Tiryaki usa lanza una iniciativa de ayuda de emergencia tras los devastadores terremotos en Venezuela Tiryaki USA 07 jul, 2026, 08:52 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo ESTAMBUL, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Tiryaki usa extiende sus más profundas condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos y expresa su más sentido pésame a todos los afectados por los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela el 24 de junio. A medida que continúan los esfuerzos de rescate y recuperación, la empresa ha lanzado una respuesta humanitaria de emergencia para apoyar a las comunidades afectadas a través de asistencia alimentaria de emergencia y refugio temporal, implementada en estrecha coordinación con los socios humanitarios internacionales y locales. Continue Reading

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Como parte de su respuesta de emergencia, Tiryaki usa lanzó una operación de ayuda humanitaria a gran escala para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto e hizo una importante contribución financiera a World Central Kitchen (WCK), lo que permitió a la organización proporcionar comidas de emergencia a miles de personas afectadas por el desastre. La empresa también entregó kits de alimentos diseñados por expertos en nutrición de WCK, y la asistencia alimentaria de emergencia ya llegó a las familias afectadas.

Para abordar la urgente necesidad de un refugio seguro, Tiryaki usa también ha proporcionado tiendas de emergencia en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela y el Equipo de Respuesta de Asistencia en Desastres (DART) del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A través de la coordinación de la Embajada de los Estados Unidos, las tiendas han sido entregadas a refugios temporales administrados por la ONU, ayudando a proporcionar alojamiento seguro a las familias desplazadas por el terremoto.

Fatih Tiryakioğlu, presidente de Tiryaki Energy, dijo:

"La devastación causada por estos terremotos nos ha entristecido profundamente a todos. Venezuela ha sido parte de la familia Tiryaki durante muchos años. En tiempos difíciles, apoyar a las comunidades donde vivimos y trabajamos no es solo nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso. Nos sentimos honrados de apoyar estos esfuerzos de ayuda junto con World Central Kitchen, la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, el Equipo de Respuesta a Desastres del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los socios humanitarios de la ONU, las autoridades locales y otras organizaciones humanitarias mientras trabajamos para brindar asistencia alimentaria de emergencia, refugio temporal y apoyo práctico a las familias afectadas por esta tragedia ".

La respuesta de emergencia sigue en curso. En estrecha colaboración con los socios humanitarios y las autoridades locales, Tiryaki usa continúa apoyando los esfuerzos de recuperación a través de la asistencia alimentaria de emergencia, el refugio temporal y otras iniciativas de ayuda humanitaria. La empresa mantiene su compromiso de brindar asistencia crítica de manera rápida, efectiva y digna a las comunidades afectadas por el desastre.

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FUENTE Tiryaki USA