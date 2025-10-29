VARON México promueve la conciencia sobre la salud respiratoria con concentradores de oxígeno domésticos y portátiles

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que aumenta la conciencia sobre la salud respiratoria en todo México, VARON México destaca el papel fundamental de los maquina de oxigeno portatil para apoyar a las personas con enfermedades respiratorias crónicas y para mejorar el bienestar general.

Los concentradores de oxígeno son dispositivos respiratorios que filtran y concentran el oxígeno del aire ambiente, proporcionando un flujo continuo de oxígeno purificado al usuario. Se utilizan ampliamente para tratar enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma, la apnea del sueño y otros trastornos respiratorios. A diferencia de los tanques de oxígeno tradicionales, los concentradores no requieren recargas, lo que los convierte en una opción más segura y conveniente para el uso a largo plazo en el hogar.

Los avances recientes en diseño y tecnología han hecho que los concentradores modernos sean más ligeros, silenciosos y eficientes en energía, lo que permite a los usuarios mantener su independencia. Los modelos portátiles, en particular, ofrecen la posibilidad de continuar con la terapia de oxígeno sin limitar la movilidad ni la rutina diaria.

VARON México ha observado un aumento constante en la demanda de equipos de oxigenoterapia domiciliaria, reflejo de una mayor comprensión pública sobre la importancia del cuidado respiratorio preventivo. "El acceso a un suministro confiable de oxígeno se ha vuelto cada vez más importante para muchas familias en México", afirmó un director ejecutivo de VARON. "Los dispositivos actuales están diseñados para ofrecer comodidad, movilidad y una mejor calidad de vida".

Para fomentar la accesibilidad, VARON México lanza una promoción especial de Halloweendel 15 al 31 de octubre, con precios reducidos en concentradores de oxígeno seleccionados y accesorios. La empresa subraya que esta iniciativa busca aumentar la conciencia sobre la salud respiratoria y facilitar el acceso a equipos certificados y de alta calidad.

La gama de productos de VARON incluye concentradores domésticos de flujo continuo, modelos portátiles para usuarios activos y una selección de accesorios como filtros, baterías y estuches de transporte. Todos los equipos cumplen con estándares internacionales de seguridad y eficiencia.

Con esta iniciativa, VARON México reafirma su compromiso de mejorar la salud respiratoria y la calidad de vida de las personas en todo el país.

