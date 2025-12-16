TreeFree Diaper® Core lanza ecoVerificado.com en LATAM -- El primer "Eco Check" 0% fibra de árbol para pañales de marca propia

Cada año, la industria global de higiene tala más de 50 millones de árboles para fabricar pañales desechables, impulsando un alto consumo de agua, grandes emisiones de CO₂ y volatilidad en la cadena de suministro. A la par, fábricas LATAM que producen para sus mercados deben absorber costos de cumplimiento diseñados para Europa. Cada tonelada de pulpa importada incluye recargos —auditorías de deforestación, cadenas de custodia, licencias y monitoreo satelital— conocidos como el "Impuesto Alemán al Árbol", que absorbe 1.5%–3.0% de los ingresos anuales, aun cuando los productos nunca salen de la región.

ecoVerificado.com elimina esta carga. Al adoptar TreeFree Diaper® Core, los fabricantes eliminan la fibra de madera y, con ella, todo detonante regulatorio extranjero y los costos asociados. "Estamos dándole a los productores locales la capacidad de decir 'no' al 'Impuesto Alemán al Árbol'," dijo Matthew Keddy, CEO de GreenCore Solutions. "ecoVerificado demuestra que no necesitas talar un árbol —ni pagar un impuesto por él— para fabricar un pañal ecológico de clase mundial."

ecoVerificado verifica instantáneamente que un pañal contiene TreeFree Diaper® Core, una matriz absorbente 0% árbol. El sistema valida métricas clave: ↓58% Agua — sin pulpeo ni blanqueo, ↓47% Carbono — sin logística de madera húmeda, y 0% Árboles — precisión sintética

Al eliminar la pulpa y los costos regulatorios, los OEM-Cs pueden recuperar 15–18% de margen operativo. No existen tarifas de licencia; ecoVerificado se incluye automáticamente con TreeFree Diaper® Core, manteniendo el valor económico dentro de LATAM.

