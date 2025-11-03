Universidad Uk lanza una innovadora Licenciatura en Psicología 100% en línea que integra Inteligencia Artificial para entrenar habilidades clínicas desde el primer día

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un contexto donde la salud mental ha cobrado una relevancia sin precedentes y la inteligencia artificial está transformando la manera en que aprendemos y trabajamos, Universidad Uk ( www.universidaduk.com ), con presencia en toda Latinoamérica y pionera en educación 100% en línea, lanza su Licenciatura en Psicología, un programa que combina excelencia académica, flexibilidad total y el uso de tecnología de vanguardia para formar a los psicólogos del futuro.

Este programa cuenta con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública de México, y sus títulos pueden ser revalidados en más de 60 países gracias al Convenio de La Haya. Se trata de una carrera diseñada para quienes desean desarrollarse profesionalmente en el campo de la psicología sin renunciar a sus compromisos laborales o personales. ( https://universidaduk.com/licenciatura-en-psicologia-en-linea ).

Estudia sin dejar de trabajar o atender tus otras responsabilidades

La Licenciatura en Psicología de la Uk se puede cursar en solo 2 años y 8 meses, completamente en línea, desde cualquier dispositivo. Los estudiantes cuentan con sesiones en vivo y grabadas, acompañamiento constante vía WhatsApp, colegiaturas congeladas, y un proceso de titulación automática sin tesis, accesible para quienes aprueben todas las materias y cuenten con un nivel básico de inglés (A2).

"Decidí estudiar Psicología porque siempre me interesó ayudar a los demás, pero no podía asistir a una universidad tradicional por mis horarios de trabajo. En Uk encontré una opción seria, profesional y flexible. Además, lo que más me motivó fue la posibilidad de practicar desde casa con casos clínicos simulados usando inteligencia artificial", comparte Valeria R., estudiante del programa.

Entrenamiento clínico con IA: Psia, la mentora virtual que transforma la experiencia de aprendizaje

Uk se convierte en la primera universidad en Latinoamérica en integrar una plataforma con inteligencia artificial para prácticas clínicas en psicología: Psia, una mentora virtual interactiva que permite simular sesiones con pacientes en tiempo real, en un entorno seguro, desde el primer cuatrimestre. ( https://universidaduk.com/psia )

¿Qué ofrece Psia?

Simulación de sesiones clínicas por voz, como si el estudiante fuera el terapeuta





Más de 50 casos reales de psicología clínica, educativa, organizacional y neuropsicológica





Entrenamiento por asignatura: los casos están vinculados al plan de estudios





Repetición de sesiones para mejorar el desempeño





Retroalimentación inmediata y personalizada





Acceso desde el celular, 24/7

Jenifer J.F., estudiante de Uk , comparte su experiencia interactuando con Psia::

"Lo he probado y me parece una herramienta increíble. He podido interactuar con Psia y la experiencia se siente muy natural, como si hablaras con una persona real. Lo que más valoro es que me permite practicar las veces que necesito, ganar confianza y aplicar lo aprendido en mis clases de forma inmediata."

Estos testimonios reflejan la experiencia auténtica de los estudiantes que ya están desarrollando sus habilidades clínicas con tecnología conversacional, ganando confianza antes de interactuar con pacientes reales.

Un plan de estudios integral y humanista

La carrera incluye asignaturas clave como Psicopatología, Psicología Clínica, Psicodinámica de Grupos, Psicología de la Familia, Psicometría, Neurofisiología, Psicología Educativa, y muchas más. Además, se complementa con una práctica situada para el desarrollo profesional y un seminario de investigación que permite aplicar el método científico en el análisis del comportamiento humano.

Gracias al enfoque integral del plan de estudios, los egresados están preparados para desempeñarse en instituciones de salud, centros educativos, organizaciones, consultoría privada o investigación.

Certificaciones internacionales y empleabilidad global

Los alumnos tienen acceso a certificaciones internacionales, como la Universidad deYale, a través de Coursera, lo que les permite complementar su formación en áreas como inteligencia emocional, liderazgo, neurociencias o psicología organizacional. A ello se suma una bolsa laboral activa que facilita su inserción en el mercado laboral desde antes de concluir la carrera.

Educación para el presente y el futuro

Universidad Uk, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, se posiciona como la institución educativa más avanzada en integración de IA en sus programas académicos en Latinoamérica. La Licenciatura en Psicología no solo forma profesionales empáticos y comprometidos con la salud mental, sino también expertos capaces de integrar la tecnología a su práctica, mejorando la calidad del acompañamiento psicológico en una sociedad cada vez más digital.

¿Quién puede aplicar?

Cualquier persona con bachillerato terminado, sin importar su edad o país de residencia.

Inscríbete hoy y transforma tu futuro profesional.

