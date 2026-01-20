TUTTO FRUIT & VEG OCUPA UN LUGAR CENTRAL EN TUTTOFOOD MILÁN 2026

La nueva área TUTTO Fruit & Veg se expande un 30 % para satisfacer la creciente demanda de expositores internacionales y profesionales de varias categorías, lo que convierte a TUTTOFOOD en una verdadera experiencia de "ventanilla única" para toda la comunidad agroalimentaria

MILÁN, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- TUTTOFOOD, la plataforma de negocios alimentarios líder del sur de Europa, tendrá lugar en Milán (Italia) del 11 al 14 de mayo de 2026, ampliando aún más su área de TUTTO Fruit & Veg.

Con el 80 % de los expositores ya confirmados, incluido un récord del 30 % del extranjero, y más de 70 países representados, TUTTOFOOD 2026 está listo para ofrecer un fuerte crecimiento internacional en su edición de 2026, y se espera que la participación aumente en un 15% en comparación con las últimas ediciones.

El evento contará con 10 pabellones, con expositores internacionales e italianos que se exhibirán uno al lado del otro en 90 000 metros cuadrados de espacio de exposición neto, un 15 % más que en 2025, lo que facilitará a los compradores explorar todo el espectro de la oferta de alimentos.

Entre las innovaciones clave de TUTTOFOOD 2026, la renovada sección TUTTO Fruit & Veg acogerá una amplia selección de expositores internacionales, incluyendo Organizaciones de Promoción Comercial de Chile, México y Egipto, así como empresas líderes, con confirmaciones tempranas como Zerbinati y La Línea Verde.

El Italian Fruit Village también se unirá al pabellón para representar el segmento de Indicaciones Geográficas, mostrando productos especializados de varias regiones italianas.

Los datos de mercado de Trade Data Monitor subrayan la importancia global de la región de LATAM para el sector hortofrutícola con más de 51 millones de toneladas exportadas en 2024, un aumento del 3,3 % en comparación con 2023, destacando actores clave como México, el cuarto mayor exportador de frutas del mundo, y Ecuador, el 10o mayor exportador.

El área de TUTTO Fruit & Veg se relanzará con un aumento del 30 % en el espacio de exposición para satisfacer las necesidades de los expositores internacionales y los visitantes profesionales de categorías cruzadas, haciendo de TUTTOFOOD una verdadera experiencia de "ventanilla única" para toda la comunidad agroalimentaria. Oportunamente, el área estará ubicada en el Pabellón 4, específicamente dedicado a productos frescos y ultra-frescos.

El pabellón TUTTO Fruit & Veg mostrará productos frescos y exóticos como bayas y frutas emergentes; Frutas y verduras procesadas; Innovaciones de IV y V gama de productos frescos cortados y listos para consumir, que sirven de inspiración para las marcas blancas y representan un verdadero pilar del surtido de TUTTOFOOD; Frutas secas, orgánicas y vegetales congelados.

El fuerte enfoque de TUTTOFOOD en el sector de frutas y verduras se refleja en la presencia de un exclusivo Business Lounge ubicado dentro de la zona. Este salón está dedicado a los cientos de compradores y gerentes de compras especializados en productos frescos, que asistirán desde más de 30 países, incluyendo Brasil, Chile y Colombia.

TUTTO Fruit & Veg está diseñado como una experiencia empresarial integral, que combina exposición, creación de redes y contenido profesional.

La sección albergará el Fruit & Veg Arena, un salón de eventos multifuncional que ofrecerá más de 20 horas de conferencias, más de 70 oradores, incluidos chefs, compradores, empresarios, profesionales de HORECA y líderes de opinión clave. También contará con seminarios, presentaciones de innovación, estudios de casos y demostraciones de cocina en vivo centradas en el sector de frutas y verduras.

Un observatorio dedicado proporcionará información sobre la evolución de las tendencias de consumo de frutas y hortalizas procesadas y cortadas frescas en los principales mercados europeos.

Antonio Cellie, CEO de Fiere di Parma, dijo: "Llevar el sector hortofrutícola a TUTTOFOOD 2026 significa unir un ecosistema de producción en notable evolución a nivel europeo, tanto en términos de modelos de producción como de tendencias de consumo y sensibilidad. Esta dimensión es fundamental para TUTTOFOOD, que ahora es cada vez más la principal exposición de sourcing en el sur de Europa. Nos permite ofrecer conexiones entre categorías y oportunidades de networking que hacen que este evento sea verdaderamente único dentro del panorama europeo de ferias agroindustriales".

