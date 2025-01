Univar Solutions y dsm-firmenich revelan su exclusiva sociedad de distribución de la innovadora cartera de activos de belleza y cuidado personal

Esta alianza estratégica combina la extensa red de distribución de Univar Solutions y el profundo conocimiento de la industria con la cartera de activos de vanguardia de dsm-firmenich, que proporcionan valor e innovación sin precedentes a los clientes de belleza y cuidado personal de la región.

DOWNERS GROVE, Illinois, 9 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la Empresa"), proveedor de soluciones globales destacadas a los usuarios de ingredientes y productos químicos especiales, anunció hoy un acuerdo exclusivo de distribución para los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, con dsm-firmenich ("dsm-firmenich"), innovador global de renombre de nutrición, salud y belleza. Esta excepcional sociedad fortalece y diversifica la cartera de belleza y de cuidado personal de Univar Solutions, al agregar los productos activos y los ingredientes bioactivos para el cuidado de la piel que incluyen péptidos sintéticos, extractos de plantas orgánicos y otros ingredientes naturales de vanguardia líderes en la industria de dsm-firmenich.

Univar Solutions y dsm-firmenich revelan una asociación de distribución exclusiva de la innovadora cartera Actives de belleza y cuidado personal

Julie Carnes, directora senior de proveedores a nivel global de Univar Solutions, afirmó: "Univar Solutions se enorgullece en dar servicio como distribuidor exclusivo de la cartera de belleza y cuidado personal de dsm-firmenich, con lo que capacita a los clientes para que formulen soluciones avanzadas de cuidado personal con respaldo científico que se identifiquen con las más recientes tendencias del mercado y con las necesidades clave de los consumidores. Nos entusiasma mostrar este expansivo rango de bioactivos, péptidos y productos naturales de belleza a nuestra base diversificada de clientes, que cree firmemente en la eficacia de los ingredientes que dsm-firmenich trae al mercado".

La colaboración entre Univar Solutions y dsm-firmenich aprovecha las fortalezas exclusivas y la profunda experiencia de ambos líderes de mercado, con lo que proporcionan a los clientes un punto de contacto simplificado y centralizado para todos los ingredientes que requieren. Al combinar el vasto conocimiento, la ciencia de vanguardia y la amplia selección de productos de dsm-firmenich con las ideas de mercado sin igual, las posibilidades de distribución y el conocimiento técnico de Univar Solutions, esta alianza está bien posicionada hacia un crecimiento y logros significativos.

"Estamos emocionados con expandir aún más nuestra sociedad con Univar Solutions en Norteamérica", afirmó Vicki Barboiu, directora senior, dsm-firmenich Beauty & Care N.A. "Su amplia red de clientes, sus ofrecimientos integrales de servicio y sus fuertes posibilidades de operación le dan gran valor a nuestros clientes de la industria del cuidado personal. Esperamos poder continuar colaborando con Univar Solutions para aportar mayores beneficios a nuestros clientes".

A medida que Univar Solutions y dsm-firmenich se embarcan en esta exclusiva sociedad, el futuro de la industria de la belleza y el cuidado personal está listo para esta transformación. Juntos, estos pioneros de la industria, están comprometidos en ampliar las fronteras de la innovación, al aprovechar sus experiencias colectivas y suministrar productos y servicios sin igual a los clientes de Norteamérica. Con una dedicación compartida hacia el desarrollo científico y con un enfoque inquebrantable en la satisfacción a los clientes, Univar Solutions y dsm-firmenich están listos para reformar el panorama de la belleza y para redefinir las normas de la industria durante los próximos años.

El negocio especializado de belleza y cuidado personal de Univar Solutions satisface a los clientes de cuidado de la piel, cuidado del cabello, cuidado corporal, protección solar y cosmética de color, y ofrece una amplia variedad de productos y servicios personalizados. Con el respaldo de su sólida red de transporte, su huella global de distribución y la capacidad de su cadena de suministro, Univar Solutions proporciona una experiencia holística a los clientes, desde el desarrollo de los productos hasta el apoyo constante de la marca. Este compromiso con la excelencia se ve reforzado con los laboratorios de investigación y desarrollo de los centros de soluciones ubicados estratégicamente en Houston, Texas, Ciudad de México, México y París, Francia, que impulsan la innovación y el progreso en la industria de la belleza. Para obtener más información sobre la experiencia en belleza y cuidado personal de Univar Solutions, visite univarsolutions.com/beauty-personal-care.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es una empresa mundial líder proveedora de ingredientes especializados y productos químicos, que representa una cartera de primera calidad de los principales productores a nivel mundial. Con la mayor flotilla privada de transporte, la mayor fuerza de ventas técnicas de la industria, conocimiento logístico sin igual, conocimiento profundo del mercado y de las normas, formulación y desarrollo de recetas de clase mundial y herramientas digitales líderes, Univar Solutions está bien posicionada para ofrecer soluciones personalizadas y servicios con valor agregado a una amplia variedad de mercados, industrias y aplicaciones. Univar Solutions tiene el firme compromiso de ayudar a los clientes y a los proveedores a innovar y a enfocarse en crecer juntos. Más información en univarsolutions.com.

Acerca de dsm-firmenich

dsm-firmenich es líder global en salud, nutrición y belleza, y se especializa en ingredientes con el respaldo de rigurosas normas científicas y normas de calidad inquebrantables. Impulsada por la dedicación a innovar y por el objetivo de crear soluciones de vanguardia, dsm-firmenich suministra ingredientes con respaldo científico y comprobados clínicamente para transformar y promover la industria de la belleza y del cuidado personal. Comprometida con la transparencia, pureza y eficacia, dsm-firmenich establece nuevas normas para el futuro de la belleza. Descubra más en dsm-firmenich.com.

Declaraciones prospectivas e información

La presente comunicación contiene "declaraciones prospectivas" de conformidad con la legislación aplicable, sobre aspectos financieros y operativos relacionados con la actividad de la empresa. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por palabras como "creer", "esperar", "poder", "hacer", "debería", "podría", "buscar", "pretender", "planear", "estimar", "anticipar" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado están sujetas a esta advertencia.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden escapar al control de la empresa, que podrían dar lugar a que las expectativas no se cumplieran o afectar material y negativamente a la actividad, la situación financiera, los resultados de las operaciones o los flujos de tesorería de la empresa. Aunque las declaraciones prospectivas se basan en lo que la dirección considera suposiciones razonables, le advertimos de que la información prospectiva presentada en este comunicado no es garantía de acontecimientos o resultados futuros, y que los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o sugeridos en la información prospectiva contenida en este comunicado. Para más información sobre los factores que podrían afectar a la empresa, consulte su informe anual más reciente y otros informes financieros, incluida la información expuesta con el título "Factores de riesgo". Cualquier declaración prospectiva representa la opinión de la empresa únicamente en la fecha de esta comunicación y no debe considerarse que representa su opinión en una fecha posterior, y la empresa no asume obligación alguna, excepto que lo exija la ley, de actualizar las declaraciones prospectivas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593407/Univar_Solutions_dsm_firmenich_Distribution.jpg



Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

FUENTE Univar Solutions LLC