Vantage participará en Wealth Expo México 2026 mientras evolucionan las finanzas digitales y la participación en los mercados

La evolución del panorama financiero de México pone el acceso digital, la participación en los mercados y la tecnología de trading en el centro de atención antes de Wealth Expo México 2026.

PORT VILA, Vanuatu, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ("Vantage") participará en Wealth Expo México 2026 como patrocinador Diamond en el Hilton Reforma de Ciudad de México, con un programa VIP el 21 de agosto, seguido por la exposición principal el 22 de agosto.

El sector financiero de México continúa evolucionando a medida que los responsables de políticas y los participantes del mercado ponen mayor énfasis en el acceso financiero, la digitalización y el desarrollo de los mercados de capitales. La Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030 del país busca ampliar el acceso y el uso de servicios financieros formales, mientras que la actividad reciente en los mercados de capitales también ha reflejado una mayor participación de emisores e inversionistas nacionales e internacionales.

En este contexto, Wealth Expo México reunirá a traders, profesionales financieros y participantes de la industria para analizar los avances en trading, finanzas digitales y mercados financieros.

Vantage estará representada durante el programa del evento por Alan Freitag, Diego Arrivillaga, Brayan Arroyo y Brissia Delgado, con participación en el escenario principal, paneles de discusión y un taller.

"Esperamos participar en Wealth Expo México 2026 y reunirnos personalmente con traders y socios. Eventos como este nos brindan una importante oportunidad para intercambiar ideas, conocer diferentes perspectivas de los participantes de la industria y continuar construyendo relaciones a largo plazo", dijo Marco Pisanelli, Regional Business Development Manager de Vantage.

Los visitantes también podrán conocer al equipo de Vantage en el stand 1 y participar en actividades interactivas durante el evento.

La participación de Vantage en Wealth Expo México ofrece una oportunidad para interactuar con profesionales de la industria y asistentes al evento, así como para intercambiar perspectivas sobre la evolución de la tecnología de trading, la infraestructura de mercado y los mercados financieros.

Acerca de Vantage

Vantage Markets, o Vantage, es un bróker de CFD multiactivo que ofrece acceso a CFD sobre Forex, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos a través de sus plataformas y servicios de trading.

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FUENTE Vantage Markets