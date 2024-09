The LEGO Group revela cómo los niños pueden hacer "creación de sueños" para vivir increíbles aventuras mientras duermen

A la espera de la segunda entrega de episodios de la segunda temporada de LEGO® DREAMZzz™, que se lanzará a nivel mundial a partir del 30 de agosto, The LEGO Group tiene la misión de ayudar a todos los niños a guiar sus sueños, o "creación de sueños", al igual que los personajes de la serie

Un nuevo estudio a nivel mundial [1] nos dice que a que solo 1 de cada 3 niños practica la "creación de sueños" mientras duerme

BILLUND, Dinamarca, 2 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- En el período previo a los últimos 10 episodios de LEGO® DREAMZzz™ La noche de la Bruja de Nunca Jamás (Night of the Never Witch), un nuevo estudio revela que los niños pueden aprender a guiar y cambiar sus sueños, de manera similar a los personajes de la serie. Ahora, The LEGO Group tiene la misión de educar a los padres y tutores sobre cómo pueden ayudar a sus hijos a desarrollar y fortalecer las habilidades del mundo real necesarias para poder guiar sus sueños, o como se dice en la serie, "crear sus sueños".

LEGO® DREAMZzz Night of the Never Witch

La capacidad de crear sueños es un concepto del programa LEGO DREAMZzz, mediante el cual los personajes tienen la capacidad de formar y cambiar varios objetos o escenarios utilizando su creatividad. En la primera parte de la segunda temporada, a los amigos de la escuela secundaria convertidos en cazadores de sueños se les enseña cómo aprovechar sus poderes de elaboración de sueños en las pruebas R.E.M., al formar diferentes elementos para ayudar a derrotar a sus oponentes, con lo que se acercan un paso más a enfrentarse a la Bruja de Nunca Jamás y defender el mundo de los sueños.

Al igual que los personajes de la serie, Mateo, Izzie, Cooper, Logan y Zoey, que usan sus habilidades de creación de sueños para proteger el mundo de los sueños, los niños también pueden guiar y controlar sus sueños. Sin embargo, un nuevo estudio a nivel mundial realizado por The LEGO Group encontró que solo alrededor de la mitad (57 %) de los niños de 6 a 12 años son conscientes de sus propias habilidades.

De aquellos que están utilizando sus poderes de "creación de sueños", el 41 % de los niños dijeron que son capaces de cambiar conscientemente su sueño cuando se está convirtiendo en algo que temen y el 38 % guía su sueño si simplemente no les gusta lo que están soñando.

Con el descubrimiento del estudio acerca de que solo 1 de cada 3 niños practica la "creación de sueños" mientras duerme, The LEGO Group tiene la misión de educar a los niños y a los padres sobre qué es la "creación de sueños" y cómo pueden mejorar sus habilidades.

El psicólogo de los sueños, Ian Wallace, que ha analizado más de 400.000 sueños a lo largo de sus 30 años de investigación, explica que los niños pueden guiar sus sueños utilizando una gran cantidad de habilidades desarrolladas en el mundo real. Esto se puede hacer aprovechando más su creatividad y confianza, particularmente a través de tres métodos: Jugar a soñar, Juego imaginario y Juego activo.

El primer método, Jugar a soñar , consiste en explorar y analizar una imagen de un sueño, preferiblemente cuando el niño está despierto. Esto se hace reimaginando el sueño en varios escenarios. A medida que el niño hace esto, se dará cuenta de que tiene poder sobre las imágenes que está creando en su mente, además que puede explorar diferentes formas de cómo se siente con esas imágenes.

, consiste en explorar y analizar una imagen de un sueño, preferiblemente cuando el niño está despierto. Esto se hace reimaginando el sueño en varios escenarios. A medida que el niño hace esto, se dará cuenta de que tiene poder sobre las imágenes que está creando en su mente, además que puede explorar diferentes formas de cómo se siente con esas imágenes. Juego imaginario se centra en el niño al jugar con una imagen recordada de un sueño una vez que ha despertado. Como padre, usted puede animar al niño a imaginar varios aspectos de una escena en su sueño, como su entorno, sus habitantes y los posibles elementos dentro de ella.

se centra en el niño al jugar con una imagen recordada de un sueño una vez que ha despertado. Como padre, usted puede animar al niño a imaginar varios aspectos de una escena en su sueño, como su entorno, sus habitantes y los posibles elementos dentro de ella. Finalmente, Juego activo lleva esto más allá al invitar al niño a reconstruir y representar imágenes de sus sueños, utilizando la creatividad para construir comparaciones y semejanzas a través del juego de roles. Este enfoque práctico profundiza las conexiones emocionales y fortalece las habilidades imaginativas, lo que muestra a los niños cómo su creatividad puede guiar sus sueños hacia lo que quieran.

Según Ian, estos métodos mejoran la creatividad y la confianza de los niños al alentarlos a experimentar, jugar y explorar usando su imaginación. A su vez, estas habilidades de la vida real se pueden aplicar inconscientemente cuando se duerme para ayudar al niño a guiar o cambiar su sueño.

A lo largo de los años de investigación de Ian, ha descubierto que la capacidad de "crear sueños" no solo hace que soñar sea más emocionante y agradable, sino que también tiene toda una serie de otros beneficios de la vida real para los niños. Cuando duerme, la imaginación de un niño le permite desarrollar sus habilidades de resolución de problemas, explorar sus pensamientos y sentimientos internos, lo que construye un sentido más fuerte de identidad propia y resiliencia emocional, e incluso mejora su salud cerebral al mejorar sus complejas habilidades cognitivas.[2]

Cerim Manovi, director creativo de la franquicia LEGO DREAMZzz, declaró: "A medida que lanzamos los episodios finales de LEGO DREAMZzz Segunda Temporada La noche de la Bruja de Nunca Jamás, nuestra misión sigue siendo inspirar a los niños y las familias sobre cómo llevar la creatividad y la imaginación de la "creación de sueños" a su vida diaria y su tiempo de juego. En The LEGO Group, celebramos el sueño como un patio de juegos increíble y tangible para que los niños exploren libremente y sean testigos de sus poderes creativos, ¡así que convirtamos la hora de acostarse en una aventura llena de posibilidades!"

Pues bien, ¿qué están creando los niños en sus sueños? Como parte del estudio de The LEGO Group sobre los sueños de los niños, se descubrió las diez cosas más comunes con las que sueñan los niños de todo el mundo:

Amigos (67 %)

Miembros de la familia (61 %)

Escuela (61 %)

Padres / tutores (58 %)

Hogar (57 %)

Mascotas (56 %)

Juguetes (56 %)

Jugar un juego (50 %)

Un parque o patio de juegos (48 %)

Monstruos (46 %)

La serie LEGO DREAMZzz se lanzó por primera vez en mayo del año pasado. El programa sigue las aventuras de un grupo de amigos de la escuela secundaria cuando descubren que el mundo de los sueños es un lugar real. Juntos, el equipo aprende a usar sus habilidades de creación de sueños para defender el mundo de los sueños contra el caos causado por el Rey de las Pesadillas y, más recientemente, la Bruja de Nunca Jamás.

Anticipándose a esta última temporada, a principios de año, The LEGO Group también reveló nueve sets nuevos de LEGO DREAMZzz: La Moto Gato de Zoey, Logan el Panda Poderoso, el Dinosaurio Robot C-Rex de Cooper, el Jet Pack Booster de Zoey, Mateo y Z-Blob el Caballero Mech de Batalla, el Cuervo de Medianoche de la Bruja de Nunca Jamás, los Animales de Sueño de Izzie, las Criaturas de Pesadilla de la Bruja de Nunca Jamás y el Castillo Nocturnia. Inspirado en la elaboración de sueños en el programa, cada producto tiene dos o tres opciones de construcción y una instrucción de construcción guiada por la historia, para alentar a los jóvenes soñadores a cambiar su construcción a medida que cambian la historia, por lo tanto, la elaboración de sueños en la vida real.

Los juegos están disponibles para comprar ahora a través de las tiendas LEGO, LEGO.com/DREAMZzz y de minoristas líderes selectos de todo el mundo.

La última entrega de los episodios de la segunda temporada (segunda parte) estará disponible a partir del 6 de septiembre a través de LEGO YouTube, LEGO.com y plataformas de streaming. La primera temporada y los primeros 10 episodios de la segunda temporada (primera parte) ya están disponibles en LEGO YouTube.

Para celebrar los nuevos productos y contenidos, The LEGO Group organizará un evento Night Bureau Adventure en la tienda Pit Street Mall de Sídney el 8 de septiembre. La tienda LEGO más grande se transformará en un encantador mundo de sueños por un solo día, donde los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a su cazador de sueños favorito de LEGO DREAMZzz, Mateo, en su primer chat en vivo y conferencia de prensa. Con el apoyo de Cerim Manovi, los niños tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades de "creación de sueños", desarrollar sus superpoderes creativos y participar en algunos desafíos superdivertidos de construcción con ladrillos LEGO.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información proporcionada sobre la "creación de sueños" es solo para fines de información general y no pretende ser un sustituto del asesoramiento médico profesional.

1. Opinium realizó una investigación independiente en nombre de The LEGO Group, del 24 de junio de 2024 al 17 de julio de 2024, entre niños de 6 a 12 años y sus padres en diez mercados a nivel mundial, incluidos: Reino Unido y la República de Irlanda (n=1.000), Alemania (n=1.000), Rumania (n=500), Polonia (n=1.000), Australia y Nueva Zelanda (n=1.000), Corea del Sur (n=1.000), China (n=1.000), Estados Unidos (n=1.000) y México (n=1.000).

2. El análisis proporcionado por Ian Wallace, psicólogo de los sueños, quien compartió su perspectiva experta sobre la importancia que tienen los sueños para estimular la creatividad de los niños y cómo los padres / niños pueden guiar sus sueños a través de actividades de la vida real.

Acerca de The LEGO Group

La misión de The LEGO Group es inspirar y desarrollar a los constructores del mañana a través del poder del juego. El sistema LEGO en el juego, con su base en ladrillos LEGO, permite a los niños y aficionados construir y reconstruir cualquier cosa que puedan imaginar.

The LEGO Group fue fundado en Billund, Dinamarca, en 1932 por Ole Kirk Kristiansen y su nombre deriva de las dos palabras danesas LEg GOdt, que significan "jugar bien".

Hoy en día, The LEGO Group sigue siendo una empresa familiar con sede en Billund. Sus productos ahora se venden en más de 120 países en todo el mundo. Para más información: www.LEGO.com.

Biografía de Ian Wallace

Ian Wallace es un psicólogo que se especializa en sueños y en soñar. Desde que se graduó en Psicología, Ian ha analizado más de 400.000 sueños para sus clientes durante su carrera profesional como psicólogo de sueños.

Su experiencia y conocimiento de este trabajo llevan a Ian a creer que explorar nuestros sueños es la forma más poderosa y accesible de realizar lo que queremos en la vida y cómo lograrlo. Como dice Ian a sus clientes, "Un sueño es solo un sueño hasta que lo pones en acción".

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/654744/1266245/LEGO_Group_Logo.jpg

FUENTE The LEGO Group