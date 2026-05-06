Tiendanube y Fashion Week México presentan Tecnomoda: el primer evento en donde la moda y la tecnología se encuentran

Se trata de una experiencia creada por Tiendanube, con el objetivo de vivir el futuro del e-commerce y la moda en México

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Llega a México la primera edición de Tecnomoda, el evento pionero que une el dinamismo de la industria de la moda con la vanguardia del ecosistema digital. Este encuentro creado por Tiendanube, la plataforma de comercio electrónico líder en América Latina, en alianza estratégica con Fashion Week México, busca crear un espacio para continuar incubando el crecimiento y la expansión de la moda en México.

Tecnomoda se llevará a cabo el próximo 20 de mayo en Estudios Maravilla, CDMX, donde se encontrarán a 600 invitados entre diseñadores, expertos en e-commerce, marcas y líderes de opinión. Además de propiciar networking y nuevas alianzas, el evento propone analizar tendencias de consumo online, identificar áreas de oportunidad y profundizar en el desarrollo del ecosistema digital. Los cupos son limitados, puedes registrarte ingresando a este link.

La moda en México entra en su era tech

Desde su creación en 2007, Fashion Week México ha impulsado el crecimiento de la industria a través de colaboraciones clave. A lo largo de casi dos décadas, la moda se ha consolidado como un motor de identidad y creatividad en el país. Hoy, ese legado se articula con Tiendanube para abrir una nueva etapa: una en la que el diseño no solo depende de la propuesta estética, sino también de la estrategia, la tecnología y la capacidad de adaptación.

Actualmente, cerca del 70 % de las marcas de moda en México operan de forma independiente, lo que refuerza la necesidad de herramientas que les permitan escalar sin perder identidad. En un mercado cada vez más competitivo y saturado, diferenciarse se ha vuelto un reto constante. Las marcas que no logran construir una propuesta clara corren el riesgo de diluirse frente a una oferta creciente.

En este contexto, el e-commerce se ha convertido en un factor clave. De acuerdo con la AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online), el 74 % de los usuarios en México ya compra moda online. Además, este sector tuvo un crecimiento en facturación del +77.5%, de acuerdo con datos del Estudio NubeCommerce 2026 de Tiendanube. Por ello, la digitalización dejó de ser una opción para convertirse en una capacidad competitiva esencial.

Tecnomoda surge como respuesta a este entorno. El evento busca acercar a las marcas herramientas concretas para potenciar su crecimiento a través de soluciones impulsadas por inteligencia artificial. En este punto de encuentro entre Tiendanube y Fashion Week México, el objetivo es claro: habilitar a los diseñadores para ampliar su alcance y consolidar una nueva etapa para la moda mexicana en el entorno digital.

Todo lo que encontrarás en Tecnomoda México 2026

La agenda de la primera edición de Tecnomoda en México está diseñada como un espacio de análisis, exhibición y aplicación práctica, en la que se cruza tecnología, negocio y creatividad para dar pie al análisis, la presentación de herramientas únicas, así como la exposición del talento mexicano.

Tecnología aplicada a ventas: Tiendanube , en conjunto con marcas líderes como Pinterest y Meta , tendrán presencia con charlas y activaciones enfocadas en el comportamiento del consumidor, el uso de inteligencia artificial en estrategias comerciales y la generación de demanda.





, en conjunto con marcas líderes como y , tendrán presencia con charlas y activaciones enfocadas en el comportamiento del consumidor, el uso de inteligencia artificial en estrategias comerciales y la generación de demanda. Exhibición de diseño mexicano: Una muestra que reúne el trabajo de diseñadores de distintas generaciones y enfoques, entre los que se encuentran Arkatha, Caballería, Fábrica de Punto, Maria Ponce, HUA, Alexia Ulibarri y NoName, entre otros.





Una muestra que reúne el trabajo de diseñadores de distintas generaciones y enfoques, entre los que se encuentran Arkatha, Caballería, Fábrica de Punto, Maria Ponce, HUA, Alexia Ulibarri y NoName, entre otros. Del runway al checkout: Se presentan nuevas propuestas inéditas de tres diseñadores que han formado parte activa de la historia de Fashion Week México: Mancandy, Yakampot y Mexico is the Shit en colaboración con Corona.

La industria de la moda en México ha encontrado en el comercio electrónico no solo un canal de venta, sino una herramienta estratégica para construir marca y expandir su alcance. Tecnomoda nace para reducir la brecha entre la creatividad y la operación digital, brindando a los asistentes herramientas prácticas para profesionalizar su presencia en línea y diseñar experiencias de compra más efectivas.

"Estamos muy emocionados de traer este formato a México. La moda es una de las verticales con mayor potencial en el e-commerce y, al unirla con el respaldo de Fashion Week México y el conocimiento de gigantes tecnológicos, estamos creando una plataforma única para que las marcas mexicanas no solo crezcan, sino que lideren la innovación a nivel regional", destaca Juan Vignart, Country Manager de Tiendanube México.

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Contacto: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973986/01_Tecnomoda_Me_xico_2026.jpg

FUENTE Fashion Week Mexico