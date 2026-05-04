Unitech lanza la computadora móvil empresarial EA530 para optimizar el costo total de propiedad en implementaciones de AIDC para empresas

TAIPÉI, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que se acelera la transformación digital en los sectores del comercio minorista, la logística y el almacenamiento, las empresas exigen cada vez más a los dispositivos de identificación automática y captura de datos (AIDC, por sus siglas en inglés) un procesamiento de datos en tiempo real y una fiabilidad operativa a largo plazo. Las limitaciones de rendimiento, el aumento de los costos de reposición y la complejidad de la gestión de TI siguen siendo desafíos clave en las implementaciones a gran escala.

Diseñada para el sector minorista y logístico moderno, responde a las crecientes exigencias de rendimiento, durabilidad y costo total de propiedad.

La atención se centra ahora en el costo total de propiedad y la eficiencia del ciclo de vida

Las prioridades de las empresas están pasando de las especificaciones de hardware a centrarse en el costo total de propiedad (TCO) y la eficiencia a lo largo del ciclo de vida. La durabilidad de los dispositivos, la estabilidad del sistema y la reducción de los requisitos de mantenimiento se están convirtiendo en factores fundamentales en las implementaciones a gran escala. Gracias a la estrategia 4+4 en el ciclo de vida del producto de Unitech, la computadora EA530 permite planificar a más largo plazo y una mayor eficiencia en los costos.

Mayor exigencia en rendimiento y facilidad de uso

La adopción de sistemas basados en la nube y aplicaciones en tiempo real está generando mayores exigencias en cuanto al rendimiento de los dispositivos. Al mismo tiempo, las pantallas más grandes y el funcionamiento ininterrumpido se están convirtiendo en elementos esenciales para mejorar la productividad en primera línea.

En respuesta a ello, Unitech ha presentado la computadora móvil empresarial EA530. Este dispositivo cuenta con un procesador de ocho núcleos de 2.2 GHz que ofrece más del triple de rendimiento que los modelos de la generación anterior, además de una pantalla HD+ de 6 pulgadas y un diseño de batería reemplazable en caliente.

La certificación AER respalda la gestión de TI empresarial

A medida que escalan las implementaciones, se vuelven cada vez más complejas la gestión y la seguridad de los dispositivos. La EA530 funciona con Android 15 y es compatible hasta con Android 17; además, cuenta con la certificación del programa Android Enterprise Recommended (AER), lo que garantiza actualizaciones de seguridad periódicas y compatibilidad con los sistemas de gestión de movilidad empresarial.

Integración y durabilidad para entornos operativos

Se espera que los dispositivos AIDC modernos combinen la captura de datos, la conectividad y la durabilidad. La EA530 es compatible con el escaneo de códigos de barras, NFC, RFID UHF opcional, wifi 6E, eSIM y la tecnología DBS (doble banda simultánea) para entornos de comercio minorista y logística de ritmo acelerado. También ofrece una lectura RFID de hasta 1,8 metros con RFID UHF integrada y de hasta 25 metros con el lector RP300, mientras que la protección IP65/IP68 permite utilizarla en entornos exigentes.

El mercado avanza hacia la eficiencia en los costos

El mercado de AIDC está evolucionando hacia soluciones que combinan rendimiento, rentabilidad y facilidad de mantenimiento a largo plazo, a medida que las empresas buscan reducir la complejidad operativa y mejorar la eficiencia de la implementación. Unitech lanza la EA530 con el objetivo de optimizar el costo total de propiedad en implementaciones de AIDC para empresas.

Acerca de Unitech

Fundada en 1979 y con sede en Taiwán, Unitech Electronics Co., Ltd. (TWSE: 3652) ofrece soluciones de AIDC e IoT, entre las que se incluyen computadoras móviles, terminales portátiles industriales (PDA) resistentes, tabletas industriales, escáneres de códigos de barras y lectores de identificación por radiofrecuencia (RFID).

Con más de 40 años de experiencia, Unitech impulsa la transformación digital en los sectores de logística, comercio minorista, almacenamiento, fabricación, administración pública, transporte y servicios de campo.

Obtenga más información en www.ute.com.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970197/EA530.jpg

FUENTE Unitech Electronics Co., LTD.