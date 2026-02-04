USG Corporation anuncia transición de CEO: Christopher Griffin se retira y Chris Macey es nombrado nuevo CEO

El CEO, Christopher Griffin, se retira el 30 de junio tras más de 30 años en USG Corporation.

La Junta Directiva de USG y Knauf Group, han nombrado Presidente y CEO a Christopher Macey, con efecto a partir del 1 de abril de 2026.

Griffin y Macey trabajarán en estrecha colaboración durante los próximos meses para garantizar una transición fluida y una excelencia operativa continua.

CHICAGO, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- USG Corporation, el principal fabricante de materiales de construcción de Norteamérica anunció hoy que el Presidente y CEO, Christopher Griffin, se retira a mediados de este año tras más de 30 años de servicio en USG. Con esta noticia, la Junta Directiva de USG y Knauf Group, han nombrado a Christopher Macey, actual Chief Operating Officer (COO) de USG, como presidente y CEO, con efecto a partir del 1 de abril de 2026.

Celebrando un legado de liderazgo al acercarse USG a su 125 aniversario.

USG Corporation ha nombrado a Christopher Macey como su próximo Presidente y CEO, a partir del 1 de abril de 2026. Actualmente se desempeña como Director de Operaciones (Chief Operating Officer). Macey aporta 30 años de experiencia en el sector de la construcción, además de haber ocupado cargos de liderazgo en las operaciones de USG en América del Norte durante dos décadas. (PRNewsfoto/USG Corporation) USG Corporation anunció el retiro de su Presidente y CEO, Christopher Griffin, a partir del 30 de junio de 2026. Con más de 35 años de experiencia en la industria, la destacada trayectoria de. Griffin en USG abarca más de tres décadas, periodo durante el cual supervisó una etapa de crecimiento histórico y la exitosa transición de la compañía a Grupo Knauf. (PRNewsfoto/USG Corporation)

El retiro de Griffin marca el final de una distinguida trayectoria de más de 35 años en la industria de la construcción, incluyendo más de 30 años en USG Corporation y sus filiales. Desde su nombramiento como CEO en 2019, tras la adquisición de la compañía por parte de Grupo Knauf, Griffin ha liderado un período de crecimiento histórico, innovación líder en la industria y una excelencia operativa constante en toda Norteamérica.

"Ha sido un gran honor en mi vida profesional dirigir USG y trabajar junto al equipo más talentoso de la industria", declaró Christopher Griffin, Presidente y CEO de USG Corporation. "Desde que me incorporé hace casi tres décadas, hemos mantenido nuestra reputación de innovación, invirtiendo en nuestro equipo, modernizando nuestras instalaciones y siendo el mejor fabricante de materiales de construcción y el más fácil para hacer negocios para nuestros clientes. Al acercarnos al 125 aniversario de USG, me enorgullece lo que hemos logrado juntos y confío en que la empresa está bien posicionada para su siguiente etapa de crecimiento durante el próximo siglo".

Bajo el liderazgo de Griffin, USG gestionó con éxito su transición a Grupo Knauf, a la vez que expandió significativamente su liderazgo en el mercado de tableros de yeso y plafones. Su gestión se ha caracterizado por una filosofía de "el cliente es primero" y un compromiso con la seguridad y la participación de los colaboradores que ha superado constantemente los estándares de la industria.

"En nombre de la familia Knauf y del Consejo de Administración de USG, quiero agradecer sinceramente al Sr. Griffin por su liderazgo visionario y su inquebrantable compromiso con nuestra gente, nuestros clientes y nuestro desempeño; dejando a la compañía bien posicionada para el futuro", declaró el Dr. Uwe Knotzer, Socio General del Grupo Knauf. "Damos una cálida bienvenida a Christopher Macey como próximo Presidente y CEO de USG y esperamos trabajar con él para aprovechar nuestro impulso y seguir brindando servicios a los clientes y comunidades de toda Norteamérica".

Un líder para el próximo capítulo

Christopher Macey cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de la construcción, así como una sólida trayectoria en liderazgo operativo y ejecución comercial. Recientemente, se desempeñó como Chief Operating Officer en USG, donde lideró las iniciativas de fabricación, cadena de suministro y transformación digital de la compañía. Previamente, Macey ocupó diversos cargos de alta dirección, liderando CGC (Canadá) y USG México/LATAM, y más recientemente se desempeñó como Presidente de la División de Yeso de USG.

En su nuevo cargo como Presidente y CEO, Macey será responsable de impulsar las prioridades estratégicas de USG, incluyendo la inversión continua en manufactura, la excelencia en el servicio al cliente y el desarrollo del talento en toda la empresa.

El presidente y CEO, Christopher Macey, afirmó: "La trayectoria de USG y su reputación de excelencia son ampliamente reconocidas en nuestro sector. Agradezco la sólida base que Chris Griffin y el equipo de USG han construido, y espero con entusiasmo trabajar juntos para seguir atendiendo a nuestros clientes e impulsar la innovación de cara al futuro."

"El nombramiento de Chris Macey como CEO garantiza que nuestro enfoque de negocio centrado en las relaciones siga siendo nuestra principal prioridad. Chris ha sido un socio clave para nuestras operaciones en Latinoamérica durante años. Su transición al cargo de presidente y CEO de USG representa una victoria tanto para nuestros clientes como para nuestra gente, y nos entusiasma seguir alcanzando logros juntos bajo su liderazgo", señaló Fernando Fernández, Presidente de USG LATAM.

Media Contact

Kathleen Prause

Tel: 312-436-6607

Email: [email protected]

ACERCA DE USG

USG (United States Gypsum) es una empresa global pionera en la fabricación de sistemas de construcción ligera y en seco. Inició operaciones en Chicago, Illinois, en 1902 cuenta con 55 años en México. Es la empresa creadora de los tableros de yeso marca USG TABLAROCA® que han revolucionado la industria de la construcción a nivel global desde hace un siglo. Constantes a la filosofía de introducir productos y sistemas innovadores y de alta calidad, USG ha posicionado también soluciones constructivas de alto desempeño para muros interiores, fachadas, techos, nivelantes de piso y plafones con lo último en tecnología y diseño de vanguardia, atendiendo a los sectores residencial, corporativo, turismo, salud, comercial y entretenimiento. Para información adicional visita: www.usg.com.

ACERCA DE GRUPO KNAUF

El Grupo Knauf es la empresa matriz de USG. Como fabricante global de materiales de construcción y sistemas para la construcción, Knauf emplea a más de 42,000 colaboradores en más de 300 instalaciones de producción y puntos de ventas en más de 90 países. Para más información, visita: knauf.com/en.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876993/USG_Chris_Macey.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876994/USG_Christopher_Griffin.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1993683/5752291/USG_Corporation_Logo.jpg

FUENTE USG Corporation