Valid y Airalo fortalecen la experiencia mundial de eSIM con el aprovisionamiento remoto avanzado de SIM y la inteligencia de calidad de servicio

MADRID, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Valid, líder mundial en tecnologías de conectividad de confianza y eSIM, anunció una colaboración estratégica con Airalo, la plataforma de eSIM más grande del mundo, con cobertura en más de 200 destinos y una base de usuarios de más de 20 millones de usuarios, para mejorar la experiencia del cliente con la plataforma de aprovisionamiento remoto de SIM y la solución de inteligencia de calidad de servicio de Valid.

Airalo ahora aprovecha la plataforma SM-DP+ de alta disponibilidad de Valid para administrar de forma segura el ciclo de vida de los perfiles eSIM en todo el mundo, a la vez que se beneficia de la calidad de servicio de Valid como una capa de valor agregado para monitorear, comparar y optimizar el rendimiento de conectividad para redes de socios en tiempo real.

La solución de calidad de servicio de Valid se entrega como una valiosa capa de inteligencia adicional que evalúa de forma continua el rendimiento de la red móvil en diferentes operadores y regiones.

Estas características facultan a Airalo para:

Realizar un seguimiento de los indicadores clave de calidad, como el rendimiento de datos, la disponibilidad de red, la latencia y las alertas de fuera de servicio

Conocer socios de red de referencia en todos los destinos

Detectar problemas de rendimiento de forma proactiva

Garantizar la mejor experiencia de conectividad posible para los viajeros

Obtener información sobre los dispositivos de fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) que actúan de manera diferente en las mismas redes

Aunque la calidad de servicio se implementa actualmente para mejorar la oferta de eSIM de viajes de Airalo, la plataforma está diseñada con un potencial más amplio, incluidas las aplicaciones en escenarios de conectividad de internet de las cosas (IoT) en los que los dispositivos a gran escala también se benefician de los conocimientos de la red en tiempo real.La infraestructura aprovisionamiento remoto de SIM de



Valid garantiza descargas de perfiles eSIM seguras y escalables y brinda flujos de activación más rápidos y un rendimiento sostenido en todos los dispositivos. Combinado con la inteligencia de calidad de servicio, Airalo obtiene una visibilidad completa de la experiencia de conectividad, lo que resulta en un servicio mejorado y confiable para millones de usuarios



".Airalo está simplificando la forma en que las personas se conectan a nivel mundial, y Valid se enorgullece de ayudar a potenciar esa experiencia con el aprovisionamiento seguro de eSIM y la inteligencia de red avanzada", afirmó Gustavo Rubio, director de Ventas de Soluciones Mundiales de Valid. "Nuestra solución de calidad de servicio garantiza que los usuarios de Airalo siempre reciban la conectividad de la más alta calidad, en el lugar en el que se encuentren".



Nuestra prioridad es un producto honesto y de alta calidad y Valid nos brinda la base técnica para respaldarlo", comentó Peter Nussbaumer, vicepresidente de Redes de Airalo. "Sus conocimientos nos permiten ir más allá de la conectividad básica y ofrecer una capa de inteligencia que garantiza que nuestros clientes se mantengan seguros y conectados, independientemente de dónde se encuentren".

Acerca de Airalo

Airalo, fundada en 2019, es la plataforma de eSIM de viajes más grande del mundo. Con la confianza de más de 20 millones de viajeros, Airalo ofrece paquetes de eSIM en más de 200 destinos, lo que permite a los usuarios conectarse a redes móviles en todo el mundo al instante. Con un equipo remoto de más de 300 personas, que abarca más de 50 países, Airalo se compromete a hacer que la conectividad móvil en movimiento sea más fácil, más asequible y accesible para todos.

Acerca de Valid

Valid es su socio de confianza para servicios móviles interoperables en todo el mundo. Con más de 3.000 empleados en 15 países, nos destacamos por ofrecer soluciones para los ecosistemas de identidad, móvil y pago, al impulsar la transformación digital en la vida de las personas. Con casi siete décadas de experiencia en el mercado, ofrecemos soluciones complejas que implican un gran volumen de datos confidenciales. Para más información, visítenos trustedconnectivity.valid.com

