperamos que continúe creciendo de forma más rápida que nuestro mercado", afirmó Richard McPhail, vicepresidente ejecutivo y director financiero. "En nuestro caso de recuperación acelerada, podríamos ver un crecimiento mucho más acelerado en las ventas y ganancias por acción ante una recuperación más pronunciada del sector inmobiliario".

A finales del tercer trimestre, la empresa operaba un total de 2.356 tiendas minoristas y más de 1.200 ubicaciones SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa cuenta con más 470.000 empleados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el promedio industrial Dow Jones, así como en el índice bursátil Standard & Poor's 500.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones que aparecen en este comunicado representan "declaraciones prospectivas" según las leyes federales de valores, y tal cual se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en información actualmente disponible y en nuestras suposiciones, expectativas y proyecciones sobre eventos futuros, y utilizan palabras tales como "podría", "hará", "haría", "debería", "podría", "anticipa", "pretende", "estima", "proyecta", "planea", "cree", "espera", "apunta", "busca", "potencial", "se compromete", "pronostica" o palabras de importancia o significado similar, o hacen referencia a períodos de tiempo futuros. Las declaraciones prospectivas pueden estar relacionadas, entre otras cosas, con la demanda de nuestros productos y servicios, incluso como resultado de condiciones macroeconómicas y el cambio de las preferencias y expectativas de los clientes; el crecimiento de las ventas netas; las ventas comparables; los efectos de la competencia; nuestra marca y reputación; la implementación de iniciativas interconectadas relacionadas con el comercio minorista, las tiendas, la cadena de suministro, la tecnología, la innovación y otras iniciativas estratégicas, incluso con respecto a los bienes raíces; las posiciones con el inventario y las existencias; el estado de la economía; el estado de los mercados inmobiliarios y de mejoras del hogar; el estado de los mercados crediticios, incluyendo las hipotecas, los préstamos con garantía hipotecaria, y los créditos al consumidor y al sector comercial; el impacto de los aranceles, los cambios o restricciones en las políticas comerciales o las controversias e iniciativas comerciales internacionales, y la capacidad para continuar diversificando nuestra cadena de suministro; las cuestiones relacionadas con los métodos de pago que aceptamos; la demanda de ofertas de créditos incluyendo los créditos comerciales; la gestión de las relaciones con nuestros empleados, solicitantes de empleo, proveedores y proveedores de servicios; el costo y la disponibilidad de mano de obra; el costo del combustible y otras fuentes de energía; eventos que podrían interferir en nuestro negocio, la cadena de suministro, la infraestructura tecnológica o la demanda de nuestros productos y servicios, por ejemplo, los aranceles, los cambios y restricciones en la política comercial o las controversias comerciales internacionales, los desastres naturales, el cambio climático, cuestiones de salud pública, eventos de ciberseguridad, conflictos laborales, conflictos geopolíticos, conflictos militares o actos de guerra; nuestra capacidad para mantener un entorno protegido y seguro en las tiendas; nuestra capacidad para abordar las expectativas sobre cuestiones respecto de la sostenibilidad y la gestión del capital humano y de cumplir los objetivos relacionados con ello; la continuación o suspensión de la recompra de acciones; el desempeño de las ganancias netas; las ganancias por acción; los dividendos futuros; la asignación y gastos de capital; la liquidez; el rendimiento del capital invertido; el aprovechamiento de los gastos; los cambios en los tipos de interés; los cambios en los tipos de cambio de divisas; la inflación y deflación en los precios de bienes y de otro tipo; nuestra capacidad para emitir deuda en los términos y a tipos aceptables para nosotros, el impacto y el resultado previsto de investigaciones, consultas, reclamos y litigios, incluyendo el cumplimiento de acuerdos relacionados; los desafíos de operar en mercados internacionales; la idoneidad de la cobertura de seguro; los efectos de los cargos contables; los efectos de adoptar determinados estándares contables; el impacto de cambios legales y normativos, incluyendo las órdenes ejecutivas y otras acciones administrativas o legislativas, tales como modificaciones a leyes y normativas fiscales; la apertura y el cierre de tiendas; las directrices para el año fiscal 2025 y años posteriores; las perspectivas financieras; y el impacto de las empresas adquiridas, incluyendo SRS Distribution Inc. y GMS Inc., en nuestra organización y la capacidad para reconocer los beneficios esperados de adquisiciones completadas o pendientes.

Estas declaraciones no constituyen garantías del desempeño futuro y están sujetas a incertidumbres, eventos y riesgos futuros –muchos de los cuales escapan a nuestro control, dependen de las acciones de terceros o actualmente los desconocemos–, así como a suposiciones que pudieran ser inexactas y podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de nuestra experiencia histórica y nuestras expectativas y proyecciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los que se describen en la Parte I, inciso 1A. "Factores de riesgo", y en otras partes de nuestro Informe anual del formulario 10-K de nuestro año fiscal que concluyó el 2 de febrero de 2025, y también tal y como se describen cada cierto tiempo en los informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. También pudieran existir otros factores que no podemos prever o que no están aquí descritos, por lo general, porque actualmente no los consideramos significativos. Estos factores podrían hacer que los resultados difirieran considerablemente de nuestras expectativas. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente en la fecha en que se emiten y no asumimos ninguna responsabilidad de actualizarlas, excepto según lo requiera la ley. No obstante, se le recomienda revisar cualquier otra divulgación que hagamos sobre temas relacionados en los documentos que presentamos ante la Comisión de Bolsas y Valores, así como en otras declaraciones públicas que hayamos realizado.

Indicadores financieros no establecidos en los GAAP

Con el fin de ofrecer una mayor transparencia, complementamos nuestras divulgaciones con determinados indicadores financieros no establecidos en los GAAP. Creemos que cuando estos indicadores financieros complementarios no establecidos en los GAAP se utilizan en conjunto con nuestros indicadores financieros establecidos en los GAAP, ayudan a los directivos e inversionistas a entender y analizar mejor nuestro desempeño. Sin embargo, esta información complementaria no debe considerarse de manera aislada ni como sustituto de los indicadores relacionados establecidos en los GAAP. Consulte el final de este comunicado para ver la explicación y las definiciones de estos indicadores financieros no establecidos en los GAAP y las conciliaciones con los indicadores más directamente comparables establecidos en los GAAP.

INDICADORES FINANCIEROS NO ESTABLECIDOS EN LOS GAAP

El ingreso operativo ajustado, el margen operativo ajustado (calculado según el ingreso operativo ajustado dividido entre las ventas totales netas) y las ganancias diluidas por acción ajustadas se presentan como indicadores financieros complementarios en la evaluación de nuestro negocio que no son requeridos ni presentados de conformidad con los GAAP. La empresa excluye del ingreso operativo ajustado y el margen operativo ajustado el impacto de los gastos de amortización de los activos intangibles adquiridos, y de las ganancias diluidas por acción ajustadas el impacto de los gastos de amortización de los activos intangibles adquiridos, incluyendo los efectos fiscales relacionados. No realizamos el ajuste para los ingresos generados en parte por el uso de nuestros activos intangibles adquiridos. A diferencia de los ingresos relacionados, los gastos de amortización no se ven afectados por las operaciones en ningún período en particular a menos que el activo intangible se deteriore, o se revise la vida útil de un activo intangible.

Creemos que cuando estos indicadores no establecidos en los GAAP se utilizan en conjunto con nuestros resultados conforme a los GAAP, les proporcionan a los inversionistas indicadores complementarios significativos de nuestro desempeño de un período a otro, les facilitan a los inversionistas poder comparar nuestro desempeño comercial subyacente con el de nuestros pares, y se alinean con la manera en la que los directivos analizan las tendencias y evalúan el desempeño dentro de la organización. La empresa proporciona información financiera no establecida en los GAAP sobre esta base para facilitar la comparabilidad cuando informamos los resultados de ganancias. Estos indicadores no establecidos en los GAAP no deben considerarse de manera aislada o ni como sustitutos de los indicadores financieros equivalentes establecidos en los GAAP. Los inversionistas deben basarse fundamentalmente en nuestros resultados según lo establecido en los GAAP y utilizar los indicadores financieros no establecidos en los GAAP solo de manera complementaria para tomar decisiones sobre inversiones. Nuestros cálculos de los indicadores no establecidos en los GAAP pueden no ser comparables con indicadores con título similar reportadas por otras empresas y puede que otras empresas no definan estos indicadores financieros no establecidos en los GAAP de la misma manera, lo que puede limitar su utilidad como indicadores comparativos.

El indicador establecido en los GAAP más directamente comparable con el margen operativo ajustado es el margen operativo, que se calcula dividiendo el ingreso operativo entre las ventas netas totales. Nuestras directrices del margen operativo ajustado para el año fiscal 2025 y nuestras perspectivas preliminares para el año fiscal 2026 no incluyen el impacto de aproximadamente 40 puntos básicos en cada año fiscal, respectivamente, de la amortización de activos intangibles adquiridos.

El indicador establecido en los GAAP más directamente comparable con las ganancias diluidas por acción ajustadas es la ganancia diluida por acción. Nuestra previsión de ganancias por acción diluidas ajustadas para el año fiscal 2025 y nuestra perspectiva preliminar para el año fiscal 2026 excluyen un impacto después de impuestos esperado de aproximadamente $0,45 y $0,50, respectivamente, de la amortización de activos intangibles adquiridos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/THE_HOME_DEPOT_LOGO_v1.jpg

FUENTE The Home Depot