VERO SOLÍS SE PRESENTÓ POR PRIMERA VEZ EN FASHION WEEK MÉXICO CON SU MARCA "JOSEFINA"

Vero Solís, diseñadora originaria de Monterrey, Nuevo León, se presentó por primera vez en Volvo Fashion Week México, llevando al escenario su marca Josefina, con un concepto que entrelaza su historia personal con la riqueza cultural de México representando un recorrido por los 10 años de historia de la marca, una década marcada por la creatividad, la feminidad y el amor por los procesos artesanales. A lo largo de estos años, Josefina ha consolidado su identidad a través de colaboraciones con marcas internacionales como Disney, presentando proyectos inspirados en La Sirenita, Minnie Mouse y Pixar, con la colección "Tradiciones Mexicanas", inspirada en la película Coco. Estas cooperaciones han reforzado la esencia divertida, femenina y auténtica de la firma, fusionando creatividad, color y raíces mexicanas en cada propuesta.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Vero Solís, reconocida por transformar la inspiración cultural en diseño y por proyectos de alcance internacional - entre ellos, ser la mente creativa detrás de las chamarras de Shakira durante su gira por México "Las Mujeres Ya No Lloran" y la colección "Nuevo León y sus montañas", un homenaje a la pintora Saskia Juárez y Nuevo León. Presentó una colección que refleja su visión estética, sofisticada y audaz a través de siluetas contemporáneas y profundamente femeninas.

La nueva colección de Josefina by Vero Solís transita por una paleta cromática que inicia en los neutros atemporales —taupe y gris— y evoluciona hacia verdes vibrantes, rojos desgastados y matices cálidos que evocan los paisajes del norte de México. Los blancos luminosos aportan pureza y frescura, mientras las incrustaciones de cristales Swarovski que capturan la luz como chispas en la noche citadina, los cuales equilibran la sobriedad con el dramatismo característico de la firma.

Está colección nació de una cooperación creativa con Swarovski, en la que cada cristal ha sido cuidadosamente bordado a mano, integrándose mediante procesos artesanales que celebran la dedicación, él detalle y la esencia femenina de la marca.

Con esta primera participación en Volvo Fashion Week, Vero Solís reafirmó su visión creativa a través de Josefina: una marca que trasciende la moda para convertirse en una declaración de amor a México, a sus mujeres y a sus raíces. Cada prenda es un tributo a la elegancia, la fuerza y la identidad femenina desde la mirada contemporánea del lujo hecho a mano.

