Vips presentó "Un solo Corazón por la niñez" iniciativa con la que brindará alimento a más de 3 mil niñas y niños

Participarán más de 80 restaurantes de Vips a nivel nacional, que brindarán comida a beneficiarios de Fundación Alsea, A.C., la Red de Bancos de Alimentos de México y siete organizaciones aliadas.

Durante el evento, la CANIRAC CDMX, otorgó un reconocimiento a la marca por su impacto positivo en la industria restaurantera del país y su compromiso con la transformación social de México.

Desde hace más de 13 años, la marca apoya al Movimiento Va por Mi Cuenta, a través de su campaña de recaudación anual y durante todo el año con la venta de su producto con causa.

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Vips, el restaurante familiar más grande de México, anunció el inicio de "Un solo corazón por la niñez", iniciativa con el que busca brindar alimento a niñas y niños en situación vulnerable a nivel nacional para celebrar El Día del Niño.

De esta manera, la marca abrirá sus puertas para consentir a más de 3 mil niñas y niños en situación vulnerable y sus familias, beneficiarios del Movimiento Va por Mi Cuenta, en 83 restaurantes de Vips a nivel nacional.

El anuncio se realizó en el evento de presentación de la iniciativa al que también asistieron Ivonne Madrid, Directora de Fundación Alsea, A.C.; Mariana Jiménez, Directora General de la Red BAMX; Jack Sourasky Olmos, Presidente de CANIRAC Ciudad de México y Amanda Chávez, Directora Ejecutiva de Apertura de Negocios, Desarrollo Empresarial y Servicios Inmobiliarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

Esta acción ha sido posible gracias al trabajo conjunto con Fundación Alsea, A.C., la Red de Bancos de Alimentos de México y siete organizaciones aliadas: Fundación Nutriendo para el Futuro, Proyecto Roberto, Christel House México, Comedor Santa María, Fundación para la Asistencia Educativa, Fundación John Langdon Down y Huellas de Pan.

Sobre ello, Ivonne Madrid, Directora de Fundación Alsea, A.C. y Mariana Jiménez, Directora General de la Red BAMX, coincidieron en que esta tipo de iniciativas permiten sumar voluntades para acercar alimento a niñas y niños en situación vulnerable, creando un impacto positivo que va más allá de un plato de comida, al ser también una forma de fortalecer su bienestar, su desarrollo y su esperanza.

Durante la jornada, los pequeños beneficiarios y sus familias disfrutarán de una comida nutritiva, a la par que comparten espacios de convivencia que fortalecen la unión familiar, promueven la inclusión y generan experiencias positivas para su bienestar.

Respecto a esto, Jaime Vásquez, Director general de Vips indicó "La iniciativa 'Un solo corazón por la niñez' va más allá de una acción puntual. Refleja el compromiso que hemos construido con México a lo largo de más de seis décadas, así como la conexión y el arraigo que nos han permitido ser parte de la vida de millones de familias y convertirnos en el Corazón de México, generando un impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes".

A nivel nacional, Vips es una marca que enaltece los sabores de la cocina tradicional mexicana, con platillos y experiencias que hacen sentir a sus invitados igual que en casa, y que, con el tiempo, se han convertido en auténticos Clásicos que forman parte de los recuerdos de millones de personas en sus más de 230 restaurantes en 50 ciudades del país.

En este sentido, Jack Sourasky Olmos, Presidente de CANIRAC Ciudad de México, otorgó un reconocimiento a la marca por el impacto positivo que ha generado en la industria restaurantera del país a lo largo de su trayectoria y el compromiso permanente que ha mostrado con la transformación social y el futuro de las nuevas generaciones a través de este tipo de iniciativas.

Por su parte, Amanda Chávez, Directora Ejecutiva de Apertura de Negocios, Desarrollo Empresarial y Servicios Inmobiliarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, insistió en que la colaboración entre sector privado, gobierno y sociedad civil es fundamental para incidir en el desarrollo económico y social de comunidades y del país.

Desde hace más de 13 años, la marca apoya año con año al Movimiento Va por Mi Cuenta, iniciativa impulsada por Fundación Alsea, A.C. que busca combatir la inseguridad alimentaria que padecen comunidades vulnerables en México, a través de su campaña de recaudación anual y durante todo el año con la venta de sus productos con causa: el pan dulce de Vips.

Es así como la iniciativa "Un solo corazón por la niñez" refuerza el compromiso de la marca con México, al generar acciones que contribuyen al bienestar de las comunidades y fortalecen su vínculo con las familias mexicanas.

#NosVemosEnVips

Acerca de Vips

Vips es la cadena de restaurantes familiares más grande de México, con presencia en más de 50 ciudades y más de 230 restaurantes a lo largo de la República Mexicana y cumplimos 60 años de alimentar los recuerdos del corazón, siendo la dedicación, conexión y cariño una constante en cada uno de nuestros restaurantes. Para más información visita: www.vips.com.mx

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970462/Un_solo_coraz_n_por_la_ni_ez.jpg

FUENTE Vips