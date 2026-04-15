Uno de cada tres cigarrillos en la Región de las Américas es ilícito, según un nuevo estudio

Un nuevo informe destaca que el 31,9 % de los cigarrillos consumidos en la región de América Latina y Canadá provienen del mercado ilícito, lo que la convierte en un foco global de consumo de cigarrillos ilícitos, según estimaciones internas de PMI y otros informes de terceros.





Se estima que en 2025 se consumieron 77.000 millones de cigarrillos ilícitos en los 11 países analizados en el estudio, lo que resultó en una pérdida estimada de USD $8.500 millones en ingresos fiscales durante ese año.

STAMFORD, CT, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Philip Morris International (NYSE: PM) destaca hoy la importancia de una formulación de políticas eficaces para responder al creciente comercio ilícito de tabaco en la Región de las Américas (excluyendo a los Estados Unidos), donde casi uno de cada tres cigarrillos consumidos proviene de fuentes ilegales, según un reporte sobre 11 países de la región.

Los resultados del estudio, realizado por KPMG LLP en nombre de Philip Morris Products S.A., reflejan que el comercio ilícito es una característica definitoria del mercado regional de cigarrillos. En 2025, se estima que se consumieron 77.000 millones de cigarrillos ilícitos en toda la región, lo que representa el 31,9% del consumo total de cigarrillos. La magnitud del comercio ilícito pone de relieve el crecimiento de una economía paralela no regulada: la Región de las Américas (excluyendo a los EE. UU.) presenta la tasa más alta de consumo de cigarrillos ilícitos a nivel mundial, con una incidencia que duplica con creces el promedio global del 15%, según estimaciones internas de PMI basadas en informes de la industria y estudios de investigación de terceros.

«Informes como este son relevantes no solo para poner de relieve el problema del comercio ilícito de cigarrillos, sino también para invitar a las autoridades a buscar soluciones que promuevan la innovación tecnológica, la recopilación de inteligencia y la acción basada en datos», afirmó Marco Hannappel, presidente de PMI para América Latina y Canadá. «Philip Morris International considera que la colaboración con los gobiernos puede ayudar a combatir este problema, y que una regulación equilibrada que permita la comercialización de nuevos productos libres de humo puede poner fin al tabaquismo, lo cual, a su vez, reduciría indirectamente el comercio ilícito de cigarrillos», añadió.

El consumo ilícito se mantiene resiliente y estructuralmente elevado en toda la región, lo que demuestra que las regulaciones extremas y los aumentos fiscales abruptos y pronunciados pueden impulsar el comercio ilícito de tabaco.

Si bien algunos gobiernos de la región han establecido impuestos y regulaciones más estrictas a los productos de tabaco, el estado actual del comercio ilícito en la región demuestra que la demanda de

productos más económicos no está desapareciendo. Por el contrario, se está desplazando hacia los mercados ilegales, donde los consumidores pueden encontrar una amplia variedad de cigarrillos ilícitos.

Las implicaciones se extienden más allá del sector tabacalero, ya que el informe estima que el consumo ilícito de cigarrillos resultó en una pérdida estimada de USD $8.500 millones en ingresos fiscales en toda la región en 2025.

«Estos son recursos que, de otro modo, podrían financiar bienes públicos tales como la salud, la educación, la infraestructura y la capacidad de aplicación de la ley. En cambio, son captados por un mercado ilícito», dijo Hannappel.

El comercio ilícito no es solo una cuestión fiscal; es también un desafío para la salud pública, la seguridad y las instituciones. Los productos ilegales eluden los controles, exponen a los consumidores a riesgos desconocidos y debilitan la eficacia de la regulación.

En varios países, el comercio ilícito ha alcanzado niveles que desplazan al mercado legal. Brasil sigue siendo el mayor mercado ilícito de cigarrillos de la región incluida en el estudio, tanto en volumen como en impacto fiscal; por su parte, en países como Panamá y Ecuador, los productos ilícitos representan más del 80 % del consumo, lo que ilustra cómo se expande el comercio ilícito cuando la aplicación de la ley, la regulación y las condiciones del mercado pierden su alineación.

Philip Morris Products S.A. encargó a KPMG LLP la elaboración de un análisis con el fin de aportar evidencia basada en datos a los responsables políticos, las partes interesadas y las autoridades de control de 11 mercados de la Región de las Américas, con el objetivo de respaldar un debate público más informado, así como respuestas políticas y de control más eficaces.

Los 11 países estudiados para este análisis son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México y Panamá.

El informe fue presentado en un evento organizado por el Consejo de las Américas (COA) en Washington, D.C., donde expertos del gobierno, la academia y el sector privado debatieron sobre la magnitud del desafío y la necesidad de respuestas coordinadas.

Principales hallazgos del informe::

Casi un tercio de los cigarrillos consumidos en América Latina y Canadá son ilícitos. En 2025, el 31,9 % de todos los cigarrillos consumidos en la región fueron ilícitos. En 2025, se consumieron aproximadamente 77.000 millones de cigarrillos ilícitos en los 11 países incluidos en el informe, abarcando América Latina y Canadá. Los informes de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley vinculan de manera sistemática los cigarrillos ilícitos con economías criminales más amplias, lo que incluye otros productos de contrabando y actividades ilícitas. El comercio ilícito está drenando las finanzas públicas a gran escala. Se estima que en 2025 se perdieron USD $8.500 millones en ingresos fiscales debido al consumo ilícito de cigarrillos. El comercio ilícito demostró ser más resiliente que el mercado legal. El consumo de cigarrillos ilícitos disminuyó mucho menos que el consumo total de cigarrillos en 2025. Brasil es el mayor mercado de cigarrillos ilícitos de la región. En 2025, representó 41.800 millones de cigarrillos ilícitos, lo que constituye el 54% del consumo ilícito total en los 11 mercados incluidos en el estudio. Panamá y Ecuador han alcanzado niveles críticos de consumo ilícito. Los cigarrillos ilícitos representan aproximadamente el 89% del consumo total en Panamá y el 84% en Ecuador. Los «cigarrillos blancos ilícitos» (cigarrillos que, en la mayoría de los casos, se producen legalmente en un país, pero con la única intención de ser introducidos de contrabando en otros mercados) dominan el mercado ilegal. Representan el 73% de todos los cigarrillos ilícitos, lo que equivale a aproximadamente 56.500 millones de cigarrillos.

Aquí se encuentra disponible una descripción detallada de los resultados, los perfiles de los países y la metodología del estudio.

Para más información sobre los esfuerzos de PMI para prevenir el comercio ilícito, visite PMI.com.

Nota a los editores:

Estas son las definiciones de las categorías de cigarrillos ilícitos, tal como son detalladas en el informe de KPMG:

Falsificación: «Cigarrillos fabricados y vendidos ilegalmente por una parte distinta del titular original de la marca comercial».





Cigarrillos blancos ilícitos: «Cigarrillos que, por lo general, se fabrican legalmente en un país o mercado, pero que —según la evidencia— han sido objeto de contrabando transfronterizo durante su tránsito hacia el mercado de destino objeto de análisis, donde su distribución legal es limitada o inexistente y se comercializan sin el pago de impuestos».





C&C: «Falsificaciones y contrabando, incluidos los "cigarrillos blancos ilícitos". El contrabando se refiere a productos auténticos que han sido adquiridos en un país con impuestos más bajos y que exceden los límites fronterizos legales, o bien adquiridos sin impuestos con fines de exportación para ser revendidos ilegalmente (con fines de lucro) en un mercado de precios más elevados».





Otros C&C: «Otros C&C comprende el contrabando que no se ajusta a la definición de "cigarillos blancos ilícitos". A menudo se trata de productos con los derechos pagados. También puede incluir falsificaciones de marcas cuyos derechos de propiedad intelectual no pertenecen a los fabricantes participantes».

Philip Morris International: Un líder mundial del futuro sin humo

Philip Morris International es una empresa internacional líder en bienes de consumo, que trabaja activamente para hacer realidad un futuro sin humo y evoluciona su portafolio a largo plazo para incluir productos fuera del sector del tabaco y la nicotina. El portafolio actual de productos de la compañía se compone principalmente de cigarrillos y productos sin humo, incluyendo productos de tabaco calentado (que no se quema), bolsas de nicotina y productos de vapeo electrónico. Nuestros productos sin humo están a la venta en más de 105 mercados y, al 31 de diciembre de 2025, PMI estima que eran utilizados por más de 43 millones de consumidores mayores de edad en todo el mundo; muchos de ellos han dejado los cigarrillos o han reducido significativamente su consumo. El negocio de productos sin humo representó el 41,5 % de los ingresos netos totales de PMI para el año completo de 2025. Desde 2008, PMI ha invertido más de USD $16.000 millones para desarrollar, respaldar científicamente y comercializar productos innovadores sin humo dirigidos a adultos que, de otro modo, seguirían fumando, con el objetivo de poner fin por completo a la venta de cigarrillos. Esto incluye la creación de capacidades de evaluación científica de clase mundial, destacando en las áreas de toxicología sistémica preclínica, investigación clínica y conductual, así como estudios posteriores a la comercialización. Tras una rigurosa revisión basada en la ciencia, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) ha autorizado la comercialización del producto General Snus y las bolsas de nicotina ZYN de Swedish Match, así como de versiones de los dispositivos IQOS de PMI y sus consumibles; estas constituyen las primeras autorizaciones de este tipo otorgadas en sus respectivas categorías. Asimismo, versiones de los dispositivos y consumibles IQOS, junto con el General Snus, obtuvieron las primeras autorizaciones de la FDA como «Productos de Tabaco de Riesgo Modificado». Con una sólida base y una amplia experiencia en ciencias de la vida, PMI tiene la ambición a largo plazo de expandirse hacia áreas relacionadas con el bienestar. Las referencias a «PMI», «nosotros», «nuestro» y «nos» se refieren a Philip Morris International Inc. y sus subsidiarias. Para obtener más información, visite www.pmi.com y www.pmiscience.com.

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FUENTE Philip Morris