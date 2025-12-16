TRANSPORTES LOCK RECIBE LA CERTIFICACIÓN PRIME POR SU LIDERAZGO, SOLIDEZ Y EXCELENCIA EN GOBIERNO CORPORATIVO
16 dic, 2025, 17:59 GMT
CIUDAD DE MÉXICO, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Transportes Lock, empresa mexicana especializada en seguridad, traslado y administración de valores, fue distinguida con la Certificación PRIME, un reconocimiento otorgado por instituciones financieras y bursátiles a compañías que alcanzan estándares sobresalientes en profesionalización, gobierno corporativo y criterios ASG.
Esta distinción coloca a Transportes Lock dentro del grupo selecto de empresas evaluadas de manera independiente por organismos como Bancomext, Nafin, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
UN HITO PARA EL SECTOR Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA
La entrega de la Certificación PRIME se llevó a cabo en el Club de Industriales de la Ciudad de México, donde únicamente siete empresas recibieron el distintivo en esta edición. Entre ellas, Transportes Lock destacó por su operación robusta, su modelo de cumplimiento y su capacidad para integrar procesos que generan confianza en un sector altamente regulado y crítico para la economía nacional.
Con este reconocimiento, Transportes Lock se integra al universo de 55 empresas mexicanas certificadas PRIME, un grupo cuya trayectoria ha sido acompañada, en total, por más de 20,000 millones de pesos en financiamiento de la banca de desarrollo para acelerar sucrecimiento, competitividad y permanencia.
"Para Transportes Lock, la Certificación PRIME representa un punto de inflexión en nuestra historia. No es solo un reconocimiento: es la confirmación de que estamos dando los pasos correctos hacia un modelo de empresa más institucional, profesional y preparada para acercarse al ecosistema bursátil del país. Este proceso, que hemos recorrido en compañía de EY, fortaleció las bases de nuestro Gobierno Corporativo y nos permitió elevar nuestros estándares de gestión, transparencia y toma de decisiones.
La certificación valida de forma independiente el rigor con el que hoy operamos y envía una señal contundente de confianza al mercado, a nuestros clientes y a todos nuestros grupos de interés. Para Lock, este distintivo abre una nueva etapa: amplía nuestras posibilidades de crecimiento, mejora nuestras rutas de acceso a capital y alianzas estratégicas, y nos coloca en una posición más sólida para competir, innovar y consolidarnos como un referente en nuestro sector", Señaló el Director General de Transportes Lock.
LO QUE SIGNIFICA LA CERTIFICACIÓN PRIME PARA TRANSPORTES LOCK
Para la compañía, este logro representa:
- La validación de un sistema de gestión corporativa alineado a mejores prácticas internacionales.
- El fortalecimiento de la confianza entre instituciones financieras, socios estratégicos y clientes.
- La consolidación de una estructura operativa que permite ofrecer servicios con altos niveles de seguridad, transparencia y eficacia.
- Un paso decisivo hacia nuevas oportunidades de expansión responsable.
SOBRE EL PROGRAMA PRIME
El Programa PRIME fue diseñado para impulsar el crecimiento y la permanencia de empresas mexicanas mediante procesos de evaluación rigurosos enfocados en gobierno corporativo, sostenibilidad financiera y prácticas ASG. Cada año, este programa identifica a organizaciones con potencial de crecimiento estratégico y les otorga un sello que respalda su capacidad de operar con transparencia, eficiencia y visión de largo plazo.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846900/Transportes_Lock_Prime.jpg
FUENTE Transportes Lock
