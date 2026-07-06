Vida Circular y la Alcaldía Tlalpan inauguran un Centro de Acopio de Plásticos para fortalecer el reciclaje en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de ampliar la infraestructura para el reciclaje y facilitar la correcta separación de residuos, Vida Circular, en conjunto con las empresas que forman parte de esta iniciativa y en colaboración con la Alcaldía Tlalpan, inauguró un nuevo Centro de Acopio de Plásticos en el Deportivo Vivanco, un espacio permanente que permitirá a las y los habitantes de la comunidad entregar sus residuos plásticos para su adecuada recuperación y reincorporación a nuevos ciclos productivos.

Vida Circular y la Alcaldía Tlalpan inauguran un Centro de Acopio de Plásticos

Este nuevo punto se convierte en el segundo Centro de Acopio de Plásticos de Vida Circular. El módulo tendrá capacidad para recuperar alrededor de 400 kilogramos de residuos plásticos al mes, con una meta de cinco toneladas al año. Además, se estima que permitirá evitar entre 10 y 12 toneladas de emisiones de CO₂ al año, gracias al aprovechamiento de los materiales recuperados.

La apertura de este Centro de Acopio de Plásticos es resultado del trabajo colaborativo entre las empresas que integran Vida Circular, entre ellas ALPLA, Colgate, Braskem Idesa, Mayapack e Indorama, así como otros aliados comprometidos con impulsar soluciones que fortalezcan la infraestructura para el reciclaje, promuevan la educación ambiental y aceleren la transición hacia una economía circular.

"Cuando como sociedad aprendemos a valorizar nuestros residuos, dejamos de verlos como basura y comenzamos a reconocerlos como recursos que pueden volver a la economía. Esa transformación genera beneficios para todos: reduce la cantidad de residuos que llegan a rellenos sanitarios, disminuye emisiones, impulsa el reciclaje y nos ayuda a construir comunidades más sostenibles. Este centro de acopio es una invitación para que cada persona forme parte de ese cambio", señaló Sandra Gazca, Directora de Sustentabilidad de ALPLA y Directora Ejecutiva de Vida Circular.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, destacó la importancia de fortalecer la infraestructura para el reciclaje mediante la colaboración entre gobierno, industria y ciudadanía, y reconoció el valor de generar alianzas que acerquen soluciones ambientales permanentes a las comunidades.

El Centro de Acopio de Plásticos recibirá:

PET: botellas de agua y refrescos.

botellas de agua y refrescos. HDPE: envases de productos para el cuidado del hogar y cuidado personal.

envases de productos para el cuidado del hogar y cuidado personal. PP (número 5): tapas, envases de cosméticos y medicamentos.

Con la apertura de este nuevo espacio, Vida Circular continúa impulsando una red de infraestructura para el reciclaje.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004241/Vida_Circular___Punto_Limpio_Tlapan.jpg

FUENTE Vida Circular