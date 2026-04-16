Valvoline™ Global celebra y protege el camino de cada aficionado hacia la cancha en su nueva campaña para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La marca original de aceite de motor impulsa a los aficionados a formar parte del escenario más grande del mundo, así como a los mecánicos que hacen posible cada kilómetro del trayecto.

LEXINGTON, Ky, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Valvoline™ Global Operations, El Aceite Original y líder mundial en soluciones automotrices e industriales, anunció hoy el debut de su campaña global para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Speed Speed

Diseñada para resaltar la pasión de los aficionados, Valvoline celebra el ímpetu de quienes recorren miles de kilómetros para ser testigos de la historia, y a los mecánicos que confían en El Aceite Original para ayudar a cada aficionado a llegar a su destino. La campaña busca capturar no solo la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sino también la experiencia e innovación que respaldan cada kilómetro del viaje de un aficionado.

El eje central de la campaña es el primer spot publicitario de la marca para una Copa Mundial de la FIFA™, titulado: El Aceite de Motor Original. Para los que Nunca se Detienen. Como un tributo al espíritu humano y a la conexión emocional de la carretera que recorre cada aficionado, el anuncio destaca la trayectoria de 160 años de Valvoline junto a la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ y los caminos transitados por aficionados de todo el mundo. Ya sea que los aficionados emprendan un viaje de alto kilometraje hacia una nueva ciudad o un trayecto corto para reunirse con amigos en una fiesta, Valvoline está ahí para apoyar cada milla, cada motor y cada sueño.

"Ser El Aceite Original significa que siempre hemos sido parte del viaje del aficionado. La Copa Mundial de la FIFA™ es la plataforma perfecta para celebrar esto, ya que aficionados de todo el mundo viajan en autos, autobuses, camiones y motocicletas para ver jugar a su país", dijo Michael Kirtman, Chief Brand Officer de Valvoline Global. "Esta campaña publicitaria celebra a los aficionados que llegan lejos por el juego, y a las manos expertas que confían en Valvoline para mantener a cada aficionado en movimiento. Estamos orgullosos de que nuestros productos y esta campaña puedan celebrar tanto a las personas que realizan el viaje como a quienes ayudan a hacerlo posible".

Producida en Chile por la agencia creativa global We Are Laugh, la campaña publicitaria El Aceite de Motor Original. Para los que Nunca se Detienen iniciará hoy con un despliegue localizado en México dentro de 8 mercados estratégicos clave: Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Cancún. La campaña se expandirá globalmente en mayo con presencia en EE. UU., China, India, Australia, Canadá, Tailandia y Arabia Saudita. El lanzamiento global de los anuncios captura los momentos, la preparación, la emoción y la fuerza invisible que mantiene a los aficionados avanzando, kilómetro tras kilómetro, hasta llegar a la Copa Mundial de la FIFA™.

Se emitirá de abril a julio, y los aficionados de todo el mundo verán la campaña de Valvoline a través de múltiples canales, como televisión, radio, publicidad digital exterior y redes sociales. Los clientes tendrán varias formas de disfrutar de la activación de la marca, incluidos eventos especiales y sorteos, además, la colaboración con influencers de primer nivel del fútbol, que invitarán tanto a los aficionados como a los mecánicos a unirse a la celebración.

El espíritu de esta aventura se refleja aún más en el aceite de motor original de Valvoline. Para los apasionados de la mecánica, el sorteo y los premios instantáneos se llevan a cabo en diversas regiones seleccionadas, celebrando la tenacidad de los aficionados y los mecánicos. El sorteo continúa hasta el 31 de mayo, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de ganar el premio mayor: un viaje a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A medida que se desarrolla el camino hacia el partido final, también lo hace el compromiso de Valvoline con el viaje de los aficionados y el torneo, ofreciendo nuevas oportunidades de celebración. Para obtener más información sobre la campaña global, promociones o los sorteos, visite [https://www.valvolineglobal.com/es-la/promociones/].

Acerca de Valvoline™ Global Operations

Valvoline™ Global, al ser el primer aceite de motor con marca en Estados Unidos, está impulsando la próxima generación de movilidad a través de la innovación para clientes en más de 140 países y en más de 80,000 puntos de distribución. Líder mundial en soluciones automotrices e industriales listas para el futuro y servicios de primer nivel para socios en todo el mundo, nuestro legado de primicias abarca 160 años.

Con soluciones disponibles para cada motor y transmisión, desde alto kilometraje y servicio pesado hasta vehículos eléctricos, Valvoline Global está inventando el camino a seguir para la movilidad y más allá, expandiendo sus soluciones de transferencia de calor a la computación de alto rendimiento.

Junto con nuestra empresa matriz Aramco, una de las compañías integradas de energía y productos químicos más grandes del mundo, estamos impulsando una innovación de productos sin precedentes y soluciones comerciales sostenibles para lo que depara el futuro, tanto en la carretera como fuera de ella

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Valvoline™ es una marca registrada de Valvoline Global o sus subsidiarias. Todas las demás marcas comerciales mencionadas en este artículo son propiedad de sus respectivos dueños.

La Copa Mundial de la FIFA™ es una marca propiedad de la Fédération Internationale de Football Association utilizada bajo licencia.

*Aplican términos y condiciones.

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FUENTE Valvoline Global Operations