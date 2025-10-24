Thunes permite acceder a pagos al instante desde y hacia Colombia con el nuevo sistema de pago en tiempo real Bre-B

SINGAPUR y BOGOTÁ, Colombia, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, la supercarretera inteligente para realizar transacciones de dinero en todo el mundo, ha lanzado pagos transfronterizos en tiempo real a través de Bre-B, el nuevo sistema nacional de pagos al instante del Banco de la República, el Banco Central de Colombia.

Este hito destaca el compromiso de Thunes de conectar y respaldar los sistemas de pago en tiempo real (RTP, por sus siglas en inglés) en todo el mundo y promover la inclusión financiera por medio de transacciones de dinero más rápidas, interoperables y asequibles. Agregar las capacidades Bre-B a su red mundial directa es el último ejemplo del apoyo de Thunes a los bancos centrales y reguladores que modernizan los sistemas nacionales de pago y amplían el acceso a los productos financieros.

Bre-B permite a las personas y empresas enviar y recibir dinero al instante, 24 horas al día, 7 días a la semana, entre cuentas bancarias, cooperativas, billeteras digitales y empresas tecnofinancieras. Este sistema se lanzó de forma oficial el 6 de octubre de 2025, y 30 millones de personas, que representan el 76 % de los adultos del país, ya se han inscrito al servicio. Thunes es una de las primeras plataformas de pago a nivel mundial que permite capacidades transfronterizas en tiempo real dentro y fuera de Colombia con el nuevo sistema nacional, lo que acelera considerablemente la velocidad, confiabilidad y accesibilidad de las transacciones para los miembros de su red mundial directa y sus usuarios finales.

Chloe Mayenobe, presidenta y directora de Operaciones de Thunes, comentó: "En todo el mundo, Thunes está profundamente comprometida con crear y conectar sistemas de pago en tiempo real que permitan a las personas y las empresas hacer transacciones de dinero de forma instantánea, segura y transparente. Valoramos mucho la visión y el liderazgo de los bancos centrales, como el de Colombia, que están impulsando innovaciones para hacer que los sistemas financieros sean más inclusivos e interoperables. Junto con Bre-B, estamos ayudando a impulsar la participación de Colombia en la economía mundial en tiempo real y a establecer un nuevo punto de referencia para los pagos interoperables en la región".

Aunque el 78 % de las transacciones en Colombia aún están basadas en efectivo, el ecosistema financiero de Colombia está experimentando una rápida transformación hacia lo digital. Con más del 92 % de penetración de cuentas bancarias y la creciente adopción de billeteras móviles, junto con su nuevo servicio de pago al instante, el país está listo para allanar el camino hacia una economía más inclusiva y digital.

Aik Boon Tan, director de Redes de Thunes, agregó: "Nuestra incorporación de Bre-B a la red mundial directa de Thunes es un gran ejemplo de cómo la innovación pública y privada pueden unirse para impulsar la transformación financiera. Mediante esta extensión de nuestra red, nos enorgullece ayudar a expandir el alcance de Bre-B más allá de las fronteras de Colombia, y brindar a las personas y empresas locales acceso a la economía mundial".

