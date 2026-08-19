El grupo vietnamita de telecomunicaciones y tecnología se ha llevado 30 Stevie Awards, entre los que se incluyen 19 de oro , el mayor número de cualquier participante en una categoría en la que se han presentado candidatos de 78 países y territorios

HANOI, Vietnam, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Viettel Group ha sido proclamado gran ganador de la 23.ª edición de los International Business Awards® (IBA), al hacerse con 30 Stevie® Awards: 19 de oro, 8 de plata y 3 de bronce. Es la cifra más alta de todas las organizaciones participantes en el programa de este año, y los 19 Stevie Awards de oro de Viettel casi duplican el siguiente mejor resultado.

Viettel, nombrada gran ganadora a nivel mundial en los International Business Awards 2026

Este resultado hace que Viettel supere el segundo puesto a nivel mundial que ocupó en 2025, año en el que ganó 25 premios. Su número de medallas de oro se ha más que duplicado con respecto al año anterior, pasando de 8 a 19. El grupo ha ganado ya más de 150 premios IBA desde que se presentó por primera vez en 2016, lo que supone el mejor historial de todas las empresas vietnamitas en la historia del programa.

Como parte de la familia de Stevie Awards, los IBA son el único programa internacional de premios empresariales de carácter global que existe en el mundo. La edición de este año recibió más de 3800 candidaturas de organizaciones de 78 países y territorios (entre ellas IBM y Cisco) que fueron evaluadas por más de 210 profesionales del mundo empresarial que formaban parte del jurado en 11 comités especializados.

La mayoría de los 30 premios vinieron de las operaciones de Viettel en el extranjero, lo que demuestra que sus estándares operativos y de innovación se extienden a todos los mercados. Bitel (Viettel Perú) y Metfone (Viettel Camboya) encabezaron el grupo con seis premios cada una.

Bitel fue galardonada en categorías como Telecomunicaciones (grandes empresas), Empresa más innovadora del año y Mejor aplicación móvil para el bien común. Metfone se alzó con el oro en las categorías de Campaña de marketing viral del año y Canal de TikTok más innovador: el marketing de telecomunicaciones convertido en cultura popular.

Lumitel (Viettel Burundi) se alzó con el oro en la categoría de empresas de telecomunicaciones de tamaño medio, mientras que Halotel (Viettel Tanzania) y Telemor (Viettel Timor-Leste) también figuraron entre los ganadores. Los programas de responsabilidad social corporativa de Viettel en África obtuvieron tres Stevie Awards de plata.

En Vietnam, los premios recayeron en su mayoría en plataformas y productos basados en la inteligencia artificial: el complejo de robots de logística inteligente de Viettel Post y la cámara de supervisión de conductores basada en inteligencia artificial; la plataforma de gestión de documentos electrónicos eDoc de Viettel Solutions y el sistema de transporte inteligente Viettel ITS; e ISAAP, una plataforma de evaluación y auditoría de la seguridad de la información desarrollada por el centro de tecnologías de la información del grupo. Viettel Post también ganó los premios al Equipo directivo del año y a la Mejor empresa de transporte (grandes).

Los resultados reflejan la estrategia de Viettel de pasar de ser un operador de telecomunicaciones a una empresa tecnológica, con productos de inteligencia artificial, automatización y ciberseguridad de gran prestigio en los mercados internacionales.

FUENTE Viettel Group