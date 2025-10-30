Walmart y Sam's Club en alianza con INVEX Banco y Mastercard presentan sus nuevas Tarjetas de Crédito para impulsar el acceso financiero en México.

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Walmart de México, en alianza con INVEX Banco y respaldado con la tecnología de Mastercard, anuncia el lanzamiento de las nuevas Tarjetas de Crédito Walmart INVEX y Sam's Club INVEX. Con esta iniciativa, las personas podrán acceder a beneficios exclusivos, precios competitivos y un robusto programa de lealtad que incluye descuentos y recompensas diseñadas para maximizar los ahorros de los clientes y socios en sus compras cotidianas.

De acuerdo con el estudio "La nueva era de la inclusión financiera en América Latina" de Mastercard, solo el 53% de la población mexicana cuenta con una Tarjeta de Crédito, frente al 75% en Brasil y 73% en Argentina. Este lanzamiento responde al compromiso que tiene Walmart de México e INVEX Banco de acercar soluciones financieras accesibles a más familias de México.

"Con la alianza entre Walmart de México e INVEX Banco buscamos ofrecer soluciones accesibles y sencillas. Cada vez que nuestros clientes y socios compren en cualquiera de nuestras más de 3,200 tiendas y clubes del país, online o a través de las aplicaciones móviles, recibirán beneficios como 10% de descuento en su primera compra, Meses sin Intereses y bonificaciones, todo esto, sin anualidad", señaló Santiago Benvenuto, Líder de Soluciones Financieras para Walmart de México y Centroamérica. "Hemos creado herramientas diseñadas para hacer más fácil la vida diaria de las más de 5 millones de clientes que nos visitan, facilitando el acceso a servicios financieros que les ayuden a administrar mejor su dinero y fortalecer su economía familiar".

Las nuevas Tarjetas representan más que un método de pago, un modelo de consumo inteligente donde cada compra genera bonificaciones y ahorros tangibles, convirtiéndose en una herramienta clave para abrir oportunidades crediticias a los clientes y socios que aún manejan efectivo.

Jean Marc Mercier, Director General de INVEX Grupo Financiero comentó: "En INVEX, nuestra constante es la innovación con un propósito claro: hacer la banca simple, digital y fácil de acceder para que nuestros clientes puedan enfocarse en lo que más les importa. La forma más poderosa de lograrlo es a través de alianzas estratégicas con socios de primer nivel, y esta unión con líderes como Walmart de México nos sigue consolidando como el Banco referente en México para la emisión de Tarjetas de marcas compartidas. Combinamos nuestra experiencia como banco digital con la confianza de nuestros socios logrando ofrecer una propuesta de valor única: un ecosistema de crédito 100% digital, seguro en cada transacción y tan intuitivo que se convierte en una herramienta de progreso para millones de familias. Esta propuesta que incluye una Tarjeta de Crédito garantizada redefine también el futuro de la inclusión financiera en México."

La tecnología detrás de cada Tarjeta de Crédito, además de integrar múltiples capas de protección, permitirá pagos rápidos, seguros y sin fricción dentro de cualquier establecimiento físico o digital a nivel nacional e internacional con el respaldo de ambas instituciones.

"En Mastercard creemos firmemente que la colaboración es la clave para acelerar la innovación y abrir nuevas oportunidades. Esta alianza con INVEX Banco y Walmart nos permite dar un paso más en la digitalización de los servicios financieros, y traer al mercado mexicano soluciones seguras, modernas y accesibles. Nuestro compromiso es impulsar la inclusión financiera en México al acercar a más personas a los beneficios de una economía digital sin barreras", dijo Mauricio Schwartzmann, Country Manager de Mastercard México.

Ambas opciones de crédito estarán disponibles a partir de hoy, 30 de octubre, en tiendas Walmart y clubes de precio Sam's Club a nivel nacional, así como a través del sitio web INVEX Tarjetas y App Cashi, siendo sus beneficios principales:

Tarjeta de Crédito Sam's Club INVEX y Walmart INVEX:

Sin anualidad al hacer una compra mínima al mes en cualquier establecimiento.

3.5% de bonificación Cashi en compras en Walmart México.

1% de bonificación Cashi en cualquier otra compra.

10% de descuento en primera compra.

Meses sin Intereses en Bodega Aurrera, Walmart y Sam's Club.

Tarjeta Física y Digital con la mayor seguridad en cada transacción.

Aprobación total con la opción de Tarjeta de Crédito garantizada.

Con esta iniciativa, Walmart de México e INVEX Banco reafirman su compromiso de ser un agente de cambio en la inclusión financiera, ayudando a las familias de México a ahorrar dinero y vivir mejor.

Acerca de INVEX. INVEX Grupo Financiero es una Institución Financiera mexicana líder en Tarjetas de Crédito de marca compartida y Servicios Fiduciarios, además, ofrece servicios de Banca Privada, Patrimonial y Empresarial. Al 3T25 su cartera de crédito fue de 47 mil millones de pesos, los activos bajo custodia superaron los 588 mil millones de pesos y su operadora de fondos administró activos netos por 34 mil millones de pesos a través de 10 sociedades de inversión. INVEX Grupo Financiero es parte del portafolio de negocios de INVEX Controladora, grupo empresarial mexicano que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave INVEX A. Para más información visita www.invex.com .

Acerca de Mastercard. Mastercard impulsa las economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. Junto con nuestros clientes, estamos construyendo una economía resiliente donde todos puedan prosperar. Apoyamos una amplia gama de opciones de pagos digitales, haciendo que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, alianzas y redes se combinan para ofrecer un conjunto de productos y servicios únicos que ayudan a las personas, empresas y gobiernos a alcanzar su máximo potencial.

www.mastercard.com



Walmart de México y Centroamérica (MBV/BIVA: Walmex) es una empresa liderada por personas, empoderada por la tecnología, omnicanal, dedicada a ayudar a la gente a ahorrar dinero y vivir mejor. Opera en seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Al cierre del tercer trimestre de 2025, reportó un crecimiento en ingresos consolidados del 4.9% por ciento, con ventas por 239,795 millones de pesos. Cuenta con un equipo de más de 237 mil asociados y asociadas, que operan 4,150 tiendas, y clubes, así como 32 centros de distribución en la región. En México, más de cinco millones de clientes realizan a diario sus compras en Bodega Aurrera, Sam´s Club, Walmart Express y Walmart Supercenter, así como ventas en línea y en dispositivos móviles. www.walmartmexico.com

